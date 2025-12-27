Suis RAAL La Louvière - OH Louvain en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
-
Date: 27/12/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 20
Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin
Photo: © photonews

La Louvière accueille Louvain cette après-midi. Une rencontre cruciale dans la lutte pour le maintien.

Sur le coup de 16h, les deux seuls entraîneurs wallons de la division croiseront le fer. Lors du match aller, c'est David Hubert qui était présent sur le banc de Louvain contre la RAAL de Frédéric Taquin. Felice Mazzu veut voir ses hommes se venger de la défaite 1-2.

À dire vrai, chacun a besoin de points. Louvain a pris un sacré coup sur la tête avec cette défaite 0-2 contre le Cercle de Bruges, qui n'avait plus gagné depuis la cinquième journée.

Deux meneurs d'hommes made in Charleroi qui veulent se rassurer

Des Brugeois face à qui la RAAL a décroché sa dernière victoire au début du mois de novembre, la seule sur les onze derniers matchs de championnat. Les Loups ont aussi connu une cruelle désillusion le week-end dernier, avec cette défaite dans le temps additionnel à Westerlo.

Sur le plan comptable, les deux formations sont également dans la même situation : elles comptent 19 points, soit quatre de moins que Zulte Waregem, et seulement deux de plus que le Cercle de Bruges, qui semble relancer la machine, tout comme Dender cinq points plus bas.


Frédéric Taquin veut se donner de l'air dans le bas de tableau pour finir l'année en beauté : "Si on gagne, 2025 sera une année exceptionnelle. Si ce n'est pas la victoire, elle sera quand même top. Je veux un goût de fraise avant d'aller célébrer le réveillon de Nouvel An et plus celui de venin", explique-t-il à La Dernière Heure. Pas sûr que Felice Mazzu veuille lui faire ce plaisir.

Comparatif RAAL La Louvière - OH Louvain

Classement

13
14

Points

19
19

Gagner

4
5

Perdre

8
10

Buts inscrits

15
19

Buts reçus

21
29

Cartes jaunes

34
56

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

1
0
0
20/09 16:00 OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

