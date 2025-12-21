📷 Grosse pagaille à Bruges : les fumigènes des supporters gâchent le spectacle

La reprise entre le Club de Bruges et La Gantoise a été retardée par des fumigènes lancés depuis les tribunes.

On aurait dit que tout était prévu à l'avance, car les supporters ont réussi à faire entrer énormément de matériel dans le stade. La quantité de fumigènes était impressionnante. Pour l’arbitre, la sécurité des joueurs et des officiels a été mise en danger pendant un moment.

À la pause, le Club de Bruges menait 1-0 grâce à Roméo Vermant, mais la seconde période a démarré avec quelques minutes de retard.

La fumée est restée longtemps au-dessus de la pelouse, colorant le terrain en noir et bleu, les couleurs du... Club de Bruges.

Paskotsi frappe après la fumée

Une fois que le jeu a pu reprendre, Gand a réussi à revenir au score. Paskotsi a marqué après la dissipation de la fumée, ramenant les deux équipes à 1-1.

Le suspense a pris fin à la 86e minute grâce à Nicolo Tresoldi, qui a redonné l'avantage aux Brugeois. Un but qui permet au Club de Bruges de reprendre les devants juste avant le coup de sifflet final.



Lire aussi… "La Gantoise est bleu et noir" : l'énorme chambrage du Club de Bruges après la Bataille des Flandres›