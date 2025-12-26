Charleroi passera les fêtes au chaud, mais gâche celles du RSC Anderlecht

Auteur d'un début de match catastrophique, Anderlecht a coulé contre Charleroi, qui a ensuite su tenir bon et même proposer de très belles séquences.

Le Lotto Park avait sorti son habit de gala (ou de père Noël) ce vendredi soir lors du "boxing day" à la belge : lightshow spécial et tombola animée par Arno the Kid (compère et frère d'Average Rob), avec des vacances au ski à la clef. Les supporters s'étaient mis au diapason en termes de tifos et de pyrotechnie, même si les 12 minutes de silence étaient toujours là.

Et c'est justement... alors que ces 12 minutes se terminaient que le Sporting Charleroi, justement, a réduit le Lotto Park à un silence cette fois forcé. Titraoui venait déjà de frapper juste à côté (9e) et Coosemans de sauver ses couleurs devant Pflücke (10e), mais le portier ne pouvait rien devant Etienne Camara, bien trop facilement trouvé dans le rectangle (13e, 0-1).

Match arrêté... et Anderlecht à nouveau surpris

Le Français décide alors d'aller célébrer son but dans le coin de terrain où se situent quelques-uns des supporters anderlechtois les plus virulents. Sans surprise, les jets de projectile affluent, et touchent... le pauvre Antoine Bernier, produit de Neerpede. Match arrêté.

Visiblement, ça n'aura pas refroidi les Zèbres, et pas remis les idées en place des Mauves : dès la reprise, les assauts carolos reprennent et une frappe pourtant axiale et un peu molle de Parfait Guiagon trompe Colin Coosemans (0-2, 15e). Le niveau du Sporting (celui qui joue à la maison) est dramatique.





Charleroi laisse logiquement un peu plus venir ; Angulo et Bertaccini sont fort imprécis, mais ce dernier s'écroule dans le rectangle lors d'un contact avec Titraoui. Mr Lambrechts est dans le VAR et n'a pas d'autre choix que de siffler penalty, car la semaine passée, il en accordait un à l'Antwerp pour à peu près la même faute de N'diaye sur Kerk. Thorgan Hazard fait 1-2 (25e).

Voilà les Mauve & Blanc revigorés et Charleroi dans les cordes : seule l'imprécision de Nilson Angulo, et un Delavallée impertubable sur une tête de Saliba, empêchent l'égalisation de finalement tomber dans cette première période.

Charleroi passe tout près du break

La dynamique semble brisée par la pause pour Anderlecht : c'est Charleroi qui remonte le mieux sur la pelouse. Bernier se joue de N'diaye mais attend trop et permet un bon retour de Hey (48e). Sur phase arrêtée, les locaux réagissent : il faut un bel arrêt de Delavallée sur corner devant Cvetkovic pour empêcher le 2-2 (50e).

En contre, les Zèbres combinent bien et font même par moment danser la défense adverse - et pas que : Angulo commet une faute sur Bernier. Sur le coup-franc consécutif, Coosemans a les mains qui glissent et repousse dans les pieds d'Aiham Ousou (61e), qui pense faire 1-3... mais était hors-jeu, signale la VAR. Dans la foulée, Guiagon alerte encore Coosemans, qui se couche péniblement là aussi (62e).

On se rapproche progressivement de la première défaite d'Anderlecht à la maison depuis le mois d'août, et les entrées de Degreef, Verschaeren ou encore Kanaté n'y font rien. C'est au contraire celle de Kevin Van den Kerkhof qui complique encore la tâche d'un N'diaye en grande difficulté ; heureusement pour le Sénégalais, Titraoui ne cadre pas sa reprise sur le centre de l'Algérien (73e).

Malgré la possession (stérile) du RSCA, on a toujours la sensation que c'est Charleroi qui est le plus proche d'inscrire le 1-3. Antoine Colassin passe d'ailleurs tout près dès le début des sept minutes de temps additionnel. La dernière grosse occasion, cependant, sera pour... Luis Vazquez : une déviation de Degreef va trouver l'Argentin, qui force Delavallée à un ultime arrêt (90e+6). Charleroi passera les fêtes hors de la zone rouge ; le Sporting, de son côté, termine l'année sur un bien piètre 1/6.