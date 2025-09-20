Le rêve continue pour les Loups : un jeunot de 18 ans offre à la RAAL son premier 6/6 en Jupiler Pro League

La RAAL La Louvière a empoché sa troisième victoire de la saison, la deuxième consécutive, ce samedi sur la pelouse de Louvain. Les Loups atteignent déjà la barre des dix points en Jupiler Pro League. Une première victoire à l'extérieur, qu'ils n'ont certainement pas volé.

Après sa victoire contre le Club de Bruges la semaine dernière et un 7/21 pour entamer la saison, la RAAL La Louvière se déplaçait ce samedi sur la pelouse d’OHL. Un duel intéressant entre les hommes de David Hubert et ceux de Frédéric Taquin.

À Louvain ce samedi pour une rencontre entre les hommes de David Hubert et ceux de Frédéric Taquin #OHLRAAL pic.twitter.com/oEBUxUfc06 — Loïc Woos (@LoicWoos) September 20, 2025

Kaba marque pour son retour, le tout jeune Afriyie lui répond et inscrit ses deux premiers buts en D1A

Le début de partie est assez brouillon, de part et d’autre. Les pertes de balle sont nombreuses, mais après huit minutes, Noë Dussenne trouve le décalage grâce à une longue transversale du pied droit. Elle arrive dans les pieds d’Akimoto, qui prolonge pour Lakomy. Son centre trouve Sory Kaba, qui marque de la tête pour son match de retour à Louvain. L’attaquant, qui avait inscrit dix buts lors de la saison 2021-2022 avec les Louvanistes alors qu’il était prêté par Midtjylland, ouvre le score (1-0, 8e).

Louvain prend petit à petit le contrôle de la partie, mais La Louvière parvient à piquer sur sa première occasion. Ballon tendu vers Mendy, qui remise pour Lahssaini au milieu de terrain. Le numéro 15 des Loups lance Jerry Afriyie (18 ans) dans la profondeur : l’attaquant gagne son face-à-face avec Leysen, remet les deux équipes à égalité et inscrit par la même occasion son premier but en Jupiler Pro League (1-1, 16e).

Poussée par un joli parcage, la RAAL entre progressivement dans la rencontre et fait, dans le jeu, au moins jeu égal avec OHL. Sur son côté gauche, Djibril Lamego déborde et voit Noë Dussenne très mal dégager son centre. Joël Ito en profite pour récupérer, contourner la défense et centrer : Jerry Afriyie est encore à la réception et donne l’avantage à La Louvière (1-2, 26e). Le rythme baisse en fin de première période et les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score.

Troisième succès pour La Louvière, qui s'impose à Louvain !

Le début de la seconde période n’est pas évident pour la RAAL, qui recule, joue assez bas et laisse Louvain faire le jeu. La pression des Louvanistes augmente, mais Marcos Peano n’est pas sollicité outre mesure pour garder son équipe aux commandes. Il est toutefois tout heureux de voir le centre de Schrijvers passer à quelques centimètres de la tête de Kaba, qui aurait pu égaliser (57e).

De retour à Den Dreef, l’attaquant guinéen de 30 ans s’annonce en tout cas comme un sérieux renfort pour David Hubert, tant il a déjà pesé sur la défense louviéroise dès son premier match. Sur une longue remise en touche, il n’est à nouveau pas loin d’égaliser, mais sa tentative de retournée frôle le poteau de Marcos Peano (69e).

Avec déjà de la malice malgré un manque d’expérience en Jupiler Pro League, la RAAL parvient à conserver son avantage et à s’offrir une troisième victoire dans l’élite, la deuxième consécutive. Les Loups atteignent la barre des dix points et comptent désormais huit longueurs d’avance sur la lanterne rouge, Dender, qu’ils affronteront la semaine prochaine… pour presque déjà se mettre à l’abri au classement. Un tir cadré à deux entre OHL et la RAAL : 1-2 score final !