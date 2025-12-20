L'Union Saint-Gilloise accueille Zulte Waregem ce soir. David Hubert devra composer avec l'absence de plusieurs titulaires.

Pour la troisième fois en moins de deux mois, l'Union Saint-Gilloise et Zulte Waregem s'apprêtent à en découdre. La balance penche en faveur des Bruxellois, qui l'ont emporté 1-4 en championnat et ont assuré le coup en Coupe de Belgique (victoire 2-1).

Mais ce soir, plusieurs joueurs clés de David Hubert seront indisponibles dans chaque ligne. En défense, Kevin Mac Allister est sorti touché au mollet contre Charleroi : "Rien de grave, mais nous ne voulons absolument prendre aucun risque", a expliqué David Hubert en conférence de presse. Ross Sykes devrait donc faire son retour dans le trio axial.

Dans l'entrejeu, Adem Zorgane est parti à la CAN. Une lourde perte tant l'Algérien était devenu un point de passage presque obligé dans le jeu de l'Union. En son absence, Rob Schoofs devrait conforter sa place de titulaire aux côtés de Kamiel Van de Perre. Mathias Rasmussen pourrait également avoir un coup à jouer, mais Anouar Ait El Hadj semble mieux placé pour en profiter pour disposer d'une animation plus offensive.

Devant, Raul Florucz est lui aussi forfait pour la rencontre. Promise David devrait donc à nouveau débuter la rencontre aux côtés de Kevin Rodriguez, il s'était montré à son avantage à Charleroi le week-end dernier.

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Sykes, Burgess, Leysen - Khalaili, Van de Perre, Schoofs, Niang - Ait El Hadj - Rodriguez, David

Zulte Waregem : Gabriël - Nyssen, Tanghe, Lemoine, Cappelle - Nnadi, Claes - Gavriel, Erenbjerg, Opoku - Ementa