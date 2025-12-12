LIVE : Un changement au Standard pour la reprise

|
|
Loïc Woos depuis Sclessin
|
56
|
Longue balle de Dussenne vers Maziz et Kaba, il faut une bonne sortie de la tête d'Epolo
|
54
|
Abid initie une nouvelle action, Said provoque et centre, Maziz dégage le cuir
|
|
52
|
Lakomy seul dans le rectangle, manque totalement la reprise
|
51
|
Jaune pour Abid, en retard par rapport à Gil pour jouer le ballon
|
51
|
Carte jaune pour Adnane Abid
|
50
|
Coup-franc de Mehssatou, que Leysen capte en deux temps
|
48
|
Ballon intéressant pour Abid, qui bute sur Teklab
|
46
|
Tobias Mohr
Alexandro Calut
|
|
46
|
Frappe vicieuse de Lakomy dès la reprise, Epolo est attentif
|
45+20
|
Sclessin gronde, c'est 0-0 au repos, et on ne voit rien
|
|
Mi-temps
|
45
|
Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
|
44
|
On s'approche de la fin de cette première période, pauvre en qualité
|
39
|
Gil lancé dans la profondeur sur la droite, Epolo très attentif pour fermer l'angle
|
37
|
Centre de Teklab et bonne prise de balle d'Epolo
|
35
|
Le Standard fait circuler le ballon aux abords du rectangle, Said centre, mais c'est écarté
|
32
|
Ayensa se loupe
Ballon très bien gratté par Abid, qui remise vers Ayensa dans le rectangle, mais l'Allemand glisse et dévisse
|
29
|
Corner de Mohr pour Hautekiet, sur Leysen
|
|
27
|
Dussenne !
Coup-franc donné par Maziz sur la tête de Dussenne, qui manque le cadre
|
26
|
Kaba lancé dans la profondeur, bonne couverture de Hautekiet et de Epolo
|
24
|
Hautekiet continue de se frotter la tête après avoir été sonné par Kaba
|
19
|
Longue balle de Mohr pour Said, son centre est capté par Leysen
|
18
|
Frappe d'Abid, trop facile pour Leysen
|
18
|
Bonne course dans l'intervalle et centre d'Abid, capté par Leysen
|
|
16
|
Bon débordement de Gil, écarté par Hautekiet
|
12
|
C'est parti pour les encouragements à Sclessin !
|
12
|
Hautekiet se relève, applaudi par le public
|
|
10
|
Hautekiet ramasse un obus de Kaba dans le visage et reste au sol, sonné
|
10
|
Corner donné en deuxième zone, Said le reprend mais ne cadre pas
|
9
|
Très bonne défense de Hautekiet qui permet au Standard d'attaquer, Nkada gagne un corner côté droit
|
8
|
|
6
|
Superbe transversale de Said pour Abid, qui remise pour Ayensa. Passe en retrait vers Lawrence, dont la frappe est contrée
|
5
|
Verstraete cherche Gil dans le dos de la défense, mais c'est trop long et ça sort
|
2
|
Petit festival et frappe de Teklab, sur Epolo
|
2
|
Première touche pour le Standard après un mauvais contrôle de Pletinckx, elle amène la première occasion pour Ayensa, qui frappe au-dessus
|
|
1
|
Standard - OH Louvain: 0-0
|
|
|
|
|
|
19:41
|
Pas de Hakim Sahabo sur le banc du Standard
|
|
Standard:
Matthieu Epolo
- Henry Lawrence
- Josué Homawoo
- Ibe Hautekiet
- Tobias Mohr
- Nayel Mehssatou
- Ibrahim Karamoko
- Adnane Abid
- Dennis Ayensa
- Rafiki Said
- Timothée NKada
Banc:
Boli Bolingoli Mbombo
- Thomas Henry
- Leandre Kuavita
- Mitongo René
- Lucas Pirard
- Alexandro Calut
- Matteo Godfroid
OH Louvain:
Tobe Leysen
- Roggerio Nyakossi
- Noë Dussenne
- Ewoud Pletinckx
- Óscar Gil Regaño
- Birger Verstraete
- Youssef Maziz
- Lukasz Lakomy
- Henok Teklab
- Chukwubuikem Ikwuemesi
- Sory Kaba
Banc:
Takuma Ominami
- Wouter George
- Abdoul Karim Traoré
- Casper Terho
- Viktor Damjanic
- Maxence Andre Prévôt
- Jovan Mijatovic
- Mathieu Maertens
- Davis Opoku