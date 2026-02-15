Anderlecht Anderlecht
0-0
RAAL La Louvière RAAL La Louvière
andAnderlecht
RAAL La Louvière
Date: 15/02/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 25

Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière
Photo: © photonews

Quelques jours après sa retentissante victoire à l'Antwerp, le RSC Anderlecht a rechuté. Les Mauves n'ont pas trouvé la faille contre la RAAL, et restent sur un terrible bilan de 3/21 en championnart.

Le suspens a longtemps plané alors qu'un manteau blanc recouvrait la Belgique et que les rencontres étaient arrêtées les unes après les autres dans les divisions inférieures : jouerait-on au football ce dimanche au Lotto Park ? Après un travail acharné des stewards... et de supporters venus aider, la réponse a finalement été oui, avec un gros quart d'heure de retard.

C'était cependant évident : dans de telles conditions, ce serait du hourra football, et on a été servi. Toujours sur un nuage après la qualification en Coupe (le nom de Jérémy Taravel a été acclamé par le stade au moment d'annoncer la composition d'équipe), Anderlecht a pris le match en mains et était au-dessus de la RAAL, mais manque de précision.

Les corners vont s'enchaîner, obtenus par un Degreef et un Hazard en jambes mais qui ne trouvent pas la faille. Marcos Peano est attentif, d'abord devant Ilic (11e), puis Sardella (15e). Ali Maamar, lui, devait faire bien mieux seul face à l'Argentin que cette passe en retrait ratée (16e). Après cet excellent premier quart d'heure, première alerte : Peano lance magnifiquement Afriyie qui dépasse son opposant et trouve Pape Fall au premier poteau - ça passe juste à côté (18e).

Le rythme baisse, La Louvière rentre dans son match, même si Peano doit encore être attentif sur une belle action de Tristan Degreef (25e). Lucas Hey se fait sa frayeur habituelle : devant le double mètre de Fall, il se troue complètement, mais Ilic sauve les meubles (42e). 

Non, Anderlecht n'est pas guéri 

Le froid s'installe et si le terrain est bien plus praticable que prévu, Anderlecht peine pour autant à installer son jeu. Il faut les changements très rapides de Taravel en seconde période pour rebooster tout ça : Ilay Camara force Marcos Peano à un nouvel arrêt (62e). Une erreur du duo Ilic-Saliba offre un 3 contre 2 à la RAAL mais le Canadien revient bien (68e).

La fin de rencontre est une petite catastrophe sur le plan technique, les erreurs s'enchaînant et pas les occasions. Une imprécision représentée jusqu'à la caricature par une frappe de Danylo Sikan... sur Cvetkovic, après un excellent travail de Saliba (89e). Quand les trois coups de sifflet retentissent, le Lotto Park ne peut s'empêcher de gronder, même quelques jours après une qualification en Coupe : le top 6 va-t-il vraiment se retrouver mis en danger ? 

Les compositions

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.6 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1

Sardella Killian 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 54/66 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/14 (28.6%)

Hey Lucas 90' 7.0 9
  • Précision des passes: 57/62 (91.9%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)

Ilic Mihajlo   90' 7.1 -
  • Précision des passes: 46/52 (88.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1

Maamar Ali 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 47/60 (78.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/13 (15.4%)

Verschaeren Yari 69' 7.2 -
  • Précision des passes: 40/42 (95.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)

Llansana Enric 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 41/48 (85.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)

De Cat Nathan 54' 6.8 -
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)

Degreef Tristan 69' 6.9 -
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)

Bertaccini Adriano 54' 6.9 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)

Hazard Thorgan 83' 6.3 -
  • Précision des passes: 30/35 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 1/10 (10%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)

Banc
Angely Mathys 0'  
Augustinsson Ludwig 0'  
Camara Ilay 36' 6.1 -
  • Précision des passes: 12/20 (60%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)

Cvetkovic Mihajlo 21' 6.5 -

Saliba Nathan-Dylan 36' 6.7 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)

Sikan Danylo 7' 6.4  
  • Tirs cadrés: 0/1

Dao Elyess 0'  
Heekeren Justin 0'  
Tajaouart Anas 0'  
Kanate Ibrahim 21' 6.5 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)

 

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán   90' 8.1 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)

Liongola Jordi 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/17 (52.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)

Maisonneuve Maxence   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 24/31 (77.4%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)

Okou Yllan   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)

Faye Wagane   90' 6.6 -
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)

Gillot Nolan 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 2/9 (22.2%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)

Lutonda Thierry 62' 6.4 -
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)

Lahssaini Sami 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/7 (42.9%)

Ito Joël 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)

Afriyie Jerry 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)

Moussa Fall Pape 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 10/24 (41.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1

Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Beka Beka Alexis 0'  
Gueulette Samuel 0'  
Ashimeru Majeed   28' 6.3 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)

Benavides Dario 0'  
Riou Matthis 0'  
Nsingi Nachon 0'  
Makaté Cristian 0'  
Maës Owen 0'  
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
