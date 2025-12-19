Un départ inévitable ? Sofiane Boufal ne jouera plus avec l'Union en 2025, David Hubert s'explique

Photo: © photonews

Pas une seule fois titulaire depuis le début de la saison, Sofiane Boufal ne rejouera plus pour l'Union en 2025. Absent pour "raisons privées", le Marocain pourrait déjà avoir écrit les dernières lignes de son chapitre au Parc Duden.

Monté au jeu pour la dernière demi-heure de la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, Sofiane Boufal n'a pas encore débuté le moindre match officiel cette saison.

Relégué au rôle de remplaçant par Sébastien Pocognoli en début de saison, l'international marocain (46 sélections, 8 buts) n'a pas vu son temps de jeu augmenter avec l'arrivée de David Hubert, mi-octobre.

À 32 ans, l'ancien joueur de Lille et de Southampton, entre autres, a tout de même participé à 15 rencontres officielles cette saison, mais pour un total famélique de 301 minutes de jeu, soit une moyenne de vingt minutes par match.

Sofiane Boufal plus que jamais sur le départ de l'Union

Ce nouveau statut a complètement éteint ses chances de disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc, en cette fin d'année. Et, libre en fin de saison, il semble déjà avoir écrit les dernières lignes de son chapitre à la RUSG.

Absent du groupe pour affronter Charleroi la semaine dernière, Sofiane Boufal ne sera pas non plus de la partie pour les deux dernières rencontres de l'année civile, face à Zulte Waregem et au Cercle de Bruges. Le Marocain n'est pas blessé et semble simplement écarté par David Hubert, qui n'a pas voulu s'étendre sur le sujet en conférence de presse.

"Il ne sera pas disponible lors des deux derniers matchs pour des raisons privées", a déclaré l'entraîneur de l'Union, cité par nos confrères de La Dernière Heure. "Et pour 2026 ? Il n'y a rien de sûr, je peux juste dire qu'il est indisponible pour des raisons privées. J'ai déjà beaucoup discuté avec lui. Il a eu des petites blessures, et aussi des moments où il a montré ce qu'il pouvait apporter. Mais je ne veux pas trop m'attarder sur un individu", a conclu David Hubert. 

Suis Union SG - Zulte Waregem en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (20/12).

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
Zulte Waregem
Union SG
Sofiane Boufal

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 20:45 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
