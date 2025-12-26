Analyse Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond
Photo: © photonews

Malgré une bonne entame, le Standard a terminé l'année par une défaite à domicile contre Saint-Trond. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Lucas Pirard (5)
Beaucoup de calme pour sa première à Sclessin avec le Standard, malgré une relance initiale peu évidente pour Mohr. Ne peut rien sur l’égalisation de Goto, mais peut par contre s’en vouloir sur la déviation du 1-2 qui passe entre lui et le premier poteau.

Henry Lawrence (6)
Plusieurs centres de son côté, ayant connu des fortunes diverses. N’a pas laissé trop de danger venir de son couloir droit, Sebaoui ayant dû revenir vers l’axe pour s’exprimer. Une bonne prestation.

Daan Dierckx (5)
Pas un match brillant, pas un mauvais match non plus. Une prestation dans ses standards, avec une présence importante, mais tout de même un manque d’élégance et de justesse balle au pied. Une soirée pas évidente avec des attaquants rapides dans sa zone, mais plutôt bien gérée.

Ibe Hautekiet (5)
Le leader de la défense du Standard, une fois de plus. Des duels gagnés, de bonnes couvertures et des relances vers l’avant, mais il se fait passer devant par Goto sur les deux buts de Saint-Trond.

Ibrahim Karamoko (4)
Souvent trop attiré vers le ballon et vers l’avant lors d’une construction adverse, laissant de l’espace dans son dos. Une lacune forcément créée par sa formation en tant que milieu de terrain. Il perd aussi un important duel de la tête sur le 1-1. Les réflexes d’un vrai défenseur lui manquent lorsque les offensives adverses sont multiples et variées, comme ce soir. Pas à son avantage et logiquement remplacé au repos.

Lire aussi… "Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge

Tobias Mohr (6)
Une débauche d’énergie constante pour fermer les espaces. Un match pas évident mais plutôt bien géré avec Muja et Yamamoto dans les pattes. A souvent cherché la profondeur, pas toujours avec réussite, mais l’Allemand a réalisé une plutôt bonne prestation.

Marco Ilaimaharitra (5)
Un rôle encore très important pour l’équilibre, avec beaucoup de récupérations. Dommage que ses transitions offensives ne soient pas toujours aussi bonnes. Pas encore à son meilleur niveau physique et visiblement fatigué en seconde période.

Casper Nielsen (6)
Un modèle de frappe de loin pour ouvrir la marque. Aurait pu changer le match en faisant 2-0 avant l’égalisation. Un métier très précieux dans le cœur du jeu.

Nayel Mehssatou (5)
Match courageux, mais il lui est encore difficile d’apporter du liant entre la défense et l’attaque. N’a pas encore une emprise assez constante et importante sur le jeu des Rouches.

Dennis Ayensa (6)
Très en vue dès le début de rencontre. De bonnes transversales, une reprise depuis la surface et une autre de l’extérieur. Un danger constant pour la défense de Saint-Trond.

Timothé Nkada (2)
Exclu après 25 minutes pour un coup volontaire alors que son équipe menait 1-0. Un acte stupide, qui a fait saigner du nez Vanwesemael.

Adnane Abid (5)
Monté dans un contexte difficile, à 10 contre 11 et avec beaucoup de longs ballons envoyés vers l’avant, ce qui ne joue pas en fonction de ses qualités. Une belle occasion à 1-2 où il frappe dans un angle fermé. Peu d’occasions de se mettre en lumière, tout de même.

Non notés : Boli Bolingoli, Steeven Assengue, Mohammed El Hankouri, René Mitongo.

Commentaire
