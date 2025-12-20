Un but rapide et c'est à peu près tout, mais le Standard passera Noël dans le top 6

Le Père Noël est passé en avance pour les supporters du Standard : leur club passera le réveillon dans le top 6. Les Rouches ont été prendre trois points précieux à Dender.

Il ne fallait pas arriver en retard au Dender Football Complex ce samedi : alors que les supporters des deux camps venaient à peine d'entamer leurs 12 minutes désormais habituelles de silence, ceux du Standard ont tout de même un peu célébré le but d'Ibe Hautekiet après 40 secondes à peine, sur un excellent centre de Tobias Mohr (0-1).

Le Standard est donc sur du velours et laisse son adversaire venir, sans succès. Lucas Pirard, titulaire, n'a que peu de travail, comme sur un coup-franc lointain (6e) ou devant Berte (39e)... qui frôle quant à lui la catastrophe. L'attaquant de Dender prend en effet un carton rouge pour une intervention un peu en retard sur Mohr, mais l'assistance vidéo annule logiquement la décision (44e).

Trois points, c'est tout

En seconde période, Dender a cette fois de la chance, car le tacle de Kobe Cools sur Nayel Mehssatou aurait bel et bien mérité la rouge - l'international chilien doit même sortir blessé (57e). Ca n'aide pas le Standard à relever la tête dans une seconde période très médiocre.

Les entrées de Kvet et Toshesvski permettent même à Dender de se montrer dangereux, ce dernier manquant de peu le cadre de Pirard (76e). La seule occasion pour le Standard viendra des pieds de Casper Nielsen, dont la reprise de volée suite à un corner frôle le montant de Dietsch (79e). En toute fin de rencontre, un superbe enchaînement de Nsimba fait croire tout le stade au but, mais Kuavita, fautif sur le début de la phase, peut souffler - c'est passé à côté (90e+5).





Trois points, et c'est tout, donc : le Standard revient victorieux de son déplacement chez la lanterne rouge et est assuré de rester dans le top 6 un week-end de plus. Les Rouches prennent même deux points d'avance sur Genk, accroché ce vendredi à Charleroi, et sont d'ores et déjà l'un des grands gagnants de cette 19e journée !