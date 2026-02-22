Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

Solide défensivement et tueur offensivement, le Standard a signé l'une des meilleures prestations de sa saison pour s'imposer sur la pelouse du Racing Genk, ce dimanche. Non, la course aux Champions Play-Offs n'est pas encore terminée pour les Rouches.

Dos au mur dans la course aux Champions Play-Offs, le Standard se trouvait dans l'obligation de s'imposer lors de son déplacement au Racing Genk, ce dimanche (13h30). Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard, privé de cinq joueurs, aligne presque le même onze que lors du partage contre l'Union, à l'exception de David Bates, qui remplace Josué Homawoo dans la charnière centrale.

45 premières minutes de rêve pour le Standard au Racing Genk

Résolument regroupé dans le but de ne pas s'exposer trop rapidement, le Standard laisse à Genk la maîtrise des dix premières minutes. Les Limbourgeois, qui peinent à trouver leur attaquant Bibout, à accélérer le rythme et qui semblent émoussés après leur match de jeudi, tentent une première fois leur chance via El Ouahdi, qui croise trop sa frappe (9e).

Bien en place, le Standard se crée ensuite ses premiers dangers dans une rencontre jusque-là assez peu animée. Les Rouches se procurent des corners et frappent de loin, et c'est d'ailleurs sur un coup de pied de coin qu'ils ouvrent le score. Il est donné par Mohr, récupéré par Fossey au deuxième poteau, qui gratte le ballon dos au but et remise vers Hautekiet, qui envoie une sublime frappe de l'extérieur du pied gauche dans la lucarne (0-1, 36e).

Un but somptueux qui permet finalement logiquement au Standard de prendre les commandes, tant Genk ne montre pas grand-chose et paraît bien amorphe. Mieux dans sa rencontre, le Standard profite même d'un gros trou d'air dans la défense limbourgeoise pour faire le break avant la pause via Rafiki Saïd, qui se joue de Sadick sur une longue cloche de Mohr, puis aligne Lawal (0-2, 45e). La mi-temps parfaite pour les hommes de Vincent Euvrard, qui rentrent aux vestiaires avec un avantage de deux buts.





Une large victoire méritée pour le Standard à Genk

Le scénario de la seconde période est attendu. Avec deux buts d'avance, le Standard recule et referme les espaces. Genk ne trouve pas le moyen de s'engouffrer et n'apporte que peu de danger : Lucas Pirard doit capter quelques tentatives de loin, sans s'employer pour garder sa cage inviolée.

En face, Nicky Hayen essaye de changer les choses avec Mirisola et Sor, tandis que Vincent Euvrard conserve son bloc, puis fait monter Abid et Nkada pour apporter du sang frais en contre-attaque. Jamais vraiment mis en difficulté, les Rouches peuvent même s'octroyer le luxe de tuer le suspense à quinze minutes du terme. Sur une remise en jeu pour Genk et un ballon écarté par Lawrence, Abid passe devant un Matte Smets qui se troue et envoie une frappe sèche, qui trompe Lawal via la barre transversale (0-3, 75e).

Supérieur à son adversaire du jour, le Standard est à l'abri et passe la fin de rencontre sans sourciller. Très grosse prestation des Rouches, qui s'offrent un large succès à la Cegeka Arena et qui reviennent, une nouvelle fois, dans la course au top 6 à quatre journées de la fin de la phase classique. Genk, de son côté, terminera cette 26e journée à la septième place.