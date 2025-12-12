Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance

Une nouvelle fois décevant, le Standard s'est incliné face à Louvain ce vendredi soir à Sclessin. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (7)

Rassurant dans ses prises de balle, bien placé pour fermer l’angle devant Gil (39e) et attentif sur la frappe vicieuse de Lakomy (46e). Il gagne son face à face avec Maertens, puis ne peut rien quand Kaba pousse le ballon dans le but (74e).

Henry Lawrence (4)

Une tentative contrée en début de match (6e) et une prestation digne de ses standards. De la sobriété, mais pas de très grand impact sur son côté droit.

Josué Homawoo (4)

Moins d’interventions manquées que la semaine dernière : ce n’était pas compliqué, mais c’est une bonne chose. Reste qu’il n’est toujours pas l’assurance tout risque derrière. Le rapport risque/gain après chacune de ses actions n’est pas toujours positif, mais son impact physique dans les duels reste intéressant.

Ibe Hautekiet (6)

Sonné par la grosse frappe de Kaba qu’il a contrée de l’arrière du crâne après 10 minutes, il a encore été le meilleur défenseur du Standard en continuant à se frotter la tête toute la première période. Solide dans les duels et capable de passer juste devant un adversaire cherché par le porteur du ballon. Il est tout simplement incontournable.

Tobias Mohr (4)

Sa bonne volonté est aussi visible que son déchet technique. L’Allemand court beaucoup, essaye, mais ne montre pas assez de précision, dans ses centres ou dans ses ballons vers l’avant pour Saïd. Certains d'entre eux ont tout de même trouvé le Comorien, en vain. Remplacé logiquement par Calut dès le retour des vestiaires.



Adnane Abid (5)

Bien plus en vue que la semaine dernière. Des dribbles tentés, des décalages créés et des occasions amenées. La justesse dans le dernier geste a toutefois manqué, à la fois dans son chef et dans celui de ses partenaires, pour convertir les actions qu’il a créées.

Ibrahim Karamoko (5)

Le seul joueur avec un impact physique comparable à celui d’Ilaimaharitra. Il sait mettre le pied sur le ballon et gérer le tempo avec sang-froid. Un vrai pare-chocs devant la défense, qui pourrait cependant parfois penser à construire au lieu de dégager. Mal retombé après un duel aérien et sorti sur civière à la 88e minute.

Nayel Mehssatou (4)

Très discret dans la construction du jeu et dans les liaisons entre la défense et l’attaque. Plusieurs longs ballons tentés, sans réussite. Il n’apporte pas assez de contrôle et de maîtrise dans le milieu de terrain.

Rafiki Saïd (5)

Quelques fulgurances, avec des dribbles réussis et des centres tentés, mais des actions parfois aussi prévisibles et contrées par les défenseurs. On sent qu’il revient de blessure.

Dennis Ayensa (4)

Toujours ce rôle ingrat qui le rend à la fois invisible et précieux. Match difficile, dans lequel il n’a pas su peser via ses déviations. Remplacé à la 56e minute par Thomas Henry.

Timothé Nkada (4)

Peu souvent trouvé dans une position intéressante. Match discret dans lequel il n'a pas été bien servi et n'a pas eu l'occasion de se mettre en évidence. Mangé par Dussenne.

Alexandro Calut (4)

Monté au repos pour remplacer un Mohr décevant. A fait preuve de davantage de justesse technique que l’Allemand, mais n’a rien apporté de fondamental sur le côté gauche.

Thomas Henry (4)

Pratiquement invisible, il n’a pas réussi à peser sur la défense de Louvain, ni à mettre Timothé Nkada dans de bonnes conditions, ni à gagner ses duels de la tête. Une montée très compliquée.

Non-notés : Léandre Kuavita, René Mitongo.