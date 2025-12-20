Date: 20/12/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 19

L'Union Saint-Gilloise accueille Zulte Waregem. David Hubert repasse à un système avec un seul attaquant.

Temps   17' 27" 
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
18
 Promise David au sol
Il peine à se remettre du contact avec le défenseur de Zulte Waregem, les soigneurs interviennent
17
 Promise David hors-jeu
Le Canadien prend la profondeur et se fait tacler dans le rectangle, il est ensuite signalé hors-jeu
16
  Carte jaune pour Enrique Lofolomo
12
 Niang tente sa chance
Centre de Khalaili au second poteau, Niang est contré.
10
 Grosse occasion pour Zulte Waregem !
Magnifique action pour prendre la défense de l'Union de vitesse. Sykes se dégage dans l'axe, Claes est à quelques centimètres d'ouvrir le score
6
 Gabriël intervient
Promise David lance Giger en profondeur, le gardien visiteur lit bien le jeu
4
 Le ballon passe d'une équipe à l'autre
Beaucoup de passes manquées en ce début de match
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Zulte Waregem: 0-0
20:42
 Les joueurs montent sur le terrain
Pas d'ultras au Parc Duden, une nouvelle action de protestation du douzième homme
20:32
 Schoofs et Rodriguez sur le banc
Ramussen est titulaire aux côtés de Van de Perre. Ait El Hadj et Giger devront apporter de la créativité derrière Promise David.
20:31
 Plusieurs forfaits à l'Union
Mac Allister, Zorgane et Florucz sont tous trois indisponibles, remplacés par Sykes, Rasmussen et David. Fuseini fait son retour dans la sélection.
20:28
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre l'Union et le Essevee

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 6.8  
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Leysen Fedde 6.5  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Burgess Christian 6.6  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
Sykes Ross 6.2  
Khalaili Anan 6.4  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Van de Perre Kamiel 6.3  
Rasmussen Mathias 6.5  
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Niang Ousseynou 6.6  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Ait El Hadj Anouar 6.1  
Giger Marc 6.7  
David Promise 6.9  
Banc
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
Smith Guilherme  
Rodriguez Kevin  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
François Guillaume  
Patris Louis  
Fuseini Mohammed  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 6.9  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Soglo Emran 6.8  
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Lemoine Laurent 6.1  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Kiilerich Jakob 6.6  
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
Paugain Wilguens 6.2  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
Lofolomo Enrique 6.7  
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
Ujka Serxho 6.7  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Erenbjerg Jeppe 6.5  
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
Claes Thomas 6.5  
Ake Marley 6.3  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Ementa Anosike 6.4  
Banc
Bostyn Louis  
Mituljikic Nikola  
Vossen Jelle  
Gavriel Stavros  
Hedl Tobias  
De Jaegere Benoit  
Tangala Franz  
Dierckx Tuur  
Cappelle Yannick  
van Keymolen Siebe  

présentation (du match)

La vie sans Adem Zorgane...et Kevin Mac Allister : les compositions probables d'Union - Zulte Waregem
La vie sans Adem Zorgane...et Kevin Mac Allister : les compositions probables d'Union - Zulte Waregem

L'Union Saint-Gilloise accueille Zulte Waregem ce soir. David Hubert devra composer avec l'absence de plusieurs titulaires.

Pour la troisième fois en moins de deux mois, l'Union Saint-Gilloise et Zulte Waregem s'apprêtent à en découdre. La balance penche en faveur des Bruxellois, qui l'ont emporté 1-4 en championnat et ont assuré le coup en Coupe de Belgique (victoire 2-1).

Mais ce soir, plusieurs joueurs clés de David Hubert seront indisponibles dans chaque ligne. En défense, Kevin Mac Allister est sorti touché au mollet contre Charleroi : "Rien de grave, mais nous ne voulons absolument prendre aucun risque", a expliqué David Hubert en conférence de presse. Ross Sykes devrait donc faire son retour dans le trio axial.

Dans l'entrejeu, Adem Zorgane est parti à la CAN. Une lourde perte tant l'Algérien était devenu un point de passage presque obligé dans le jeu de l'Union. En son absence, Rob Schoofs devrait conforter sa place de titulaire aux côtés de Kamiel Van de Perre. Mathias Rasmussen pourrait également avoir un coup à jouer, mais Anouar Ait El Hadj semble mieux placé pour en profiter pour disposer d'une animation plus offensive.

Devant, Raul Florucz est lui aussi forfait pour la rencontre. Promise David devrait donc à nouveau débuter la rencontre aux côtés de Kevin Rodriguez, il s'était montré à son avantage à Charleroi le week-end dernier.

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Sykes, Burgess, Leysen - Khalaili, Van de Perre, Schoofs, Niang - Ait El Hadj - Rodriguez, David

Zulte Waregem : Gabriël - Nyssen, Tanghe, Lemoine, Cappelle - Nnadi, Claes - Gavriel, Erenbjerg, Opoku - Ementa

