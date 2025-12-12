LIVE : Voici les compositions de Standard - Louvain (coup d'envoi à 20h45)

Comme lors de ses autres contre-performances cette saison (Gand, Saint-Trond et… Louvain au match aller), le Standard a su relever la tête après son élimination à Dender en Coupe de Belgique.

Auteurs d’un 6/6 en déplacement en Jupiler Pro League grâce à des victoires à Malines et au Cercle de Bruges, les Rouches abordent cette 18e journée de championnat dans le top 6, où ils figurent pour la première fois depuis quatre mois et leur 4/6 du début de saison.

Le Standard peut signer le 9/9 en Jupiler Pro League

Ce vendredi soir à Sclessin, le Standard affronte une équipe de Louvain qui souffle aussi le chaud et le froid depuis l’arrivée de Felice Mazzù. Les Louvanistes ont d’abord battu Seraing (en Coupe), La Gantoise et le Cercle, mais restent sur une série de quatre matchs sans victoire, dont trois défaites.

C’est l’antépénultième de la Jupiler Pro League qui se déplace en bord de Meuse ce vendredi soir, mais Vincent Euvrard l’a rappelé en conférence de presse : déforcé, le Standard devra rester prudent et humble pour prendre les trois points.

En ce début de week-end, les Rouches pourraient conforter leur place dans le top 6 et mettre une petite pression sur leurs concurrents directs en cas de victoire. Une affiche à suivre, en direct commenté, sur Walfoot.be.