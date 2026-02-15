Date: 15/02/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 25

LIVE : le RSCA ne trouve toujours pas la faille (0-0)

Anderlecht a réussi l'exploit d'aller battre l'Antwerp à l'extérieur pour se hisser en finale de la Coupe de Belgique. Il faudra désormais confirmer et mettre fin à la série noire en championnat.

Temps   89' 51" 
Florent Malice
89
 SIKAN ! Trouvé après un excellent débordement de Saliba, il frappe... sur Cvetkovic
86
 Majeed Ashimeru prend un carton jaune logique en coupant un contre anderlechtois !
86
  Carte jaune pour Majeed Ashimeru
85
  Carte jaune pour Ibrahim Kanate
83
 remplacé Thorgan Hazard
remplaçant Danylo Sikan
83
  Carte jaune pour Wagane Faye
83
 Corner pour le RSCA...
79
 Carte jaune logique pour Ilic qui empêche totalement Afriyie de partir dans la direction du but
79
  Carte jaune pour Mihajlo Ilic
75
 Le public s'impatiente, notamment devant les mauvais ballons de Sardella et Maamar
75
 Superbe centre de Camara au second poteau ! Peano doit sortir !
69
 remplacé Tristan Degreef
remplaçant Ibrahim Kanate
69
 remplacé Yari Verschaeren
remplaçant Mihajlo Cvetkovic
68
 Phase très dangereuse pour la RAAL avec un trois contre deux suite à une mauvaise passe d'Ilic ! Mais Saliba revient bien !
66
 Faute sur Degreef devant le rectangle, très bon coup-franc pour Anderlecht
64
 PEANO DEVANT CAMARA ! Enorme occasion pour la RAAL ! Après une première intervention de justesse de Faye devant Verschaeren, le ballon était revenu à Camara
62
 remplacé Thierry Lutonda
remplaçant Majeed Ashimeru
61
 Maamar va chercher Hazard dans le dos de la défense... centre de ce dernier, frappe de Verschaeren à côté
58
  Carte jaune pour Maxence Maisonneuve
55
 Corner pour la RAAL... et reprise de Wagane Faye loin au-dessus !
54
 remplacé Nathan De Cat
remplaçant Nathan-Dylan Saliba
54
 remplacé Adriano Bertaccini
remplaçant Ilay Camara
54
 Surprenant cependant : c'est... Nathan De Cat qui sort pour Nathan Saliba
54
 Double changement bien nécessaire à Anderlecht avec les entrées de Saliba et Camara
50
 Centre de Afriyie... c'est repoussé ! Dans l'autre sens, faute offensive de Tristan Degreef
48
 Longue touche donnée par Okou, Liongola reprend de la tête... ce n'est pas dangereux pour Coosemans
46
 C'est reparti !


Arbitre 		Mi-temps


45+1
 Centre de Thorgan Hazard... mais il n'y a personne à la réception, et c'est la mi-temps
42
 Oooh la grossière erreur de Lucas Hey au duel avec Pape Fall ! Heureusement pour le Danois, Ilic fait le ménage devant Ito avant qu'il puisse conclure !
35
 Plus grand chose à se mettre sous la dent ces dernières minutes, beaucoup de longs ballons imprécis
28
 Premier corner du match pour la RAAL !
25
 Belle course de Degreef côté droit, il efface Gillot d'un crochet derrière le pied d'appui puis frappe après un relais avec Bertaccini ! Peano se couche bien
24
 Bien défendu de la part d'Ali Maamar devant Afriyie, il remet à Coosemans qui dégage en touche
22
 Nouvelle phase offensive emmenée par Bertaccini et Hazard, ce dernier pousse un peu trop son ballon mais il obtient tout de même un corner de plus
19
 Corner pour le RSCA encore, sur une frappe contrée de Hazard
18
 Très bon ballon de Marcos Peano vers Afriyie qui prend Ilic de vitesse et trouve Fall au premier poteau... ça passe à côté !
16
 ALI MAAMAR ! Que c'est mal joué ! Trouvé dans le dos de la défense, seul face à Peano mais un peu excentré, il préfère tenter (et manquer) une passe en retrait !
15
 Frappe de Lahssaini, un peu en désespoir de cause, non-cadrée
15
 PEANO ! Il s'interpose encore, cette fois devant Sardella !
14
 Contre anderlechtois bien emmené par Degreef et Hazard... Okou dégage en tribunes
12
 Les corners s'enchaînent, la RAAL en a plein les pieds
11
 ILIC ! Tête au premier poteau, il coupe bien la trajectoire... Peano intervient
10
 Corner obtenu après un excellent ballon de Nathan De Cat... le premier est remis en corner après un centre de Verschaeren
6
 Marcos Peano sort loin de ses buts et met le ballon en touche... puis empêche Thorgan Hazard de jouer la touche rapidement, prenant un carton jaune logique
6
  Carte jaune pour Marcos Hernán Peano
5
 Bon centre de Sardella, Peano doit boxer le ballon
3
 Très bon ballon de Nathan De Cat vers le côté droit et Tristan Degreef, dont le centre est repoussé
1
 C'est parti entre le RSCA et la RAAL, avec 15 minutes de retard en raison de la neige !
1
 Anderlecht - RAAL La Louvière: 0-0

Anderlecht (Anderlecht - RAAL La Louvière)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Lucas Hey - Mihajlo Ilic - Ali Maamar - Yari Verschaeren - Enric Llansana - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini - Thorgan Hazard
Banc: Mathys Angely - Ludwig Augustinsson - Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Nathan-Dylan Saliba - Danylo Sikan - Elyess Dao - Justin Heekeren - Anas Tajaouart - Ibrahim Kanate

RAAL La Louvière (Anderlecht - RAAL La Louvière)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Jordi Liongola - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Wagane Faye - Nolan Gillot - Thierry Lutonda - Sami Lahssaini - Joël Ito - Jerry Afriyie - Pape Moussa Fall
Banc: Celestin De Schrevel - Alexis Beka Beka - Samuel Gueulette - Majeed Ashimeru - Dario Benavides - Matthis Riou - Nachon Nsingi - Cristian Makaté - Owen Maës
Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.7 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Sardella Killian 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 47/59 (79.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/14 (28.6%)
Hey Lucas 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 53/57 (93%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Ilic Mihajlo   90' 7.1 -
  • Précision des passes: 42/48 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Maamar Ali 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 45/58 (77.6%)
  • Précision des longs ballons: 2/13 (15.4%)
Verschaeren Yari 69' 7.2 -
  • Précision des passes: 40/42 (95.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Llansana Enric 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
De Cat Nathan 54' 6.8 -
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Degreef Tristan 69' 6.4 -
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Bertaccini Adriano 54' 6.9 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Hazard Thorgan 83' 6.3 -
  • Précision des passes: 30/36 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 1/9 (11.1%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Banc
Angely Mathys 0'  
Augustinsson Ludwig 0'  
Camara Ilay 36' 6.8 -
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Cvetkovic Mihajlo 21' 6.5 -
Saliba Nathan-Dylan 36' 6.5 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Sikan Danylo 7' 6.2  
Dao Elyess 0'  
Heekeren Justin 0'  
Tajaouart Anas 0'  
Kanate Ibrahim 21' 6.6 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán   90' 7.9 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Liongola Jordi 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 8/16 (50%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Maisonneuve Maxence   90' 6.4 -
  • Précision des passes: 24/31 (77.4%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Okou Yllan 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
Plus de stats
Faye Wagane   90' 6.6 -
  • Précision des passes: 23/29 (79.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Gillot Nolan 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 2/7 (28.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Lutonda Thierry 62' 6.4 -
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Lahssaini Sami 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/7 (42.9%)
Ito Joël 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Afriyie Jerry 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Moussa Fall Pape 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 9/22 (40.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Beka Beka Alexis 0'  
Gueulette Samuel 0'  
Ashimeru Majeed 28' 6.5 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Benavides Dario 0'  
Riou Matthis 0'  
Nsingi Nachon 0'  
Makaté Cristian 0'  
Maës Owen 0'  

présentation (du match)

Anderlecht-RAAL retardé... mais le match aura-t-il même lieu ?
Anderlecht-RAAL retardé... mais le match aura-t-il même lieu ?
Photo: © Voetbalkrant.com

Le bon déroulement du match entre le RSC Anderlecht et la RAAL est remis en cause par les importantes chutes de neige.

Comme prévu, d'importantes chutes de neige ont frappé tout le pays ce dimanche, avec pour conséquence de nombreux matchs arrêtés dans plusieurs divisions de notre football.

Le match entre les U23 de La Gantoise et l'Olympic Charleroi, notamment, ne reprendra pas.

Et du côté du Lotto Park ? Alors que le duel entre l'Antwerp et Westerlo a été à son terme dans des conditions dantesques, le corps arbitral se donne le temps de la réflexion concernant Anderlecht-RAAL. Le coup d'envoi du match a été reporté de quinze minutes.

Aux alentours de 18h15, la situation a été réévaluée par les arbitres. En l'état, les équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour rendre la pelouse du Lotto Park pratiquable, et sauf contre-ordre de dernière minute, le match aura bel et bien lieu.

C'est ce que Mathias Declercq, responsable de la communication du Sporting d'Anderlecht, a déclaré aux caméras de DAZN. Reste à voir si les chutes de neige se calmeront.

