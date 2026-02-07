Colassin inexistant, Guiagon sonne la révolte : les notes de Charleroi contre le Cercle

Les Zèbres ont mordu la poussière face au Cercle de Bruges au terme d'un match complètement fou. Voici les notes individuelles des joueurs.

Delavallée (6) : peut-être un rien lent à se coucher sur le deuxième but mais pas grand-chose à se reprocher sur les quatre buts encaissés (il n'est d'ailleurs pas loin de détourner le dernier penalty), quelques arrêts en prime sur des frappes à l'entrée du rectangle.

Blum (5,5) : quelques centres intéressants en début de match, plus discret par la suite. Positionné plus bas en seconde mi-temps pour permettre aux offensifs de rester aux abords du rectangle brugeois.

Keita (5) : très exposé par les espaces devant lui, pris de vitesse lorsque le Cercle attaquait avec trois joueurs dans le rectangle.

Ousou (6) : un match très nerveux du capitaine, passablement énervé par les gains de temps du Cercle. Une reprise juste au-dessus du but en fin de temps réglementaire.

Charleroi déséquilibré

Gaudin (5,5) : a lancé la rencontre bien malgré lui en concédant un penalty pour une faute de main assez flagrante. Bien plus en vue lorsque Guiagon a remplacé Colassin au repos, lui offrant un point d'appui pour dédoubler et multiplier les centres. Un geste de frustration qui lui vaut une rouge logique en fin de match.



Camara (6) : parfois pris entre deux chaises au milieu lorsque le Cercle filait en reconversion. Mais quelques interventions bien senties, dont le relais avec Parfait Guiagon qui amène le 2-3.

Khalifi (5,5) : plusieurs ballons perdus qui ont quelque peu coupé l'équipe en deux face à la force de reconversion du Cercle. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à jouer vers l'avant, jusqu'à forcer l'exclusion de Diakité avant la pause. Mais Hans Cornelis l'a toutefois remplacé pour apporter un peu plus d'équilibre avec Titraoui.

Pflücke (6,5) : sans doute celui qui a le plus cherché à accélérer le jeu de l'équipe tout au long du match. Mais rarement suivi dans ses mouvements comme il l'entendait. Résultat, quelques gestes de mécontentement. Cornelis l'a toutefois maintenu jusqu'au bout pour multiplier les centres.

Romsaas (6) : pas inintéressant dans ses infiltrations sans ballon, comme sur la phase du penalty qui a amené l'égalisation sur penalty. Mais aussi l'auteur de la faute qui amène le penalty du 2-4, celui qui est arrivé au pire moment.

Colassin (4) : le positionner sur le côté gauche n'était pas un cadeau. Tout simplement invisible avec cinq ballons touchés en 45 minutes, dont la moitié lorsqu'il a dézoné dans l'axe. Logiquement remplacé à la pause par un Parfait Guiagon bien plus entreprenant à cette position et qui n'était pas loin de changer le match à lui tout seul.

Scheidler (7) : 9 duels aériens gagnés sur 14, sa générosité habituelle pour dévier le ballon loin de la surface adverse, buteur pour la troisième semaine consécutive en championnat. Rien à se reprocher ce soir.