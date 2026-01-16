LIVE : C'est parti entre Bruges et La Louvière (0-0)
La RAAL se rend à Bruges ce vendredi soir, un match avancé en raison du déplacement brugeois au Kazakhstan. Les deux équipes, éliminées en Coupe, veulent se remettre en selle.
16' 5"
15
Gros contact entre Maisonneuve et Van den Heuvel, fautif
14
Bonne faute obtenue par Ito à une trentaine de mètres des buts brugeois
12
Bon ballon tenté par Stankovic... Peano capte
10
Lutonda tente une frappe de loin, contrée !
8
Longue touche louviéroise... c'est dégagé, Benavides récupère encore côté droit et de nouveau une longue touche de l'autre côté désormais...
4
Itooo... il va chercher Benavides côté droit, le latéral rentre dans le jeu... Joël Ito frappe finalement en seconde balle, assez loin
3
La première possession brugeoise est bien stoppée par Liongola, mais le contre ne peut pas être lancé par la RAAL
1
C'est parti au Jan Breydel !
1
FC Bruges - RAAL La Louvière: 0-0
FC Bruges:
Dani van den Heuvel
- Kyriani Sabbe
- Brandon Mechele
- Joel Ordonez
- Joaquin Seys
- Hugo Vetlesen
- Aleksandar Stankovic
- Christos Tzolis
- Hans Vanaken
- Mamadou Diakhon
- Romeo Vermant
Banc:
Ludovit Reis
- Nicolò Tresoldi
- Cisse Sandra
- Bjorn Meijer
- Vince Osuji
- Nordin Jackers
- Hugo Siquet
- Axl De Corte
- Shandre Campbell
- Tian Nai Koren
RAAL La Louvière:
Marcos Hernán Peano
- Thierry Lutonda
- Samuel Gueulette
- Mohamed Yaya Guindo
- Jordi Liongola
- Maxence Maisonneuve
- Dario Benavides
- Jerry Afriyie
- Joël Ito
- Djibril Alain Lamego
- Yllan Okou
Banc:
Celestin De Schrevel
- Nolan Gillot
- Alexis Beka Beka
- Pape Moussa Fall
- Sami Lahssaini
- Noah Makembo-Ntemo
- Matthis Riou
- Owen Maës
van den Heuvel Dani
| 6.9
Dani van den Heuvel @ FC Bruges - La Louvière6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|2/2 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
Sabbe Kyriani
| 6.4
Kyriani Sabbe @ FC Bruges - La Louvière6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|7/8 (87.5%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
- Précision des passes: 7/8 (87.5%)
Mechele Brandon
| 6.6
Brandon Mechele @ FC Bruges - La Louvière6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|18/18 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
- Précision des passes: 18/18 (100%)
Ordonez Joel
| 6.6
Joel Ordonez @ FC Bruges - La Louvière6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|10/14 (71.4%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|4
- Précision des passes: 10/14 (71.4%)
Seys Joaquin
| 6.7
Joaquin Seys @ FC Bruges - La Louvière6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|15/16 (93.8%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
- Précision des passes: 15/16 (93.8%)
Vetlesen Hugo
| 6.3
Hugo Vetlesen @ FC Bruges - La Louvière6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|6/6 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
- Précision des passes: 6/6 (100%)
Stankovic Aleksandar
| 6.5
Aleksandar Stankovic @ FC Bruges - La Louvière6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|10/10 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
- Précision des passes: 10/10 (100%)
Tzolis Christos
| 6.2
Christos Tzolis @ FC Bruges - La Louvière6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|6/9 (66.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
- Précision des passes: 6/9 (66.7%)
Vanaken Hans
| 6.1
Hans Vanaken @ FC Bruges - La Louvière6.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|11/12 (91.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|1
- Précision des passes: 11/12 (91.7%)
Diakhon Mamadou
| 6.2
Mamadou Diakhon @ FC Bruges - La Louvière6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/5 (80%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
Vermant Romeo
| 6.5
Romeo Vermant @ FC Bruges - La Louvière6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|1/4 (25%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
Reis Ludovit
Tresoldi Nicolò
Sandra Cisse
Meijer Bjorn
Osuji Vince
Jackers Nordin
Siquet Hugo
De Corte Axl
Campbell Shandre
Koren Tian Nai
Peano Marcos Hernán
| 7.0
Marcos Hernán Peano @ FC Bruges - La Louvière7.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/8 (62.5%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/5 (0%)
| Ballons perdus
|3
- Précision des passes: 5/8 (62.5%)
- Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Lutonda Thierry
| 6.7
Thierry Lutonda @ FC Bruges - La Louvière6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|3/3 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
- Tirs cadrés: 0/1
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Gueulette Samuel
| 6.6
Samuel Gueulette @ FC Bruges - La Louvière6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|1/2 (50%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
Yaya Guindo Mohamed
| 6.4
Mohamed Yaya Guindo @ FC Bruges - La Louvière6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|1/2 (50%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|4
Liongola Jordi
| 6.7
Jordi Liongola @ FC Bruges - La Louvière6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|3/5 (60%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
- Passes clés: 1
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Maisonneuve Maxence
| 6.5
Maxence Maisonneuve @ FC Bruges - La Louvière6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/4 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|1
Benavides Dario
| 6.2
Dario Benavides @ FC Bruges - La Louvière6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|2/2 (100%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
Afriyie Jerry
| 6.5
Jerry Afriyie @ FC Bruges - La Louvière6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|6/6 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
- Précision des passes: 6/6 (100%)
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Ito Joël
| 6.3
Joël Ito @ FC Bruges - La Louvière6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|7/7 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|1
- Précision des passes: 7/7 (100%)
- Tirs cadrés: 0/1
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Alain Lamego Djibril
Okou Yllan
| 6.6
Yllan Okou @ FC Bruges - La Louvière6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|15
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|10/10 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/3 (100%)
| Ballons perdus
|3
- Précision des passes: 10/10 (100%)
- Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
De Schrevel Celestin
Gillot Nolan
Beka Beka Alexis
Moussa Fall Pape
Lahssaini Sami
Makembo-Ntemo Noah
Riou Matthis
Maës Owen
