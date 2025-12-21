LIVE : Bruges mène, mais a manqué le break

53

Et c'est goooooooooal pour La Gantoise !

La Gantoise est mieux dans cette seconde période et égalise sur phase arrêtée. Corner de Samoise sur la tête de Paskotsi, qui n'est pas suivi par Diakhon et qui égalise de la tête !



53



But de Maksim Paskotsi (Matisse Samoise)





52

Centre de Goore contré, corner pour Gand



50







49

Premier tir cadré de La Gantoise aujourd'hui via Max Dean, qui donne un petit exercice à Van den Heuvel



48

Belle action de Diakhon qui rentre dans le jeu, mais prolonge trop son ballon et tacle Van der Heyden, fautivement



46

C'est parti pour la seconde période après une attente de quelques minutes à cause de fumigènes



45+3

Ils n'ont rien donné. Les deux équipes vont rentrer aux vestiaires sur le score de 1-0



45+1

Troisième corner de rang pour les brugeois



45

Il y aura 3 minutes de temps additionnel.



45

Stankovic gagne un corner après une belle transition vers Forbs



41

Vetlesen sert Vermant, qui se retourne et trouve Roef



38

Brandon Mechele

Jorne Spileers





37

Coup-franc gantois dégagé par la défense. Mechele est blessé et va quitter sa place. Spileers va monter



31

Araujo manque une belle occasion de servir Goore en transition, Gand sort rarement



26

Bruges loupe la balle de break

La défense de Gand prend l'eau ! Forbs prend la profondeur, mais perd son face à face avec Roef, qui gagne ensuite le duel devant Vermant



23

Le VAR accorde le but





22

Le VAR vérifie l'action...





22

Gooooooal pour Bruges !

Excellent travail de Diakhon sur la gauche qui finit par centre, personne ne réagit dans la défense de La Gantoise, Vermant passe devant tout le monde et ouvre le score !



21



But de Romeo Vermant (Mamadou Diakhon)





17







16

Centre piégeux de Sabbe, Roef laisse filer et le ballon passe finalement très proche du but



13

Coup-franc tiré par Vanaken, dans le mur



12

Faute de Goore sur Stankovic qui allait frapper aux abords de la surface, premier bon coup-franc pour Bruges



12







10

Ordonez le reprend, mais c'est dégagé par Van der Heyden



9

Centre de Diakhon, écarté en corner par Ito



8

Centre de Forbs vers Vermant, qui contrôle mal. Bruges s'installe dans le camp gantois



5

Relance complètement manquée de Paskotsi, Sabbe récupère et tente de servir Vermant, mais appuie trop sa passe



5

Pas grand chose à signaler dans ces cinq premières minutes, le ballon tourne des deux côtés



2

Première bonne balle pour Diakhon sur la gauche, qui l'exploite mal



1

C'est parti pour Bruges - La Gantoise !



1

FC Bruges - La Gantoise: 0-0







ℹ️ Wilfried Kanga is last minute afgevallen. Wegens de nakende bevalling van zijn vrouw is hij bij haar in het ziekenhuis. Omri Gandelman neemt Kanga’s plaats in.#CLUGNT — KAA Gent (@KAAGent) December 21, 2025

13:14

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre la Bataille des Flandres entre Bruges et La Gantoise !

