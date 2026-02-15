Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

Quelques jours après sa retentissante victoire à l'Antwerp, le RSC Anderlecht a rechuté. Les Mauves n'ont pas trouvé la faille contre la RAAL, et restent sur un terrible bilan de 3/21 en championnart.

Le suspens a longtemps plané alors qu'un manteau blanc recouvrait la Belgique et que les rencontres étaient arrêtées les unes après les autres dans les divisions inférieures : jouerait-on au football ce dimanche au Lotto Park ? Après un travail acharné des stewards... et de supporters venus aider, la réponse a finalement été oui, avec un gros quart d'heure de retard.

C'était cependant évident : dans de telles conditions, ce serait du hourra football, et on a été servi. Toujours sur un nuage après la qualification en Coupe (le nom de Jérémy Taravel a été acclamé par le stade au moment d'annoncer la composition d'équipe), Anderlecht a pris le match en mains et était au-dessus de la RAAL, mais manque de précision.

Les corners vont s'enchaîner, obtenus par un Degreef et un Hazard en jambes mais qui ne trouvent pas la faille. Marcos Peano est attentif, d'abord devant Ilic (11e), puis Sardella (15e). Ali Maamar, lui, devait faire bien mieux seul face à l'Argentin que cette passe en retrait ratée (16e). Après cet excellent premier quart d'heure, première alerte : Peano lance magnifiquement Afriyie qui dépasse son opposant et trouve Pape Fall au premier poteau - ça passe juste à côté (18e).

Le rythme baisse, La Louvière rentre dans son match, même si Peano doit encore être attentif sur une belle action de Tristan Degreef (25e). Lucas Hey se fait sa frayeur habituelle : devant le double mètre de Fall, il se troue complètement, mais Ilic sauve les meubles (42e).





Non, Anderlecht n'est pas guéri

Le froid s'installe et si le terrain est bien plus praticable que prévu, Anderlecht peine pour autant à installer son jeu. Il faut les changements très rapides de Taravel en seconde période pour rebooster tout ça : Ilay Camara force Marcos Peano à un nouvel arrêt (62e). Une erreur du duo Ilic-Saliba offre un 3 contre 2 à la RAAL mais le Canadien revient bien (68e).

La fin de rencontre est une petite catastrophe sur le plan technique, les erreurs s'enchaînant et pas les occasions. Une imprécision représentée jusqu'à la caricature par une frappe de Danylo Sikan... sur Cvetkovic, après un excellent travail de Saliba (89e). Quand les trois coups de sifflet retentissent, le Lotto Park ne peut s'empêcher de gronder, même quelques jours après une qualification en Coupe : le top 6 va-t-il vraiment se retrouver mis en danger ?