Un peu plus vite que prévu : David Hubert annonce un retour très attendu dans le groupe de l'Union

Absent depuis fin août en raison d'une blessure à la malléole, Mohammed Fuseini fera partie du groupe de l'Union Saint-Gilloise pour affronter Zulte Waregem ce samedi. Le Ghanéen n'a disputé que 24 minutes cette saison.

Absent du groupe lors des trois premières journées de championnat, Mohammed Fuseini avait joué ses huit premières minutes de la saison lors de la réception du Standard, durant la quatrième journée.

Une nouvelle fois absent contre La Louvière la semaine suivante, il avait en revanche disputé le dernier quart d'heure de la victoire face au Sporting d'Anderlecht, fin août. Ces minutes restent, à ce jour, ses dernières sur le terrain.

Victime d'une fracture de la malléole, le Ghanéen a mis de longs mois avant de retrouver la forme et a été contraint de passer par une opération. Mais la semaine dernière, David Hubert s'était déjà montré très positif à son sujet, déclarant qu'il "prenait vraiment la bonne direction".

Le grand retour de Mohammed Fuseini dans le groupe de l'Union

Une bonne nouvelle confirmée ce vendredi. Avant la réception de Zulte Waregem, David Hubert a indiqué que Mohammed Fuseini faisait cette fois bien partie de la sélection. "Il a bien géré les derniers pas de sa rééducation. D'un point de vue mental, cela va lui faire du bien d'être dans le noyau. Il sort d'une semaine complète d'entraînement et nous sommes contents de pouvoir compter sur ce profil atypique", a-t-il ajouté, cité par nos confrères de la Dernière Heure.

Arrivé du Sturm Graz à l'été 2024 contre deux millions d'euros, Mohammed Fuseini devrait donc pouvoir rejouer en 2025, une éventualité que David Hubert avait écartée la semaine dernière. "C'était encore trop tôt pour l'intégrer dans la sélection, il pourra sûrement rejouer en janvier", estimait le T1. Le Ghanéen est donc de retour un peu plus vite que prévu.