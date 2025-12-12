Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

Ce Standard-là n'y arrivera décidément pas. Sans rien montrer, les Rouches ont été battus sur leur pelouse par Louvain ce vendredi soir. À bout de nerfs, le public de Sclessin a copieusement sifflé ses joueurs en fin de rencontre.

Auteur d'un 6/6 en championnat grâce à ses victoires à Malines et au Cercle de Bruges, le Standard vise la passe de trois ce vendredi soir contre Louvain. Vincent Euvrard effectue trois changements pour cette rencontre : Ibrahim Karamoko, Nayel Mehssatou et Rafiki Saïd remplacent Marco Ilaimaharitra (suspendu), Casper Nielsen et Mohammed El Hankouri (blessés). Le médian danois est sur le banc, au même titre que Boli Bolingoli.

Les supporters silencieux en tribunes, les joueurs emboîtent le pas sur la pelouse

Dans un stade de Sclessin resté silencieux durant les douze premières minutes, le Standard commence la rencontre avec de bonnes intentions. Dennis Ayensa est le premier à tenter sa chance (2e), mais manque le cadre. OHL perd plusieurs ballons à la construction et les Rouches ont davantage de maîtrise, mais ne parviennent pas vraiment à alerter Tobe Leysen, si ce n’est sur des centres qu’il gère bien.

De l’autre côté, OHL réagit timidement avec une frappe de Teklab facilement captée par Epolo (3e), mais ne montre pas grand-chose d’autre non plus. Le Standard tente davantage sa chance, notamment via Abid, qui trouve Leysen (18e), et Hautekiet, dont la reprise sur corner est captée par le gardien louvaniste (29e). Dans l’autre camp, Dussenne reprend de la tête le coup franc de Maziz, mais manque le cadre (27e).

Le plus gros danger de la première période survient juste après la demi-heure. Sur la droite, Abid se joue de deux défenseurs d’un dribble rapide et remise en retrait pour Ayensa, qui glisse et dévisse sa reprise (32e). En contre-attaque, Epolo reste quant à lui attentif sur une tentative de Gil et ferme bien l’angle (39e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de 0-0 et n'ont pratiquement rien montré. Sclessin gronde au repos, et on peut aisément le comprendre. Les Rouches montrent une bonne organisation, mais sont bien trop brouillons offensivement.





Sans rien montrer, le Standard perd contre Louvain et prouve encore son irrégularité

Le remplacement de Tobias Mohr par Alexandro Calut à la pause ne suffit pas à dynamiser le jeu du Standard, qui reste bien organisé mais très stérile en zone offensive. Les Rouches se créent quelques ballons dangereux, notamment via Adnane Abid et Rafiki Saïd, mais leurs centres sont systématiquement, et facilement, dégagés par la défense de Louvain.

Les minutes s’égrènent et Sclessin s’impatiente. Le Standard ne parvient pas à mettre le grain de folie nécessaire pour faire basculer la rencontre, le jeu offensif manque de surprise et de fluidité, et les supporters se disent que leur équipe est en train de passer à côté d’un 9/9 et d’une bonne opération.

C’est un scénario encore pire qui se produit pour eux, à un quart d’heure du terme. Pas du tout attaqué dans le cœur du jeu, Lakomy trouve Mathieu Maertens dans la profondeur entre les deux défenseurs centraux du Standard. Le Louvaniste perd son face-à-face avec Epolo, mais Sory Kaba est à la bonne place pour pousser le ballon dans le but vide et punir les Rouches (0-1, 74e).

Forcés de réagir dans le dernier quart d’heure, les joueurs de Vincent Euvrard ne le font cependant pas. Une soirée parfaite pour démontrer l’irrégularité du Standard, battu sur ses terres par Louvain sans avoir rien montré, après avoir pourtant signé un encourageant 6/6 en championnat. Le Standard n’est toujours pas sorti de ses travers, et n’est pas près de le faire.