Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

Les Ultras Inferno poursuivent leurs manifestations contre les récentes décisions qui concernent les supporters en Jupiler Pro League. Ils n'entreront dans leur tribune qu'à partir de la douzième minute de jeu, ce vendredi face à Saint-Trond.

Ces vendredi et samedi se déroule la 20e journée de la Jupiler Pro League, la dernière de l'année civile. Un week-end marqué, comme les précédents, par des contestations dans les tribunes.

Voilà plusieurs semaines que les différents clubs de supporters manifestent contre les récentes décisions de la Pro League vis-à-vis des fans, notamment en déplacement, avec également des contestations concernant les contrôles d'identité aux abords des stades.

Les Ultras n'entreront qu'à la 12e minute

Depuis plusieurs semaines, il est donc fréquent de voir les différents kops se taire pendant les douze premières minutes (en référence au douzième homme) avant de lancer leurs encouragements, ainsi que des banderoles mettant en avant la "culture supporters".

Lors de la réception de Saint-Trond, ce vendredi soir, les supporters liégeois iront plus loin : les Ultras Inferno n'entreront dans leur tribune 3 qu'à partir de la douzième minute de jeu, pour "marquer leur différence".

Le plus grand groupe de supporters du Matricule 16 compte ensuite sur "la mobilisation de tous les supporters pour soutenir nos couleurs jusqu'à la victoire", conclut le communiqué des UI96. L'ambiance sera étrange durant le début de la rencontre, ce vendredi à Sclessin.



Lire aussi… "Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été›