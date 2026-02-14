Le Standard prend un bon point contre l'Union Saint-Gilloise à Sclessin

Le Standard de Liège est parvenu à tenir en échec l'Union Saint-Gilloise ce samedi soir à Sclessin (1-1).

En ce jour de Saint-Valentin, le Standard de Liège recevait l'Union Saint-Gilloise, leader du championnat. Face à des Bruxellois en pleine confiance, le défi s'annonçait de taille pour les Rouches. Le Matricule 16 s'est incliné 3-0 à Bruges dimanche dernier tandis que les Saint-Gillois sont venus à bout du Sporting de Charleroi en demi-finale retour de la Coupe de Belgique (4-1) plus tôt cette semaine (mercredi).

En tout début de match, les Bruxellois ont bien failli prendre les commandes (3e). Fuseini pensait ouvrir le score sur une passe en profondeur d’El Hadj, mais le but est annulé pour une faute offensive de David sur Ibe Hautekiet (après intervention de la VAR).

Le Standard ouvre le score

Alors que l'on a le sentiment que c'est du côté de l'Union Saint-Gilloise que va tomber le premier but, le Standard a ouvert la marque au quart d'heure de jeu. Ayensa plante une superbe frappe après un centre en retrait de Fossey, parti sur le côté droit.

Ensuite, le Standard a même bien failli doubler la mise. Après un beau travail, Rafiki Saïd réalise un dédoublement avec Gustav Mortensen, qui centre pour Ibrahim Karamoko. Le Français, face à un but vide, mais bien gêné par Patris, place au-dessus (25e).





L'Union n'est pas passée loin d'égaliser à la 37e minute. Khalaili centre pour Patris, qui reprend de la tête face au but, mais Pirard réalise un bel arrêt. Trois minutes plus tard, le Standard a fait face à un coup dur : Josué Homawoo a été contraint de céder sa place sur blessure. Il a été remplacé par Daan Dierckx.

Le Standard est tout de même rentré au vestiaire avec un avantage d'un but (1-0). L'Union a continué de pousser en cette fin de première période, mais sans succès.

Peu après l'entame de la seconde période, l'Union Saint-Gilloise a failli repartir très fort. Anouar Ait El Hadj tente une frappe lointaine, mais le milieu offensif bute sur la barre (47e).

Alors que l'Union poussait le plus, c'est le Standard qui s'est ensuite créé la plus grosse possibilité (62e). Tobias Mohr lance Dennis Ayensa qui s'avance dans la surface de réparation côté droit et passe Chambaere. Excentré du but, il ne parvient cependant pas à cadrer.

L'Union SG égalise

L'Union Saint-Gilloise est finalement parvenue à égaliser. Changement payant pour David Hubert : Guilherme Smith, monté à la mi-temps, s'avance aux abords de la surface de réparation et place une superbe frappe sur le côté gauche, qui termine au fond des filets après avoir touché le poteau (76e, 1-1). Le Brésilien a inscrit son second but de la saison, après avoir marqué son premier le week-end dernier contre la RAAL La Louvière.

Aucune réelle énorme possibilité n'a ensuite été à signaler dans cette rencontre. Les deux équipes se sont quittées dos à dos sur le score de 1-1. Un bon résultat pour les Liégeois, qui prennent un point face au leader, mais moins pour les Bruxellois, qui étaient favoris.