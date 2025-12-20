FCV Dender EH FCV Dender EH
1' Ibe Hautekiet (Tobias Mohr)
Date: 20/12/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 19

Un but rapide et c'est à peu près tout, mais le Standard passera Noël dans le top 6

Photo: © photonews

Le Père Noël est passé en avance pour les supporters du Standard : leur club passera le réveillon dans le top 6. Les Rouches ont été prendre trois points précieux à Dender.

Il ne fallait pas arriver en retard au Dender Football Complex ce samedi : alors que les supporters des deux camps venaient à peine d'entamer leurs 12 minutes désormais habituelles de silence, ceux du Standard ont tout de même un peu célébré le but d'Ibe Hautekiet après 40 secondes à peine, sur un excellent centre de Tobias Mohr (0-1).

Le Standard est donc sur du velours et laisse son adversaire venir, sans succès. Lucas Pirard, titulaire, n'a que peu de travail, comme sur un coup-franc lointain (6e) ou devant Berte (39e)... qui frôle quant à lui la catastrophe. L'attaquant de Dender prend en effet un carton rouge pour une intervention un peu en retard sur Mohr, mais l'assistance vidéo annule logiquement la décision (44e). 

Trois points, c'est tout

En seconde période, Dender a cette fois de la chance, car le tacle de Kobe Cools sur Nayel Mehssatou aurait bel et bien mérité la rouge - l'international chilien doit même sortir blessé (57e). Ca n'aide pas le Standard à relever la tête dans une seconde période très médiocre.

Les entrées de Kvet et Toshesvski permettent même à Dender de se montrer dangereux, ce dernier manquant de peu le cadre de Pirard (76e). La seule occasion pour le Standard viendra des pieds de Casper Nielsen, dont la reprise de volée suite à un corner frôle le montant de Dietsch (79e). En toute fin de rencontre, un superbe enchaînement de Nsimba fait croire tout le stade au but, mais Kuavita, fautif sur le début de la phase, peut souffler - c'est passé à côté (90e+5). 

Trois points, et c'est tout, donc : le Standard revient victorieux de son déplacement chez la lanterne rouge et est assuré de rester dans le top 6 un week-end de plus. Les Rouches prennent même deux points d'avance sur Genk, accroché ce vendredi à Charleroi, et sont d'ores et déjà l'un des grands gagnants de cette 19e journée !

Les compositions

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 90' 6.8 6
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 8/18 (44.4%)
Plus de stats
Goncalves Bryan 90' 7.6 6
  • Précision des passes: 52/73 (71.2%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 3/12 (25%)
  • Précision des longs ballons: 14/34 (41.2%)
  • Ballons perdus: 30
Plus de stats
Cools Kobe 72' 7.0 6
  • Précision des passes: 33/36 (91.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Marijnissen Luc   45' 5.8 5
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Ferraro Fabio 90' 6.0 6
  • Précision des passes: 22/31 (71%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Mbamba Noah 90' 6.6 6
  • Précision des passes: 31/35 (88.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Viltard Malcolm   65' 6.3 -
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Jahanbakhsh Alireza 65' 5.6 6
  • Précision des passes: 24/33 (72.7%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sambu Marsoni 81' 6.5 6
  • Précision des passes: 27/35 (77.1%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Berte Mohamed   90' 6.4 6
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Nsimba Bruny 90' 6.0 6
  • Précision des passes: 9/19 (47.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Banc
Fortin Louis 0'  
Toshevski David 18' 6.4 6
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Koton Krzysztof 25' 5.9 6
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Kvet Roman 25' 6.1 6
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Rodes Nathan 0'  
Attah Kadiri Jordan 0'  
Hrnčár David 9' 6.3  
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Fougerolles Luc   45' 5.8 6
  • Précision des passes: 30/37 (81.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
 

Standard Standard
Pirard Lucas   90' 7.5 7
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 15/32 (46.9%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 8.2 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 7.2 6
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Dierckx Daan 90' 6.7 6
  • Précision des passes: 14/24 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 0/8 (0%)
Plus de stats
Mohr Tobias A 90' 7.3 7
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 17/27 (63%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/8 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Mehssatou Nayel 58' 7.2 7
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 90' 7.4 7
  • Précision des passes: 39/48 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 7/16 (43.8%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 6.1 6
  • Précision des passes: 11/20 (55%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Nielsen Casper 90' 6.4 6
  • Précision des passes: 16/30 (53.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/11 (9.1%)
Plus de stats
Ayensa Dennis 78' 6.3 6
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
NKada Timothée 78' 6.2 5
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Banc
Bates David 0'  
Bolingoli Mbombo Boli 0'  
Abid Adnane 12' 6.5 6
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Kuavita Leandre 32' 6.9 5
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
Plus de stats
René Mitongo 0'  
Godfroid Matteo 0'  
Assengue Steeven 0'  
