Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain
Photo: © photonews

Les Ultras Inferno et le PHK 04 poursuivront leurs actions, ce vendredi soir, et laisseront Sclessin silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - OHL. Ils contestent les mesures récentes prises concernant les conditions des supporters.

Lors de leurs déplacements à Malines et au Cercle de Bruges ces deux dernières semaines, les supporters du Standard ont mené une série d'actions pour lutter contre les mesures récentes prises concernant les conditions des supporters.

Pendant ces deux matchs, la banderole "sauvons la culture déplacement" a été affichée dans le parcage des fans liégeois, qui n'ont pas chanté durant les douze premières minutes de la rencontre, pour une référence évidente au douzième homme. Certains supporters ont même attendu la 13e minute de jeu avant de rentrer dans les tribunes.

"Ces initiatives visaient à exprimer notre mécontentement face à plusieurs problématiques relatives à la condition des supporters. Des mesures toujours plus restrictives sont adoptées par les clubs, la Pro League ainsi que le Ministère de l'Intérieur, et ce sont les supporters qui en subissent les conséquences directes", écrit la Famille des Rouches dans un communiqué ce jeudi, signé par les Ultras Inferno et le PHK 04, les deux principaux groupes de supporters du Standard.

"Bientôt, il nous sera demandé de présenter notre carte d'identité à l'entrée des stades. À un terme, il est même question d'imposer la reconnaissance faciale pour accéder à un match de football ! Nous atteignons un point de non-retour et il est temps de dire stop."

LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

Sclessin silencieux pendant 12 minutes ce vendredi

Parmi les restrictions visées, l’interdiction de drapeaux, de tambours ou de mégaphones, les dispositifs « combi-car » obligatoires, la réduction du nombre de bus autorisés et la diminution des quotas de places allouées pour certains déplacements, sans justification apparente. Des restrictions qui ont conduit à des boycotts, généralisés dans le pays.

Ce vendredi, les fans liégeois annoncent donc poursuivre leur manifestation jusqu'à la fin de l'année civile. "Pour toutes ces raisons, nous poursuivrons nos actions de protestation lors des trois derniers matchs de l'année en restant silencieux durant les douze premières minutes. Nous souhaitons instaurer un dialogue constructif avec toutes les parties concernées, dans l'objectif de trouver des solutions d'ouverture et de préserver la culture supporters."

Ils concluent en précisant que cette démarche n'est pas destinée aux joueurs. "Même si l'état d'esprit affiché n'est pas toujours irréprochable, nous continuerons à vous soutenir", poursuit le communiqué. "Nous serons présents et actifs dès la douzième minute. À vous, en revanche, de donner le meilleur durant le reste de l'année, et bien au-delà", concluent-ils.

Commentaire
Suis Standard - OH Louvain en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

