Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

Chafik Ouassal
Le Club travaille sur son dossier de nouveau stade depuis un moment déjà. Une situation frustrante et qui dure, mais qui pourrait bientôt aboutir à du concret.

Le Club Bruges a fait un petit pas de plus vers un accord concernant la construction de son nouveau stade. Après des plaidoiries animées, le rapporteur du Conseil d'État recommande de rejeter les objections des voisins mécontents.  

Bart Verhaeghe a pour objectif de pouvoir jouer dans un nouveau stade avec le Club lors de la saison 2028-2029. Un stade qui doit pouvoir accueillir plus de 40 000 spectateurs.

Pourtant, en septembre, le président brugeois espérait pouvoir commencer la construction de la nouvelle enceinte cette saison : "Nous espérons commencer la construction en 2026. Mais avant d'obtenir le feu vert du Conseil d'État, il faut clarifier les dossiers devant le Conseil des litiges de permis", a-t-il expliqué à Het Nieuwsblad.

Les objections des résidents du quartier proche du site du nouveau stade bloquait le dossier. Au total, 28 résidents se sont opposés à la construction. 

Du positif en vue

Ces riverains sont montés au créneau contre le Club, la ville de Bruges, la Région flamande et à 191 autres riverains favorables au nouveau stade.

L'auditeur du Conseil d'État a également indiqué après la séance qu'il recommandait de rejeter les objections des voisins mécontents. Du positif en vue, donc, même s'il faudra encore attendre un peu pour une décision des trois juges, qui interviendra en principe dans les soixante jours.

