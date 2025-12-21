Date: 21/12/2025 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 19
Changements gagnants pour Ivan Leko : Bruges s'offre la Bataille des Flandres dans les dernières minutes
Photo: © photonews

Malgré une nette domination, le Club de Bruges a dû attendre les dernières minutes pour arracher les trois points face à La Gantoise lors de la Bataille des Flandres ce dimanche. Gand n'est pas passé loin de décrocher un point qui aurait été très bien payé.

C'est une bataille des Flandres sous haute tension qui se déroulait ce dimanche à la Planet Group Arena. Contre le club dans lequel il était il y a deux semaines, Ivan Leko n'a pas pu compter sur Christos Tzolis, malade. De l'autre côté, Wilfried Kanga a quitté le Jan Breydelstadion en dernière minute pour assister à la naissance de son fils. 

Bruges ouvre logiquement le score, et manque le break

Sur la pelouse, le scénario attendu s’est rapidement mis en place. Bruges a pris les choses en main d’entrée et s’est installé dans le camp de La Gantoise, contrainte de se contenter de défendre.

Sans se créer une multitude d’occasions, les Brugeois ont accentué la pression jusqu’à l’ouverture du score, grâce à un superbe travail de Diakhon sur la gauche, mal suivi par la défense gantoise. Son centre a été repris par Roméo Vermant, plus prompt que tout le monde dans la surface (1-0, 21e).

Acculé dans sa partie de terrain, Gand n’a pas trouvé les moyens de se montrer dangereux en transition. Les récupérations de balle des hommes de Rik De Mil n’ont pas été exploitées et, dans le camp d’en face, Forbs et Vermant ont manqué le break quelques minutes plus tard, butant tour à tour sur Davy Roef (28e). En fin de première période, Ivan Leko a perdu Brandon Mechele sur blessure, remplacé par Jorne Spileers.

La Gantoise efficace, à l'inverse du Club de Bruges

Pour la seconde période, Rik De Mil a procédé à un ajustement tactique afin de mieux contrecarrer le siège brugeois. La défense à trois, qui prenait l’eau, est passée à une défense à quatre, bien plus stable. Progressivement, Gand a commencé à gagner des mètres et Max Dean a fait travailler Dani Van den Heuvel pour la toute première fois de la rencontre, sur une frappe lointaine (49e).

Qui dit bloc plus haut dit aussi davantage de phases arrêtées. Et sur son premier corner, La Gantoise a fait mouche. Botté par Samoise, il a trouvé la tête de Paskotsi, oublié par Diakhon. Fautif pour avoir laissé passer Vermant sur l’ouverture du score, le défenseur central s’est rattrapé en égalisant (1-1, 52e).

Changements gagnants pour Leko, Bruges remporte la Bataille des Flandres

Frustré par cette égalisation très bien payée au vu de la production offensive de La Gantoise, Bruges est reparti à l’assaut et a connu un nouveau temps fort, sans toutefois faire les bons choix dans le dernier geste. Vanaken a manqué le cadre sur un centre de Seys (57e), puis Diakhon a raté le break au deuxième poteau sur une déviation de la tête d’Ordoñez, envoyant sa frappe largement au-dessus de la cage de Roef (61e).

Pressé par le temps, Bruges s’est procuré bien plus d’occasions qu’en première période, mais a manqué d’efficacité. Vanaken, notamment, tout surpris de recevoir la passe de Stankovic déviée par Van der Heyden, a complètement manqué son geste à une dizaine de mètres du but gantois (70e).

Ce sont finalement les changements d’Ivan Leko qui ont fait la différence. Cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, Meijer a servi Tresoldi, tous deux montés au jeu, qui a repris le ballon du plat du pied depuis l’entrée du petit rectangle pour offrir la victoire à Bruges (2-1, 86e). Les Blauw & Zwart restent ainsi à trois points de l’Union, tandis que Gand ne profite pas du partage de Genk et laisse pour l’instant la bonne opération… au Standard !

Les compositions

FC Bruges FC Bruges
van den Heuvel Dani 90' 6.6 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Sabbe Kyriani 78' 6.8 -
  • Précision des passes: 70/87 (80.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Ordonez Joel 90' 7.8 -
  • Précision des passes: 115/119 (96.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Mechele Brandon 38' 7.0 -
  • Précision des passes: 41/43 (95.3%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Seys Joaquin 78' 7.1 -
  • Précision des passes: 40/41 (97.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Vetlesen Hugo 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 30/47 (63.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
  • Ballons perdus: 27
Plus de stats
Stankovic Aleksandar 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 62/68 (91.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Forbs Carlos 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 37/48 (77.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 4/9 (44.4%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Ballons perdus: 26
Plus de stats
Vanaken Hans 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 41/52 (78.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Diakhon Mamadou A 69' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 23/25 (92%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Vermant Romeo 69' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Banc
Tresoldi Nicolò 21' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn A 12' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Nilsson Gustaf 0'  
Osuji Vince 0'  
Siquet Hugo 12' 6.7 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Spileers Jorne 52' 6.9 -
  • Précision des passes: 44/47 (93.6%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
De Corte Axl 0'  
Furo Kaye 21' 6.6 -
Plus de stats
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 5.6 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 18/48 (37.5%)
Plus de stats
Samoise Matisse A 71' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Volckaert Matties 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 20/27 (74.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/12 (8.3%)
Plus de stats
Paskotsi Maksim 90' 7.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 29/38 (76.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 3/14 (21.4%)
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe 90' 5.5 -
  • Précision des passes: 17/25 (68%)
  • Précision des longs ballons: 1/11 (9.1%)
Plus de stats
Araujo Tiago   78' 5.8 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Dean Max 63' 6.4 -
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
De Vlieger Tibe 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Interceptions: 5
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ito Atsuki 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Gandelman Omri 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Goore Hyllarion 78' 6.7 -
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 0'  
Vanzeir Dante 12' 6.5 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Surdez Franck   12' 6.3 -
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 27' 6.2 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Vandenberghe Tom 0'  
Essaouabi Hatim 0'  
Lagae Bram 0'  
Duverne Jean-Kevin 19' 6.0 -
Plus de stats
Revivre FC Bruges - La Gantoise
Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 2-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
