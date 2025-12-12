Date: 12/12/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 18

LIVE : Un changement au Standard pour la reprise

Éliminé en Coupe de Belgique, le Standard reste cependant sur un 6/6 en championnat, qui pourrait devenir un 9/9 en cas de victoire face à Louvain, ce vendredi soir à Sclessin.

Temps   57' 0" 
Loïc Woos depuis Sclessin
56
 Longue balle de Dussenne vers Maziz et Kaba, il faut une bonne sortie de la tête d'Epolo
54
 Abid initie une nouvelle action, Said provoque et centre, Maziz dégage le cuir
52
 Lakomy seul dans le rectangle, manque totalement la reprise
51
 Jaune pour Abid, en retard par rapport à Gil pour jouer le ballon
51
  Carte jaune pour Adnane Abid
50
 Coup-franc de Mehssatou, que Leysen capte en deux temps
48
 Ballon intéressant pour Abid, qui bute sur Teklab
46
 remplacé Tobias Mohr
remplaçant Alexandro Calut
46
 Frappe vicieuse de Lakomy dès la reprise, Epolo est attentif
45+20
 Sclessin gronde, c'est 0-0 au repos, et on ne voit rien


Arbitre 		Mi-temps


45
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
44
 On s'approche de la fin de cette première période, pauvre en qualité
39
 Gil lancé dans la profondeur sur la droite, Epolo très attentif pour fermer l'angle
37
 Centre de Teklab et bonne prise de balle d'Epolo
35
 Le Standard fait circuler le ballon aux abords du rectangle, Said centre, mais c'est écarté
32
 Ayensa se loupe
Ballon très bien gratté par Abid, qui remise vers Ayensa dans le rectangle, mais l'Allemand glisse et dévisse
29
 Corner de Mohr pour Hautekiet, sur Leysen
27
 Dussenne !
Coup-franc donné par Maziz sur la tête de Dussenne, qui manque le cadre
26
 Kaba lancé dans la profondeur, bonne couverture de Hautekiet et de Epolo
24
 Hautekiet continue de se frotter la tête après avoir été sonné par Kaba
19
 Longue balle de Mohr pour Said, son centre est capté par Leysen
18
 Frappe d'Abid, trop facile pour Leysen
18
 Bonne course dans l'intervalle et centre d'Abid, capté par Leysen

16
 Bon débordement de Gil, écarté par Hautekiet
12
 C'est parti pour les encouragements à Sclessin !
12
 Hautekiet se relève, applaudi par le public
10
 Hautekiet ramasse un obus de Kaba dans le visage et reste au sol, sonné
10
 Corner donné en deuxième zone, Said le reprend mais ne cadre pas
9
 Très bonne défense de Hautekiet qui permet au Standard d'attaquer, Nkada gagne un corner côté droit
8
Standard - OH Louvain
6
 Superbe transversale de Said pour Abid, qui remise pour Ayensa. Passe en retrait vers Lawrence, dont la frappe est contrée
5
 Verstraete cherche Gil dans le dos de la défense, mais c'est trop long et ça sort
2
 Petit festival et frappe de Teklab, sur Epolo
2
 Première touche pour le Standard après un mauvais contrôle de Pletinckx, elle amène la première occasion pour Ayensa, qui frappe au-dessus

1
 Standard - OH Louvain: 0-0




19:41
 Pas de Hakim Sahabo sur le banc du Standard

Standard (Standard - OH Louvain)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Ibrahim Karamoko - Adnane Abid - Dennis Ayensa - Rafiki Said - Timothée NKada
Banc: Boli Bolingoli Mbombo - Thomas Henry - Leandre Kuavita - Mitongo René - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Matteo Godfroid

OH Louvain (Standard - OH Louvain)
OH Louvain: Tobe Leysen - Roggerio Nyakossi - Noë Dussenne - Ewoud Pletinckx - Óscar Gil Regaño - Birger Verstraete - Youssef Maziz - Lukasz Lakomy - Henok Teklab - Chukwubuikem Ikwuemesi - Sory Kaba
Banc: Takuma Ominami - Wouter George - Abdoul Karim Traoré - Casper Terho - Viktor Damjanic - Maxence Andre Prévôt - Jovan Mijatovic - Mathieu Maertens - Davis Opoku

Standard Standard
Epolo Matthieu 7.7  
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Lawrence Henry 6.6  
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Homawoo Josué 6.6  
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
Hautekiet Ibe 7.2  
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Mohr Tobias 7.2  
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Mehssatou Nayel 6.4  
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Karamoko Ibrahim 6.5  
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Passes clés: 1
Abid Adnane   7.0  
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 5/8 (62.5%)
Ayensa Dennis 6.7  
  • Précision des passes: 6/14 (42.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Said Rafiki 6.8  
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
NKada Timothée 6.3  
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
Banc
Bolingoli Mbombo Boli  
Henry Thomas  
Kuavita Leandre  
René Mitongo  
Pirard Lucas  
Calut Alexandro 6.5  
Godfroid Matteo  
 

OH Louvain OH Louvain
Leysen Tobe 7.1  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 11/23 (47.8%)
Nyakossi Roggerio 6.7  
  • Précision des passes: 17/18 (94.4%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Dussenne Noë 6.3  
  • Précision des passes: 14/24 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Pletinckx Ewoud 6.5  
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Gil Regaño Óscar 6.2  
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Verstraete Birger 6.4  
  • Précision des passes: 19/26 (73.1%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Maziz Youssef 6.7  
  • Précision des passes: 26/31 (83.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Lakomy Lukasz 6.0  
  • Précision des passes: 11/20 (55%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Teklab Henok 7.2  
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
  • Passes clés: 3
Ikwuemesi Chukwubuikem 6.4  
Kaba Sory 7.1  
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Banc
Ominami Takuma  
George Wouter  
Karim Traoré Abdoul  
Terho Casper  
Damjanic Viktor  
Prévôt Maxence Andre  
Mijatovic Jovan  
Maertens Mathieu  
Opoku Davis  

présentation (du match)

LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)
Loïc Woos
depuis Sclessin
| Commentaire
Photo: © photonews

Éliminé en Coupe de Belgique, le Standard reste cependant sur un 6/6 en championnat, qui pourrait devenir un 9/9 en cas de victoire face à Louvain, ce vendredi soir à Sclessin.

Comme lors de ses autres contre-performances cette saison (Gand, Saint-Trond et… Louvain au match aller), le Standard a su relever la tête après son élimination à Dender en Coupe de Belgique.

Auteurs d’un 6/6 en déplacement en Jupiler Pro League grâce à des victoires à Malines et au Cercle de Bruges, les Rouches abordent cette 18e journée de championnat dans le top 6, où ils figurent pour la première fois depuis quatre mois et leur 4/6 du début de saison.

Le Standard peut signer le 9/9 en Jupiler Pro League

Ce vendredi soir à Sclessin, le Standard affronte une équipe de Louvain qui souffle aussi le chaud et le froid depuis l’arrivée de Felice Mazzù. Les Louvanistes ont d’abord battu Seraing (en Coupe), La Gantoise et le Cercle, mais restent sur une série de quatre matchs sans victoire, dont trois défaites.

C’est l’antépénultième de la Jupiler Pro League qui se déplace en bord de Meuse ce vendredi soir, mais Vincent Euvrard l’a rappelé en conférence de presse : déforcé, le Standard devra rester prudent et humble pour prendre les trois points.

En ce début de week-end, les Rouches pourraient conforter leur place dans le top 6 et mettre une petite pression sur leurs concurrents directs en cas de victoire. Une affiche à suivre, en direct commenté, sur Walfoot.be.

"Le Standard est une équipe qu'on aime bien" : Louvain n'est pas inquiet avant son déplacement à Sclessin

"Le Standard est une équipe qu'on aime bien" : Louvain n'est pas inquiet avant son déplacement à Sclessin

10/12

Malgré une mauvaise série, Louvain ne baisse pas les bras et entend bien décrocher un résultat positif sur la pelouse du Standard, ce vendredi. Les Louvanistes en ont besoi...

📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

11/12

Ce vendredi, face à OHL, le Standard portera un maillot collector composé de bandes rouges et blanches verticales.

Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"

Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"

11/12

Vincent Euvrard est conscient que son équipe manque encore de constance. Avant de retrouver Louvain, qu'il avait affronté lors de son premier match sur le banc, le T1 des R...

Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

11/12 1

Le Standard a retrouvé le top 6 le week-end dernier en allant l'emporter au Cercle de Bruges. Et si beaucoup doutent que les Rouches y soient à leur place, Felice Mazzù ne ...

Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

08:20

Le Standard a l'occasion de signer un 9/9 en championnat avec la réception d'OHL, ce vendredi soir à Sclessin. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

14:30

Les Ultras Inferno et le PHK 04 poursuivront leurs actions, ce vendredi soir, et laisseront Sclessin silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - OHL. Ils c...

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-0 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13/12 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
