Date: 21/12/2025 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 19

LIVE : Bruges mène, mais a manqué le break

Bruges - La Gantoise, une rencontre sous haute tension. Suivez la Bataille des Flandres en direct commenté sur Walfoot.be.

Temps   53' 6" 
53
 Et c'est goooooooooal pour La Gantoise !
La Gantoise est mieux dans cette seconde période et égalise sur phase arrêtée. Corner de Samoise sur la tête de Paskotsi, qui n'est pas suivi par Diakhon et qui égalise de la tête !
53

But 		But de Maksim Paskotsi (Matisse Samoise)
52
 Centre de Goore contré, corner pour Gand
50
FC Bruges - La Gantoise
49
 Premier tir cadré de La Gantoise aujourd'hui via Max Dean, qui donne un petit exercice à Van den Heuvel
48
 Belle action de Diakhon qui rentre dans le jeu, mais prolonge trop son ballon et tacle Van der Heyden, fautivement
46
 C'est parti pour la seconde période après une attente de quelques minutes à cause de fumigènes


Arbitre 		Mi-temps


45+3
 Ils n'ont rien donné. Les deux équipes vont rentrer aux vestiaires sur le score de 1-0
45+1
 Troisième corner de rang pour les brugeois
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
45
 Stankovic gagne un corner après une belle transition vers Forbs
41
 Vetlesen sert Vermant, qui se retourne et trouve Roef
38
 remplacé Brandon Mechele
remplaçant Jorne Spileers
37
 Coup-franc gantois dégagé par la défense. Mechele est blessé et va quitter sa place. Spileers va monter
31
 Araujo manque une belle occasion de servir Goore en transition, Gand sort rarement
26
 Bruges loupe la balle de break
La défense de Gand prend l'eau ! Forbs prend la profondeur, mais perd son face à face avec Roef, qui gagne ensuite le duel devant Vermant
23
 Le VAR accorde le but

22
 Le VAR vérifie l'action...
22
 Gooooooal pour Bruges !
Excellent travail de Diakhon sur la gauche qui finit par centre, personne ne réagit dans la défense de La Gantoise, Vermant passe devant tout le monde et ouvre le score !
21

But 		But de Romeo Vermant (Mamadou Diakhon)
17
FC Bruges - La Gantoise
16
 Centre piégeux de Sabbe, Roef laisse filer et le ballon passe finalement très proche du but
13
 Coup-franc tiré par Vanaken, dans le mur
12
 Faute de Goore sur Stankovic qui allait frapper aux abords de la surface, premier bon coup-franc pour Bruges
12
FC Bruges - La Gantoise
10
 Ordonez le reprend, mais c'est dégagé par Van der Heyden
9
 Centre de Diakhon, écarté en corner par Ito
8
 Centre de Forbs vers Vermant, qui contrôle mal. Bruges s'installe dans le camp gantois
5
 Relance complètement manquée de Paskotsi, Sabbe récupère et tente de servir Vermant, mais appuie trop sa passe
5
 Pas grand chose à signaler dans ces cinq premières minutes, le ballon tourne des deux côtés
2
 Première bonne balle pour Diakhon sur la gauche, qui l'exploite mal
1
 C'est parti pour Bruges - La Gantoise !
1
 FC Bruges - La Gantoise: 0-0

13:14
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre la Bataille des Flandres entre Bruges et La Gantoise !
FC Bruges (FC Bruges - La Gantoise)
FC Bruges: Dani van den Heuvel - Kyriani Sabbe - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Hugo Vetlesen - Aleksandar Stankovic - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Mamadou Diakhon - Romeo Vermant
Banc: Nicolò Tresoldi - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Axl De Corte - Kaye Furo

La Gantoise (FC Bruges - La Gantoise)
La Gantoise: Davy Roef - Matisse Samoise - Matties Volckaert - Maksim Paskotsi - Siebe Van Der Heyden - Tiago Araujo - Max Dean - Tibe De Vlieger - Atsuki Ito - Omri Gandelman - Hyllarion Goore
Banc: Aimé Omgba - Momodou Sonko - Dante Vanzeir - Franck Surdez - Leonardo Da Silva Lopes - Tom Vandenberghe - Hatim Essaouabi - Bram Lagae - Jean-Kevin Duverne
FC Bruges FC Bruges
van den Heuvel Dani 7.0  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Sabbe Kyriani 6.9  
  • Précision des passes: 48/59 (81.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ordonez Joel 7.7  
  • Précision des passes: 76/78 (97.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Mechele Brandon 7.3  
  • Précision des passes: 41/43 (95.3%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Seys Joaquin 7.2  
  • Précision des passes: 24/24 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Vetlesen Hugo 6.6  
  • Précision des passes: 14/23 (60.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Stankovic Aleksandar 7.2  
  • Précision des passes: 37/40 (92.5%)
Plus de stats
Forbs Carlos 6.7  
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Vanaken Hans 5.9  
  • Précision des passes: 20/29 (69%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Diakhon Mamadou A 7.6  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Vermant Romeo 7.7  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Banc
Tresoldi Nicolò  
Sandra Cisse  
Meijer Bjorn  
Nilsson Gustaf  
Osuji Vince  
Siquet Hugo  
Spileers Jorne 6.8  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Plus de stats
De Corte Axl  
Furo Kaye  
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 6.2  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/25 (28%)
Plus de stats
Samoise Matisse 6.3  
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Volckaert Matties 6.3  
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Précision des longs ballons: 1/9 (11.1%)
Plus de stats
Paskotsi Maksim 6.5  
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe 5.9  
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/8 (0%)
Plus de stats
Araujo Tiago 6.1  
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Dean Max 6.6  
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
De Vlieger Tibe 6.4  
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ito Atsuki 6.5  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Gandelman Omri 6.3  
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Goore Hyllarion 6.6  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Vanzeir Dante  
Surdez Franck  
Lopes Leonardo Da Silva  
Vandenberghe Tom  
Essaouabi Hatim  
Lagae Bram  
Duverne Jean-Kevin  
Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 16:00 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
