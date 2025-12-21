Changements gagnants pour Ivan Leko : Bruges s'offre la Bataille des Flandres dans les dernières minutes

Malgré une nette domination, le Club de Bruges a dû attendre les dernières minutes pour arracher les trois points face à La Gantoise lors de la Bataille des Flandres ce dimanche. Gand n'est pas passé loin de décrocher un point qui aurait été très bien payé.

C'est une bataille des Flandres sous haute tension qui se déroulait ce dimanche à la Planet Group Arena. Contre le club dans lequel il était il y a deux semaines, Ivan Leko n'a pas pu compter sur Christos Tzolis, malade. De l'autre côté, Wilfried Kanga a quitté le Jan Breydelstadion en dernière minute pour assister à la naissance de son fils.

Bruges ouvre logiquement le score, et manque le break

Sur la pelouse, le scénario attendu s’est rapidement mis en place. Bruges a pris les choses en main d’entrée et s’est installé dans le camp de La Gantoise, contrainte de se contenter de défendre.

Sans se créer une multitude d’occasions, les Brugeois ont accentué la pression jusqu’à l’ouverture du score, grâce à un superbe travail de Diakhon sur la gauche, mal suivi par la défense gantoise. Son centre a été repris par Roméo Vermant, plus prompt que tout le monde dans la surface (1-0, 21e).

Acculé dans sa partie de terrain, Gand n’a pas trouvé les moyens de se montrer dangereux en transition. Les récupérations de balle des hommes de Rik De Mil n’ont pas été exploitées et, dans le camp d’en face, Forbs et Vermant ont manqué le break quelques minutes plus tard, butant tour à tour sur Davy Roef (28e). En fin de première période, Ivan Leko a perdu Brandon Mechele sur blessure, remplacé par Jorne Spileers.





🤕 | Brandon Mechele doit rentrer au vestiaire plus tôt que prévu à cause d’une blessure. 🔁 #CLUGNT pic.twitter.com/j6EBMa2NV4 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 21, 2025

La Gantoise efficace, à l'inverse du Club de Bruges

Pour la seconde période, Rik De Mil a procédé à un ajustement tactique afin de mieux contrecarrer le siège brugeois. La défense à trois, qui prenait l’eau, est passée à une défense à quatre, bien plus stable. Progressivement, Gand a commencé à gagner des mètres et Max Dean a fait travailler Dani Van den Heuvel pour la toute première fois de la rencontre, sur une frappe lointaine (49e).

Qui dit bloc plus haut dit aussi davantage de phases arrêtées. Et sur son premier corner, La Gantoise a fait mouche. Botté par Samoise, il a trouvé la tête de Paskotsi, oublié par Diakhon. Fautif pour avoir laissé passer Vermant sur l’ouverture du score, le défenseur central s’est rattrapé en égalisant (1-1, 52e).

Changements gagnants pour Leko, Bruges remporte la Bataille des Flandres

Frustré par cette égalisation très bien payée au vu de la production offensive de La Gantoise, Bruges est reparti à l’assaut et a connu un nouveau temps fort, sans toutefois faire les bons choix dans le dernier geste. Vanaken a manqué le cadre sur un centre de Seys (57e), puis Diakhon a raté le break au deuxième poteau sur une déviation de la tête d’Ordoñez, envoyant sa frappe largement au-dessus de la cage de Roef (61e).

Pressé par le temps, Bruges s’est procuré bien plus d’occasions qu’en première période, mais a manqué d’efficacité. Vanaken, notamment, tout surpris de recevoir la passe de Stankovic déviée par Van der Heyden, a complètement manqué son geste à une dizaine de mètres du but gantois (70e).

Ce sont finalement les changements d’Ivan Leko qui ont fait la différence. Cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, Meijer a servi Tresoldi, tous deux montés au jeu, qui a repris le ballon du plat du pied depuis l’entrée du petit rectangle pour offrir la victoire à Bruges (2-1, 86e). Les Blauw & Zwart restent ainsi à trois points de l’Union, tandis que Gand ne profite pas du partage de Genk et laisse pour l’instant la bonne opération… au Standard !