Date: 22/02/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 26
Stade: Easi Arena

Malgré des objectifs différents, la RAAL et Malines ont besoin de points. Qui repartira avec le sourire de l'Easi Arena ?

Temps   Mi-temps 
Scott Crabbé depuis La Louvière


Arbitre 		Mi-temps


45+2
 Malines fait la passe à dix
Il est temps que la mi-temps arrive pour la RAAL
45
 Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
41
 La Louvière remet le nez à la fenêtre
Le coup franc de Gillot est dégagé en corner
38
 La RAAL finit par plier
Nouveau débordement de Koudou, Mrabti s'infiltre et n'est pas suivi, il fusille Peano, c'est 0-1
37

But 		But de Kerim Mrabti (Therence Koudou)
35
 Changement tactique
Fred Taquin sacrifie un attaquant pour remettre un milieu supplémentaire
34
 remplacé Pape Moussa Fall
remplaçant Owen Maës
32
 Frappe d'Ito
La RAAL remet le nez à la fenêtre grâce à Liongola sur le flanc droit, son centre est mal repoussé par la défense malinoise, Ito est laissé seul à l'entrée de la surface mais reprend au-dessus
28
 Retour in extremis de Liongola
Le centre de Koudou vers Servais au second poteau était parfait
26
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
25
 But annulé pour Malines !
Van Brederode file dans le dos de la défense et sert Boersma au petit rectangle, le grand Néerlandais fait mouche, mais le hors-jeu est tout de suite signalé. Bousculé sur la phase, Peano doit se faire soigner sur la pelouse
25
 But pour KV Malines? Le VAR analyse la phase.
23
 La RAAL force un corner
En infériorité numérique, les phases arrêtées prendront encore un peu plus d'importance. Mais celle-ci ne donne rien
20
 Occasion malinoise
Dans la foulée du carton rouge, Boersma est bien seul sur un centre mais place sa tête à côté
19
 La RAAL est à dix !
Pour sa première titularisation, Majeed Ashimeru voit rouge après moins de 20 minutes. Il n'y avait aucune intention de faire mal après avoir poussé son ballon trop loin, mais son pied s'arrête sur la cheville d'un Malinois à terre. L'arbitre est appelé par le VAR et transforme le carton jaune en carton rouge
18
  Carte rouge pour Majeed Ashimeru
18
 Carton rouge à suivre pour Majeed Ashimeru? Le VAR analyse la phase
16
  Carte jaune pour Majeed Ashimeru
14
 Débordement de Koudou
Gillot est pris de vitesse, mais le centre de Koudou est facilement capté par Peano
12
 Première frappe de la RAAL
Malines ne parvient pas à se dégager sur une longue touche, Gillot hérite du cuir et frappe, ce n'est pas cadré
8
 Des petites fautes qui cassent le rythme
Les deux équipes veulent se faire respecter, l'arbitre a du boulot
6
 Fall se loupe
Lancé en profondeur, il met Konaté à terre et file face à Miras...mais pousse son ballon trop loin. L'arbitre signale ensuite une faute offensive
6
 Première frappe de la rencontre
Elle est à mettre à l'actif de Van Brederode après une belle séquence du KV. Mais son tir n'est pas cadré
3
 Centre de Servais
Son ballon part derrière le but de Peano
1
 La RAAL réclame déjà un penalty
Déviation de Pape Fall dans le rectangle, il demande une faute de main d'Halhal, l'arbitre ne bronche pas
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 RAAL La Louvière - KV Malines: 0-0
15:58
 Les joueurs montent sur le terrain
La pluie s'intensifie encore un peu plus sur la Région du Centre
15:43
 La RAAL veut encore croire aux Europe Playoffs
Dans cette optique, accrocher un bon résultat est important, tout comme Malines, qui veut rester dans le top 6.
15:17
 Ashimeru titulaire pour la première fois
Il renvoie Thierry Lutonda sur le banc. On note aussi la première de Bryan Soumaré dans la séléction.
15:13
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à La Louvière pour ce match entre les Loups et Malines
RAAL La Louvière (RAAL La Louvière - KV Malines)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Wagane Faye - Yllan Okou - Maxence Maisonneuve - Jordi Liongola - Majeed Ashimeru - Sami Lahssaini - Joël Ito - Nolan Gillot - Jerry Afriyie - Pape Moussa Fall
Banc: Celestin De Schrevel - Thierry Lutonda - Samuel Gueulette - Dario Benavides - Nachon Nsingi - Bryan Soumaré - Cristian Makaté - Owen Maës

KV Malines (RAAL La Louvière - KV Malines)
KV Malines: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Mory Konaté - Redouane Halhal - Therence Koudou - Kerim Mrabti - Fredrik Hammar - Mathis Servais - Myron van Brederode - Bouke Boersma - Keano Vanrafelghem
Banc: Jose Marsa - Maxim Kireev - Bilal Bafdili - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Halil Ozdemir - Moncef Zekri - Dikeni Salifou - Bill Antonio

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 6.2  
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 4/14 (28.6%)
Faye Wagane 6.5  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Okou Yllan 5.9  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Maisonneuve Maxence 6.3  
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
Liongola Jordi 6.1  
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Ashimeru Majeed   5.5  
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Lahssaini Sami 6.6  
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Ito Joël 6.3  
  • Tirs cadrés: 0/1
Gillot Nolan 6.4  
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Afriyie Jerry 6.4  
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Moussa Fall Pape 5.8  
Banc
De Schrevel Celestin  
Lutonda Thierry  
Gueulette Samuel  
Benavides Dario  
Nsingi Nachon  
Soumaré Bryan  
Makaté Cristian  
Maës Owen 6.2  
KV Malines KV Malines
Miras Nacho 6.9  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
St. Jago Tommy 7.3  
  • Précision des passes: 54/55 (98.2%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Konaté Mory 7.2  
  • Précision des passes: 41/42 (97.6%)
Halhal Redouane 7.3  
  • Précision des passes: 52/55 (94.5%)
Koudou Therence A 7.7  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Mrabti Kerim 8.2  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 29/31 (93.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Hammar Fredrik 6.9  
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Servais Mathis 7.2  
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
van Brederode Myron 6.9  
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Boersma Bouke  
Vanrafelghem Keano 6.6  
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Banc
Marsa Jose  
Kireev Maxim  
Bafdili Bilal  
Raman Benito  
Van Ingelgom Tijn  
Ozdemir Halil  
Zekri Moncef  
Salifou Dikeni  
Antonio Bill  

présentation (du match)

La première de Majeed Ashimeru ? Les compos probables de RAAL - Malines
Photo: © photonews

La RAAL accueille Malines cette après-midi. Les Loups veulent tout faire pour regagner du terrain en bas de tableau.

Le match aller entre les deux équipes avait été l'un des plus spectaculaires du début de saison : Malines avait ouvert le score, avant que la RAAL n'inscrive deux buts pour mener 1-2 à la 90e. C'est alors que Lion Lauberbach avait par deux fois surgi dans le temps additionnel pour offrir la victoire au KV dans une ambiance de folie.

"C'est vrai que le scénario du match avait été assez violent. Mais la douleur est vite passée, puisqu'on a gagné contre Bruges après", se souvient Frédéric Taquin en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Les Loups peuvent encore éviter les Playdowns

Après le 0-0 à Anderlecht, la RAAL veut enchaîner : "On doit creuser l'écart (actuellement de huit points) avec Dender mais on doit aussi ne pas oublier qu'on peut encore décrocher le maintien dans cinq matchs. On a trois matchs à la maison d'ici la fin. On sera ambitieux chez nous. En termes de motivation, on sera costauds".

En face, Malines sort aussi d'une bonne prestation, même si les troupes de Fred Vanderbiest ont fini par plier face à Genk. Le onze pourrait donc être assez similaire, comme du côté de la RAAL, où Djibril Lamego est toujours indisponible. Il faudra toutefois surveiller la montée en puissance de Majeed Ashimeru, qui frappe de plus en plus à la porte pour une place de titulaire.

Les compositions probables :

RAAL : Peano - Liongola, Faye, Maisonneuve, Okou, Gillot - Lahssaini, Lutonda, Ito - Fall, Afriyie

Malines : Miras - Marsà, St. Jago, Halhal - Koudou, Mrabti, Hammar, Servais - Van Brederode - Boersma, Antonio

11:20

La RAAL accueille Malines cette après-midi. Les Loups veulent tout faire pour regagner du terrain en bas de tableau.

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi
