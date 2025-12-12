Analyse Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Une nouvelle fois décevant, le Standard s'est incliné face à Louvain ce vendredi soir à Sclessin. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (7)
Rassurant dans ses prises de balle, bien placé pour fermer l’angle devant Gil (39e) et attentif sur la frappe vicieuse de Lakomy (46e). Il gagne son face à face avec Maertens, puis ne peut rien quand Kaba pousse le ballon dans le but (74e).

Henry Lawrence (4)
Une tentative contrée en début de match (6e) et une prestation digne de ses standards. De la sobriété, mais pas de très grand impact sur son côté droit.

Josué Homawoo (4)
Moins d’interventions manquées que la semaine dernière : ce n’était pas compliqué, mais c’est une bonne chose. Reste qu’il n’est toujours pas l’assurance tout risque derrière. Le rapport risque/gain après chacune de ses actions n’est pas toujours positif, mais son impact physique dans les duels reste intéressant.

Ibe Hautekiet (6)
Sonné par la grosse frappe de Kaba qu’il a contrée de l’arrière du crâne après 10 minutes, il a encore été le meilleur défenseur du Standard en continuant à se frotter la tête toute la première période. Solide dans les duels et capable de passer juste devant un adversaire cherché par le porteur du ballon. Il est tout simplement incontournable.

Tobias Mohr (4)
Sa bonne volonté est aussi visible que son déchet technique. L’Allemand court beaucoup, essaye, mais ne montre pas assez de précision, dans ses centres ou dans ses ballons vers l’avant pour Saïd. Certains d'entre eux ont tout de même trouvé le Comorien, en vain. Remplacé logiquement par Calut dès le retour des vestiaires.

Lire aussi… Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

Adnane Abid (5)
Bien plus en vue que la semaine dernière. Des dribbles tentés, des décalages créés et des occasions amenées. La justesse dans le dernier geste a toutefois manqué, à la fois dans son chef et dans celui de ses partenaires, pour convertir les actions qu’il a créées.

Ibrahim Karamoko (5)
Le seul joueur avec un impact physique comparable à celui d’Ilaimaharitra. Il sait mettre le pied sur le ballon et gérer le tempo avec sang-froid. Un vrai pare-chocs devant la défense, qui pourrait cependant parfois penser à construire au lieu de dégager. Mal retombé après un duel aérien et sorti sur civière à la 88e minute.

Nayel Mehssatou (4)
Très discret dans la construction du jeu et dans les liaisons entre la défense et l’attaque. Plusieurs longs ballons tentés, sans réussite. Il n’apporte pas assez de contrôle et de maîtrise dans le milieu de terrain.

Rafiki Saïd (5)
Quelques fulgurances, avec des dribbles réussis et des centres tentés, mais des actions parfois aussi prévisibles et contrées par les défenseurs. On sent qu’il revient de blessure.

Dennis Ayensa (4)
Toujours ce rôle ingrat qui le rend à la fois invisible et précieux. Match difficile, dans lequel il n’a pas su peser via ses déviations. Remplacé à la 56e minute par Thomas Henry.

Timothé Nkada (4)
Peu souvent trouvé dans une position intéressante. Match discret dans lequel il n'a pas été bien servi et n'a pas eu l'occasion de se mettre en évidence. Mangé par Dussenne.

Alexandro Calut (4)
Monté au repos pour remplacer un Mohr décevant. A fait preuve de davantage de justesse technique que l’Allemand, mais n’a rien apporté de fondamental sur le côté gauche.

Thomas Henry (4)
Pratiquement invisible, il n’a pas réussi à peser sur la défense de Louvain, ni à mettre Timothé Nkada dans de bonnes conditions, ni à gagner ses duels de la tête. Une montée très compliquée.

Non-notés : Léandre Kuavita, René Mitongo.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
OH Louvain

Plus de news

Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

22:47
Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

23:00
Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

22:00
"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

22:30
Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

21:20
Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

21:00
Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

21:40
Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

14:30
1
C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp

C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp

19:30
Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"

Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"

17:00
2
Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

20:30
Une place supplémentaire en Coupe d'Europe ? La Belgique perd du terrain, mais reste en tête

Une place supplémentaire en Coupe d'Europe ? La Belgique perd du terrain, mais reste en tête

18:30
1
Annoncé comme un grand talent à Genk, Bilal El Khannouss raconte sa remise en question

Annoncé comme un grand talent à Genk, Bilal El Khannouss raconte sa remise en question

20:00
Le président de Bruges, Bart Verhaeghe, pas tendre avec Nicky Hayen : "Il devrait surtout être reconnaissant"

Le président de Bruges, Bart Verhaeghe, pas tendre avec Nicky Hayen : "Il devrait surtout être reconnaissant"

19:00
LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

09:20
📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

16:30
Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

17:30
33 millions jugés fous... aujourd'hui, Igor Thiago vaut 80 millions et rapportera encore gros à Bruges

33 millions jugés fous... aujourd'hui, Igor Thiago vaut 80 millions et rapportera encore gros à Bruges

18:00
"Tes dents sont pourries" : comment Birger Verstraete a provoqué le gros coup de sang de Max Dean

"Tes dents sont pourries" : comment Birger Verstraete a provoqué le gros coup de sang de Max Dean

15:00
Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

08:20
"Je ne pensais pas être là aussi vite" : les premiers mots de Hans Cornelis en tant que T1 de Charleroi

"Je ne pensais pas être là aussi vite" : les premiers mots de Hans Cornelis en tant que T1 de Charleroi

16:00
Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

12:00
1
Un arbitre belge rejoint les rangs des meilleurs arbitres d'Europe !

Un arbitre belge rejoint les rangs des meilleurs arbitres d'Europe !

13:30
1
Une rechute de Simon Mignolet ? Les nouvelles sont tombées, et elles ne sont pas très bonnes...

Une rechute de Simon Mignolet ? Les nouvelles sont tombées, et elles ne sont pas très bonnes...

15:30
Gare au piège de la bête blessée pour la RAAL, qui a aussi l'occasion d'enfoncer Zulte

Gare au piège de la bête blessée pour la RAAL, qui a aussi l'occasion d'enfoncer Zulte

14:00
Les prix des billets pour la Coupe du Monde font hésiter les supporters des Diables Rouges

Les prix des billets pour la Coupe du Monde font hésiter les supporters des Diables Rouges

13:00
La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

12:40
🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

08:00
Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

11:30
L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?

L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?

12:20
🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

11:00
"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

10:00
3
Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

11/12
1
"C'est la priorité" : le FC Liège fait sa liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

"C'est la priorité" : le FC Liège fait sa liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

10:30
Clap de fin pour Thorsten Fink à Genk ? Cela pourrait être la défaite de trop

Clap de fin pour Thorsten Fink à Genk ? Cela pourrait être la défaite de trop

09:40
2
L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

08:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13/12 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved