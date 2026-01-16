Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

Le Club de Bruges reçoit La Louvière ce vendredi. Un horaire étonnant pour les Blauw & Zwart, qui s'explique par leur long déplacement au Kazakhstan la semaine prochaine.

Un grand retour est à noter dans la sélection du FC Bruges : Nordin Jackers (28 ans), qui n'a plus joué depuis fin novembre et sa fracture des côtes face au Sporting Portugal. Le portier brugeois s'était blessé en toute fin de rencontre.

Après près de deux mois de rééducation, Jackers est de retour dans le groupe. Reste à savoir s'il reprendra directement sa place entre les perches : Dani van den Heuvel a livré un excellent match en Coupe mardi malgré l'élimination.

Rappelons que récemment, Ivan Leko a été très clair concernant le n°1 à ses yeux : il s'agit encore de Simon Mignolet, qui s'est déchiré les adducteurs en Champions League contre Monaco, et n'a que récemment repris le chemin de l'entraînement.

À peine 16 ans, Tian Nai Koren figure dans la sélection du Club de Bruges

Dans la sélection de Leko pour ce match contre la RAAL, notons également la présence d'un tout jeune joueur : Tian Nai Koren, 16 ans seulement, repris pour la première fois.

Koren est un jeune milieu de terrain slovène, arrivé l'été dernier en provenance de Maribor. Il a impressionné lors du stage hivernal et compte déjà 10 matchs avec le Club NXT. Tian Nai Koren, international U17 slovène, est le fils de Robert Koren, ancien joueur de West Bromwich et Hull City et 65 fois international.