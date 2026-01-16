Date: 16/01/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 21

LIVE : C'est parti entre Bruges et La Louvière (0-0)

La RAAL se rend à Bruges ce vendredi soir, un match avancé en raison du déplacement brugeois au Kazakhstan. Les deux équipes, éliminées en Coupe, veulent se remettre en selle.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   16' 5" 
15
 Gros contact entre Maisonneuve et Van den Heuvel, fautif
14
 Bonne faute obtenue par Ito à une trentaine de mètres des buts brugeois
12
 Bon ballon tenté par Stankovic... Peano capte
10
 Lutonda tente une frappe de loin, contrée !
8
 Longue touche louviéroise... c'est dégagé, Benavides récupère encore côté droit et de nouveau une longue touche de l'autre côté désormais...
4
 Itooo... il va chercher Benavides côté droit, le latéral rentre dans le jeu... Joël Ito frappe finalement en seconde balle, assez loin
3
 La première possession brugeoise est bien stoppée par Liongola, mais le contre ne peut pas être lancé par la RAAL
1
 C'est parti au Jan Breydel !
1
 FC Bruges - RAAL La Louvière: 0-0
FC Bruges (FC Bruges - RAAL La Louvière)
FC Bruges: Dani van den Heuvel - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Hugo Vetlesen - Aleksandar Stankovic - Christos Tzolis - Hans Vanaken - Mamadou Diakhon - Romeo Vermant
Banc: Ludovit Reis - Nicolò Tresoldi - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Vince Osuji - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Axl De Corte - Shandre Campbell - Tian Nai Koren

RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Thierry Lutonda - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Jordi Liongola - Maxence Maisonneuve - Dario Benavides - Jerry Afriyie - Joël Ito - Djibril Alain Lamego - Yllan Okou
Banc: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Sami Lahssaini - Noah Makembo-Ntemo - Matthis Riou - Owen Maës

FC Bruges FC Bruges
van den Heuvel Dani 6.9  
Plus de stats
Sabbe Kyriani 6.4  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
Plus de stats
Mechele Brandon 6.6  
  • Précision des passes: 18/18 (100%)
Plus de stats
Ordonez Joel 6.6  
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
Plus de stats
Seys Joaquin 6.7  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
Plus de stats
Vetlesen Hugo 6.3  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
Plus de stats
Stankovic Aleksandar 6.5  
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
Plus de stats
Tzolis Christos 6.2  
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
Plus de stats
Vanaken Hans 6.1  
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
Plus de stats
Diakhon Mamadou 6.2  
Plus de stats
Vermant Romeo 6.5  
Plus de stats
Banc
Reis Ludovit  
Tresoldi Nicolò  
Sandra Cisse  
Meijer Bjorn  
Osuji Vince  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo  
De Corte Axl  
Campbell Shandre  
Koren Tian Nai  
 

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 7.0  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Lutonda Thierry 6.7  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Gueulette Samuel 6.6  
Plus de stats
Yaya Guindo Mohamed 6.4  
Plus de stats
Liongola Jordi 6.7  
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Maisonneuve Maxence 6.5  
Plus de stats
Benavides Dario 6.2  
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Afriyie Jerry 6.5  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ito Joël 6.3  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril  
Okou Yllan 6.6  
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Banc
De Schrevel Celestin  
Gillot Nolan  
Beka Beka Alexis  
Moussa Fall Pape  
Lahssaini Sami  
Makembo-Ntemo Noah  
Riou Matthis  
Maës Owen  
Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

11:20

Le Club de Bruges reçoit La Louvière ce vendredi. Un horaire étonnant pour les Blauw & Zwart, qui s'explique par leur long déplacement au Kazakhstan la semaine prochaine.

Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

12:00 2

Lors du quart de finale à Charleroi, le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe serait apparemment descendu dans le vestiaire des Gazelles. Frank Boeckx se pose des que...

Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

19:28

Le Club travaille sur son dossier de nouveau stade depuis un moment déjà. Une situation frustrante et qui dure, mais qui pourrait bientôt aboutir à du concret.

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved