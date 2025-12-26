Date: 26/12/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 20

LIVE : Saint-Trond égalise contre un Standard réduit à 10

Le Standard pourrait terminer l'année civile dans le top 6 dans le cas d'un résultat favorable face à Saint-Trond, ce vendredi.

Temps   Mi-temps 
Loïc Woos depuis Sclessin


Arbitre 		Mi-temps


45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
44
 Centre de Muja, écarté par Karamoko
42
 Karamoko court aux abois, Sebaoui est servi dans son dos, c'est contré de justesse par Hautekiet
40
Standard - STVV
39
 Bon centre de Muja, que Goto manque de justesse
35
 Gooooooooooal pour Saint-trond !
Quel mouvement collectif avec Yamamoto et Muja à la base, ballon sauté vers Sebaoui, qui remise de la tête vers Goto, qui égalise !
35

But 		But de Keisuke Goto (Ilias Sebaoui)
33
 Frappe de Sissako, très facile pour Pirard
31
 Quelle occasion pour le Standard
Belle occasion de doubler la mise avec un coup-franc de Mohr, une déviation de Hautekiet et un ballon pour Nielsen au second poteau, qui ne peut conclure
30
 Coup-franc pour Ito, dégagé par la défense du Standard
27
  Carte jaune pour Robert-Jan Vanwesemael
27
 Le Trudonnaire sort en saignant du nez
25
  Carte rouge pour Timothée NKada
Rouge directe Nkada pour une embrouille avec Vanwesemael !

22
Standard - STVV
20

But 		But de Casper Nielsen (Timothée NKada)
19
 GOOOOOOOOAL POUR LE STANDARD !
Quel but ! Une frappe lointaine de Casper Nielsen, dans la lucarne ! C'est 1-0 pour le Standard !
18
 Centre de Lawrence dégagé, reprise d'Ayensa en deuxième intention, au-dessus
16
 Reconversion pour le Standard, la remise d'Ayensa est contrée

13
 Ayensa de peu à côté !
Le Standard met le nez à la fenêtre pendant l'arrivée de ses Ultras dans la T3 ! Centre de Lawrence, la reprise d'Ayensa passe de peu à côté
10
  Carte jaune pour Rihito Yamamoto
9
 Jaune pour Yamamoto d'ailleurs
8
 De l'espace pour Ilaimaharitra qui subit une semelle, le ballon arrive vers Nkada, puis centre de Mehssatou finalement dégagé
7
 Centre de Muja dégagé par Hautekiet
5
 Centre manqué de Mohr après une bonne récupération d'Ilaimaharitra
4
 Petite incompréhension dans la défense liégeoise, mais Dierckx fait le travail
3
 Combinaison trudonnaire, frappe d'Ito au-dessus
2
 Bon pressing d'Ayensa pour récupérer une touche après un ballon de Mohr vers Nkada dégagé par la défense trudonnaire
2
 Sebaoui désormais, contré par la défense liégeoise

1
 Muja gagne un premier corner
1
 C'est parti à Sclessin !
1
 Standard - STVV: 0-0

18:15
 Le début de la rencontre se déroulera dans une ambiance étrange. Les Ultras n'entreront dans le stade qu'à la 12e minute pour contester les nouvelles règlementations
18:15
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre le Standard et Saint-Trond

Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

18:32

Au dernier moment, Vincent Euvrard est privé de Thomas Henry pour la réception de Saint-Trond. L'attaquant français souffre d'un léger souci à la cheville.
Quelle réaction idiote ! Le coup de sang de Timothé Nkada qui met le Standard dans les problèmes

19:30

Le Standard joue en ce moment contre Saint-Trond. Les Rouches sont à dix depuis la stupide exclusion de Timothé Nkada.

Standard Standard
Pirard Lucas 5.94  
  • Précision des passes: 7/15 (46.7%)
  • Précision des longs ballons: 8/17 (47.1%)
Karamoko Ibrahim 6.29  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
Hautekiet Ibe 6.48  
  • Précision des passes: 11/17 (64.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Dierckx Daan 6.59  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Mohr Tobias 6.18  
  • Précision des passes: 3/13 (23.1%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Ilaimaharitra Marco 6.28  
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Passes clés: 1
Nielsen Casper 7.59  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Lawrence Henry 6.14  
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
Mehssatou Nayel 6.23  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
NKada Timothée A   6.42  
  • Assists: 1
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Passes clés: 1
Ayensa Dennis 6.72  
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Banc
Bates David  
Bolingoli Mbombo Boli  
Abid Adnane  
Kuavita Leandre  
René Mitongo  
El Hankouri Mohamed  
Godfroid Matteo  
Assengue Steeven  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 6.09  
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/11 (27.3%)
Vanwesemael Robert-Jan   6.34  
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
Taniguchi Shogo 6.87  
  • Précision des passes: 37/40 (92.5%)
  • Passes clés: 1
Musliu Visar 6.71  
  • Précision des passes: 41/42 (97.6%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Van Helden Rein 6.78  
  • Précision des passes: 44/50 (88%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Sissako Abdoulaye 6.84  
  • Précision des passes: 26/30 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Yamamoto Rihito   6.52  
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Sebaoui Ilias A 6.96  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Ito Ryotaro 6.98  
  • Précision des passes: 49/50 (98%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Muja Arbnor 6.65  
  • Précision des passes: 26/31 (83.9%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Goto Keisuke 7.54  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Banc
Hata Taiga  
Ferrari Andres  
Delpupo Isaias  
Merlen Ryan  
Juklerød Simen  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  

présentation (du match)

Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond
Loïc Woos
depuis , suiveur du Standard
| Commentaire
Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond
Photo: © photonews

Le Standard pourrait terminer l'année civile dans le top 6 dans le cas d'un résultat favorable face à Saint-Trond, ce vendredi.

On y est. La 20e journée de Jupiler Pro League, la dernière de l'année civile, débute ce vendredi avec quatre rencontres réparties entre 13h30 et 20h45.

Sur le coup de 18h30, c'est un très intéressant duel qui débutera à Sclessin, entre l'actuel sixième, le Standard, et le surprenant troisième, Saint-Trond, qui est clairement à sa place au vu du niveau de jeu proposé depuis le début de saison.

Le Standard doit retrouver la victoire à domicile

Une affiche assez importante, donc, notamment pour des Rouches qui voudront tout faire pour terminer l'année civile dans le top 6, et enfin gagner devant leurs supporters.

En effet, le Standard n'a plus gagné à la maison depuis fin octobre et la victoire contre Charleroi, ce qui en fait la douzième force de la série à domicile, avec trois victoires seulement à Sclessin.

Une statistique qu'il faudra donc changer, dès ce vendredi contre Saint-Trond. Quatrième du classement à l'extérieur, le Standard fait le nécessaire en dehors de ses bases, mais doit à nouveau faire vibrer son antre, qui affiche sold-out pour ce "Boxing Day". Standard - Saint-Trond, une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-1 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27/12 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 27/12 Westerlo Westerlo
