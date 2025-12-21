(Mamadou Diakhon) Romeo Vermant 21'
|Date:
|21/12/2025 13:30
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 19
LIVE : Bruges mène, mais a manqué le break
Bruges - La Gantoise, une rencontre sous haute tension. Suivez la Bataille des Flandres en direct commenté sur Walfoot.be.
53' 6"
|
53
|
Et c'est goooooooooal pour La Gantoise !
La Gantoise est mieux dans cette seconde période et égalise sur phase arrêtée. Corner de Samoise sur la tête de Paskotsi, qui n'est pas suivi par Diakhon et qui égalise de la tête !
|
53
|
But de Maksim Paskotsi (Matisse Samoise)
|
52
|
Centre de Goore contré, corner pour Gand
|
50
|
|
49
|
Premier tir cadré de La Gantoise aujourd'hui via Max Dean, qui donne un petit exercice à Van den Heuvel
|
48
|
Belle action de Diakhon qui rentre dans le jeu, mais prolonge trop son ballon et tacle Van der Heyden, fautivement
|
46
|
C'est parti pour la seconde période après une attente de quelques minutes à cause de fumigènes
|
|
Mi-temps
|
45+3
|
Ils n'ont rien donné. Les deux équipes vont rentrer aux vestiaires sur le score de 1-0
|
45+1
|
Troisième corner de rang pour les brugeois
|
45
|
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
|
45
|
Stankovic gagne un corner après une belle transition vers Forbs
|
41
|
Vetlesen sert Vermant, qui se retourne et trouve Roef
|
38
|
Brandon Mechele
Jorne Spileers
|
37
|
Coup-franc gantois dégagé par la défense. Mechele est blessé et va quitter sa place. Spileers va monter
|
31
|
Araujo manque une belle occasion de servir Goore en transition, Gand sort rarement
|
26
|
Bruges loupe la balle de break
La défense de Gand prend l'eau ! Forbs prend la profondeur, mais perd son face à face avec Roef, qui gagne ensuite le duel devant Vermant
|
23
|
Le VAR accorde le but
|
22
|
Le VAR vérifie l'action...
|
22
|
Gooooooal pour Bruges !
Excellent travail de Diakhon sur la gauche qui finit par centre, personne ne réagit dans la défense de La Gantoise, Vermant passe devant tout le monde et ouvre le score !
|
21
|
But de Romeo Vermant (Mamadou Diakhon)
|
17
|
|
16
|
Centre piégeux de Sabbe, Roef laisse filer et le ballon passe finalement très proche du but
|
13
|
Coup-franc tiré par Vanaken, dans le mur
|
12
|
Faute de Goore sur Stankovic qui allait frapper aux abords de la surface, premier bon coup-franc pour Bruges
|
12
|
|
10
|
Ordonez le reprend, mais c'est dégagé par Van der Heyden
|
9
|
Centre de Diakhon, écarté en corner par Ito
|
8
|
Centre de Forbs vers Vermant, qui contrôle mal. Bruges s'installe dans le camp gantois
|
5
|
Relance complètement manquée de Paskotsi, Sabbe récupère et tente de servir Vermant, mais appuie trop sa passe
|
5
|
Pas grand chose à signaler dans ces cinq premières minutes, le ballon tourne des deux côtés
|
2
|
Première bonne balle pour Diakhon sur la gauche, qui l'exploite mal
|
1
|
C'est parti pour Bruges - La Gantoise !
|
1
|
FC Bruges - La Gantoise: 0-0
|
|
13:14
|
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre la Bataille des Flandres entre Bruges et La Gantoise !
|
Banc: Nicolò Tresoldi - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Axl De Corte - Kaye Furo
Banc: Aimé Omgba - Momodou Sonko - Dante Vanzeir - Franck Surdez - Leonardo Da Silva Lopes - Tom Vandenberghe - Hatim Essaouabi - Bram Lagae - Jean-Kevin Duverne
|
