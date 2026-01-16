Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

Lors du quart de finale à Charleroi, le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe serait apparemment descendu dans le vestiaire des Gazelles. Frank Boeckx se pose des questions.

Frank Boeckx, dans Het Laatste Nieuws, révèle ainsi que le président brugeois aurait pénétré dans les vestiaires de son équipe au Mambourg, alors que le Club était mené. "Je trouve ça frappant", déclare l'analyste et ancien joueur d'Anderlecht.

"Si j'ai bien compris, Verhaeghe aurait dit, après le licenciement de Hayen, qu'il ne parvenait plus à motiver suffisamment le groupe de joueurs”, pointe Boeckx. “Et après cinq matches sous Ivan Leko, le président est déjà de retour dans le vestiaire. C'est quand même... spécial".

Le président dans le vestiaire, un bon message ?

Bart Verhaeghe n'aurait-il pas trop d'influence et de présence au sein du club, aux dépens de ses entraîneurs ? "Ivan Leko peine-t-il lui aussi à maintenir les joueurs affûtés ? Je ne pense pas qu'on puisse tirer cette conclusion. Je suppose que ça n'a rien à voir", nuance Boeckx.

"Mais j'imagine qu'en tant qu'entraîneur, ça ne doit pas te plaire de voir ton entraîneur débarquer si rapidement dans le vestiaire", continue l'analyste. "Ca peut faire la différence au moment opportun, mais si ça se produit trop souvent, en tant que joueur, tu n'y prêtes même plus attention et ton intervention n'a plus l'effet escompté".

On sait qu'Ivan Leko a une relation presque filiale avec Bart Verhaeghe, et le dialogue entre les deux hommes est certainement positif. Mais la situation du Club de Bruges semble inquiéter le président.