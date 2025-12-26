Date: 26/12/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 20

Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

Malgré l'ouverture du score de Casper Nielsen, le Standard a été battu sur sa pelouse par Saint-Trond, ce vendredi soir, après 65 minutes d'infériorité numérique. Les Rouches ne profitent pas de la défaite de Genk pour signer la bonne opération.

Le Standard avait l’occasion de profiter de la défaite du Racing Genk face à Bruges pour virtuellement prendre cinq points d’avance sur la septième place, ce vendredi soir contre Saint-Trond. Pour cette rencontre, Vincent Euvrard aligne le même onze de base que la semaine dernière à Dender et laisse donc à nouveau Thomas Henry sur le banc, aux côtés de Mohammed El Hankouri, David Bates et du jeune Charli Spoden.

Le Standard mène, puis est saboté par Nkada

Le début de la rencontre se déroule dans une ambiance étrange, en raison du mouvement de contestation mené par de nombreux groupes de supporters à travers le pays et suivi par les Ultras Inferno, qui ne sont entrés dans leur bloc qu’à partir de la 12e minute de jeu. Moment choisi par les Liégeois pour se montrer une première fois dangereux, avec une reprise d’Ayensa sur un centre de Lawrence. Non cadrée (13e).

Casper Nielsen comprend toutefois que c’est le moment d’enflammer Sclessin, et ne tarde pas à le faire. Des vingt mètres, le Danois envoie une superbe frappe dans la lucarne qui ne laisse aucune chance à Kokubo (1-0, 19e). Après deux ou trois premières alertes, le Standard est récompensé.

Tout se déroule à merveille pour les Rouches… jusqu’à la 25e minute. Alors que Tobias Mohr s’apprête à tirer un coup franc, Timothé Nkada s'embrouille, puis assène un coup volontaire à Vanwesemael. L’attaquant français est exclu, le Trudonnaire quitte la pelouse le nez en sang. Contraint de reculer davantage, le Standard manque toutefois de doubler la mise via Nielsen (31e), avant de se faire assez logiquement rejoindre.

Saint-Trond, sans multiplier les occasions, se montre de plus en plus menaçant et combine rapidement devant le rectangle liégeois. Sur une nouvelle action construite avec vitesse, Sebaoui est trouvé, remporte son duel de la tête face à Karamoko et remise pour Goto, l’attaquant prêté par Anderlecht, qui égalise (35e). Dans un fauteuil relatif, le Standard a presque tout perdu en dix minutes et doit tout reconstruire, avec un homme en moins.

Prêté par Anderlecht, Goto fait plier le Standard

Pour la reprise, Vincent Euvrard décide de sortir son moins bon défenseur de la rencontre, Ibrahim Karamoko, et de le remplacer par Adnane Abid pour rajouter du poids offensif. Cependant, le Standard ne crée que peu de danger et subit les offensives de Saint-Trond.

Et alors qu’il ne semble pas véritablement en danger et que Lucas Pirard ne doit pas s’employer, le Standard se retrouve finalement mené au score. Monté au jeu, Hata centre de la droite, et Keisuke Goto passe devant tout le monde et notamment devant Hautekiet, au premier poteau, pour tromper Pirard (1-2, 63e).

Dans la foulée, Vincent Euvrard tente un petit coup de poker en faisant monter Boli Bolingoli et... le jeune Steeven Assengue, qui réalise une bonne entrée en jeu, avec beaucoup d’énergie positive et d’envie de bien faire. Pas suffisant, cependant, pour permettre au Standard de revenir à la hauteur des Trudonnaires.

Saboté par l’exclusion de Nkada après 25 minutes alors que tout se passait bien pour lui, le Standard manque une belle occasion de créer un coup de cinq points avec le Racing Genk et ne compte toujours que trois victoires à domicile depuis le début de la saison. Les Rouches sont dans le top 6, mais sous la menace de l’Antwerp, notamment. Ce vendredi soir, Saint-Trond a conforté sa place sur le podium du championnat.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 5.6 5
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 14/42 (33.3%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 45' 6.1 5
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.6 6
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
Plus de stats
Dierckx Daan 90' 6.2 6
  • Précision des passes: 20/30 (66.7%)
Plus de stats
Mohr Tobias 65' 5.9 6
  • Précision des passes: 7/17 (41.2%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco   90' 6.0 7
  • Précision des passes: 37/48 (77.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Nielsen Casper 88' 7.2 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 5.6 6
  • Précision des passes: 18/26 (69.2%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 65' 5.7 6
  • Précision des passes: 6/12 (50%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
NKada Timothée A   25' 6.4 3
  • Assists: 1
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Ayensa Dennis 79' 6.3 6
  • Précision des passes: 9/20 (45%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Banc
Bates David 0'  
Bolingoli Mbombo Boli 25' 6.7 6
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Abid Adnane 45' 6.8 7
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Kuavita Leandre 0'  
René Mitongo 11' 6.3 5
Plus de stats
El Hankouri Mohamed 2' 6.3  
Plus de stats
Godfroid Matteo 0'  
Assengue Steeven 25' 6.0 6
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.7 6
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 7/15 (46.7%)
Plus de stats
Vanwesemael Robert-Jan   45' 6.0 6
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
Plus de stats
Taniguchi Shogo 90' 7.4 6
  • Précision des passes: 77/81 (95.1%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Musliu Visar 90' 6.9 6
  • Précision des passes: 89/92 (96.7%)
Plus de stats
Van Helden Rein 61' 6.7 6
  • Précision des passes: 50/57 (87.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Sissako Abdoulaye 90' 6.5 7
  • Précision des passes: 61/72 (84.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Yamamoto Rihito   79' 6.5 7
  • Précision des passes: 41/46 (89.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Sebaoui Ilias A 90' 7.0 6
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 34/41 (82.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Ito Ryotaro 90' 7.2 7
  • Précision des passes: 83/91 (91.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Muja Arbnor 90' 7.2 7
  • Précision des passes: 47/54 (87%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 3/8 (37.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Goto Keisuke ⚽ ⚽ 87' 8.7 8
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Tirs cadrés: 2/4
Plus de stats
Banc
Hata Taiga A 29' 6.4 6
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ferrari Andres 3' 6.6  
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 11' 6.3 6
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Juklerød Simen 34' 6.8 6
  • Précision des passes: 10/17 (58.8%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 11' 6.4 5
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
Plus de stats
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 0'  
Revivre Standard - STVV
Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond

Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond

20:40 4

Malgré une bonne entame, le Standard a terminé l'année par une défaite à domicile contre Saint-Trond. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

22:00

Les Comores ont partagé (0-0) contre la Zambie. Rafiki Saïd a été titularisé en pointe et a fait beaucoup d'efforts pour se mettre au service du collectif.

"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge

"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge

22:20

La carte rouge de Timothé Nkada après 25 minutes a saboté le Standard contre Saint-Trond, ce vendredi soir. Après la rencontre, les Rouches ne se sont pas montrés tendres a...

présentation (du match)

Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

07:40

Le Standard pourrait terminer l'année civile dans le top 6 dans le cas d'un résultat favorable face à Saint-Trond, ce vendredi.

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27/12 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 27/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved