LIVE : le RSCA ne trouve toujours pas la faille (0-0)

Florent Malice
89
SIKAN ! Trouvé après un excellent débordement de Saliba, il frappe... sur Cvetkovic
86
Majeed Ashimeru prend un carton jaune logique en coupant un contre anderlechtois !
86
|
Carte jaune pour Majeed Ashimeru
85
|
Carte jaune pour Ibrahim Kanate
83
|
Thorgan Hazard
Danylo Sikan
83
|
Carte jaune pour Wagane Faye
83
|
Corner pour le RSCA...
79
|
Carte jaune logique pour Ilic qui empêche totalement Afriyie de partir dans la direction du but
|
79
|
Carte jaune pour Mihajlo Ilic
75
|
Le public s'impatiente, notamment devant les mauvais ballons de Sardella et Maamar
75
|
Superbe centre de Camara au second poteau ! Peano doit sortir !
69
|
Tristan Degreef
Ibrahim Kanate
69
|
Yari Verschaeren
Mihajlo Cvetkovic
68
|
Phase très dangereuse pour la RAAL avec un trois contre deux suite à une mauvaise passe d'Ilic ! Mais Saliba revient bien !
66
|
Faute sur Degreef devant le rectangle, très bon coup-franc pour Anderlecht
64
|
PEANO DEVANT CAMARA ! Enorme occasion pour la RAAL ! Après une première intervention de justesse de Faye devant Verschaeren, le ballon était revenu à Camara
62
|
Thierry Lutonda
Majeed Ashimeru
61
|
Maamar va chercher Hazard dans le dos de la défense... centre de ce dernier, frappe de Verschaeren à côté
58
|
Carte jaune pour Maxence Maisonneuve
55
|
Corner pour la RAAL... et reprise de Wagane Faye loin au-dessus !
54
|
Nathan De Cat
Nathan-Dylan Saliba
54
|
Adriano Bertaccini
Ilay Camara
54
|
Surprenant cependant : c'est... Nathan De Cat qui sort pour Nathan Saliba
54
|
Double changement bien nécessaire à Anderlecht avec les entrées de Saliba et Camara
50
|
Centre de Afriyie... c'est repoussé ! Dans l'autre sens, faute offensive de Tristan Degreef
48
|
Longue touche donnée par Okou, Liongola reprend de la tête... ce n'est pas dangereux pour Coosemans
46
|
C'est reparti !
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+1
|
Centre de Thorgan Hazard... mais il n'y a personne à la réception, et c'est la mi-temps
42
|
Oooh la grossière erreur de Lucas Hey au duel avec Pape Fall ! Heureusement pour le Danois, Ilic fait le ménage devant Ito avant qu'il puisse conclure !
35
|
Plus grand chose à se mettre sous la dent ces dernières minutes, beaucoup de longs ballons imprécis
28
|
Premier corner du match pour la RAAL !
25
|
Belle course de Degreef côté droit, il efface Gillot d'un crochet derrière le pied d'appui puis frappe après un relais avec Bertaccini ! Peano se couche bien
24
|
Bien défendu de la part d'Ali Maamar devant Afriyie, il remet à Coosemans qui dégage en touche
22
|
Nouvelle phase offensive emmenée par Bertaccini et Hazard, ce dernier pousse un peu trop son ballon mais il obtient tout de même un corner de plus
19
|
Corner pour le RSCA encore, sur une frappe contrée de Hazard
18
|
Très bon ballon de Marcos Peano vers Afriyie qui prend Ilic de vitesse et trouve Fall au premier poteau... ça passe à côté !
16
|
ALI MAAMAR ! Que c'est mal joué ! Trouvé dans le dos de la défense, seul face à Peano mais un peu excentré, il préfère tenter (et manquer) une passe en retrait !
15
|
Frappe de Lahssaini, un peu en désespoir de cause, non-cadrée
15
|
PEANO ! Il s'interpose encore, cette fois devant Sardella !
14
|
Contre anderlechtois bien emmené par Degreef et Hazard... Okou dégage en tribunes
12
|
Les corners s'enchaînent, la RAAL en a plein les pieds
11
|
ILIC ! Tête au premier poteau, il coupe bien la trajectoire... Peano intervient
10
|
Corner obtenu après un excellent ballon de Nathan De Cat... le premier est remis en corner après un centre de Verschaeren
6
|
Marcos Peano sort loin de ses buts et met le ballon en touche... puis empêche Thorgan Hazard de jouer la touche rapidement, prenant un carton jaune logique
6
|
Carte jaune pour Marcos Hernán Peano
5
|
Bon centre de Sardella, Peano doit boxer le ballon
3
|
Très bon ballon de Nathan De Cat vers le côté droit et Tristan Degreef, dont le centre est repoussé
1
|
C'est parti entre le RSCA et la RAAL, avec 15 minutes de retard en raison de la neige !
1
|
Anderlecht - RAAL La Louvière: 0-0
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Killian Sardella
- Lucas Hey
- Mihajlo Ilic
- Ali Maamar
- Yari Verschaeren
- Enric Llansana
- Nathan De Cat
- Tristan Degreef
- Adriano Bertaccini
- Thorgan Hazard
Banc:
Mathys Angely
- Ludwig Augustinsson
- Ilay Camara
- Mihajlo Cvetkovic
- Nathan-Dylan Saliba
- Danylo Sikan
- Elyess Dao
- Justin Heekeren
- Anas Tajaouart
- Ibrahim Kanate
RAAL La Louvière:
Marcos Hernán Peano
- Jordi Liongola
- Maxence Maisonneuve
- Yllan Okou
- Wagane Faye
- Nolan Gillot
- Thierry Lutonda
- Sami Lahssaini
- Joël Ito
- Jerry Afriyie
- Pape Moussa Fall
Banc:
Celestin De Schrevel
- Alexis Beka Beka
- Samuel Gueulette
- Majeed Ashimeru
- Dario Benavides
- Matthis Riou
- Nachon Nsingi
- Cristian Makaté
- Owen Maës