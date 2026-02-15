LIVE : le RSCA ne trouve toujours pas la faille (0-0)

Le bon déroulement du match entre le RSC Anderlecht et la RAAL est remis en cause par les importantes chutes de neige.

Comme prévu, d'importantes chutes de neige ont frappé tout le pays ce dimanche, avec pour conséquence de nombreux matchs arrêtés dans plusieurs divisions de notre football.

Le match entre les U23 de La Gantoise et l'Olympic Charleroi, notamment, ne reprendra pas.

Et du côté du Lotto Park ? Alors que le duel entre l'Antwerp et Westerlo a été à son terme dans des conditions dantesques, le corps arbitral se donne le temps de la réflexion concernant Anderlecht-RAAL. Le coup d'envoi du match a été reporté de quinze minutes.

Aux alentours de 18h15, la situation a été réévaluée par les arbitres. En l'état, les équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour rendre la pelouse du Lotto Park pratiquable, et sauf contre-ordre de dernière minute, le match aura bel et bien lieu.

C'est ce que Mathias Declercq, responsable de la communication du Sporting d'Anderlecht, a déclaré aux caméras de DAZN. Reste à voir si les chutes de neige se calmeront.