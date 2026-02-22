KRC Genk KRC Genk
0-3
Standard Standard
gnkKRC Genk
staStandard
0-1
36' Ibe Hautekiet (Marlon Fossey)
0-2
45' Rafiki Said
0-3
74' Adnane Abid
Date: 22/02/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 26
Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !
Loïc Woos
Loïc Woos depuis la Cegeka Arena
| Commentaire

Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !
Photo: © photonews

Solide défensivement et tueur offensivement, le Standard a signé l'une des meilleures prestations de sa saison pour s'imposer sur la pelouse du Racing Genk, ce dimanche. Non, la course aux Champions Play-Offs n'est pas encore terminée pour les Rouches.

Dos au mur dans la course aux Champions Play-Offs, le Standard se trouvait dans l'obligation de s'imposer lors de son déplacement au Racing Genk, ce dimanche (13h30). Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard, privé de cinq joueurs, aligne presque le même onze que lors du partage contre l'Union, à l'exception de David Bates, qui remplace Josué Homawoo dans la charnière centrale.

45 premières minutes de rêve pour le Standard au Racing Genk

Résolument regroupé dans le but de ne pas s'exposer trop rapidement, le Standard laisse à Genk la maîtrise des dix premières minutes. Les Limbourgeois, qui peinent à trouver leur attaquant Bibout, à accélérer le rythme et qui semblent émoussés après leur match de jeudi, tentent une première fois leur chance via El Ouahdi, qui croise trop sa frappe (9e).

Bien en place, le Standard se crée ensuite ses premiers dangers dans une rencontre jusque-là assez peu animée. Les Rouches se procurent des corners et frappent de loin, et c'est d'ailleurs sur un coup de pied de coin qu'ils ouvrent le score. Il est donné par Mohr, récupéré par Fossey au deuxième poteau, qui gratte le ballon dos au but et remise vers Hautekiet, qui envoie une sublime frappe de l'extérieur du pied gauche dans la lucarne (0-1, 36e).

Un but somptueux qui permet finalement logiquement au Standard de prendre les commandes, tant Genk ne montre pas grand-chose et paraît bien amorphe. Mieux dans sa rencontre, le Standard profite même d'un gros trou d'air dans la défense limbourgeoise pour faire le break avant la pause via Rafiki Saïd, qui se joue de Sadick sur une longue cloche de Mohr, puis aligne Lawal (0-2, 45e). La mi-temps parfaite pour les hommes de Vincent Euvrard, qui rentrent aux vestiaires avec un avantage de deux buts.

Une large victoire méritée pour le Standard à Genk 

Le scénario de la seconde période est attendu. Avec deux buts d'avance, le Standard recule et referme les espaces. Genk ne trouve pas le moyen de s'engouffrer et n'apporte que peu de danger : Lucas Pirard doit capter quelques tentatives de loin, sans s'employer pour garder sa cage inviolée.

En face, Nicky Hayen essaye de changer les choses avec Mirisola et Sor, tandis que Vincent Euvrard conserve son bloc, puis fait monter Abid et Nkada pour apporter du sang frais en contre-attaque. Jamais vraiment mis en difficulté, les Rouches peuvent même s'octroyer le luxe de tuer le suspense à quinze minutes du terme. Sur une remise en jeu pour Genk et un ballon écarté par Lawrence, Abid passe devant un Matte Smets qui se troue et envoie une frappe sèche, qui trompe Lawal via la barre transversale (0-3, 75e).

Supérieur à son adversaire du jour, le Standard est à l'abri et passe la fin de rencontre sans sourciller. Très grosse prestation des Rouches, qui s'offrent un large succès à la Cegeka Arena et qui reviennent, une nouvelle fois, dans la course au top 6 à quatre journées de la fin de la phase classique. Genk, de son côté, terminera cette 26e journée à la septième place.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 6.0 6
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/12 (16.7%)
Plus de stats
El Ouahdi Zakaria 90' 6.6 6
  • Précision des passes: 54/56 (96.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Smets Matte 90' 7.1 6
  • Précision des passes: 132/140 (94.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.2 5
  • Précision des passes: 88/90 (97.8%)
Plus de stats
Kayembe Joris 90' 6.6 5
  • Précision des passes: 91/104 (87.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Heymans Daan 85' 6.1 6
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Heynen Bryan 90' 6.4 6
  • Précision des passes: 59/72 (81.9%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 6/14 (42.9%)
Plus de stats
Ito Junya 69' 5.9 6
  • Précision des passes: 26/35 (74.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Karetsas Konstantinos 85' 6.3 7
  • Précision des passes: 28/33 (84.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/11 (9.1%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Steuckers Jarne 51' 6.8 5
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Bibout Aaron 51' 6.5 4
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Sor Yira Collins 39' 6.4 6
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Medina Yaimar 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 5' 5.9  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Nkuba Ken 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 39' 6.5 5
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Adedeji-Sternberg Noah 5' 6.3  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Palacios Adrian 0'  
Erabi Jusef 21' 6.3 5
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
 

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 8.4 6
  • Arrêts: 7
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 16/42 (38.1%)
Plus de stats
Fossey Marlon A 89' 6.9 7
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Bates David 90' 7.5 7
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 8.0 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 7.3 7
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/9 (11.1%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.6 6
  • Précision des passes: 18/24 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Mohr Tobias A 78' 7.1 7
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 9/19 (47.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.6 7
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 89' 6.3 5
  • Précision des passes: 20/29 (69%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Said Rafiki 66' 7.7 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
Ayensa Dennis 66' 6.3 5
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
Plus de stats
Banc
Mehssatou Nayel 1' 7.0  
Plus de stats
Henry Thomas 0'  
Abid Adnane 24' 7.6 6
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Kuavita Leandre 0'  
Homawoo Josué 1' 7.0  
Plus de stats
El Hankouri Mohamed 12' 6.5 6
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Spoden Charli 0'  
Dizdarević Belmin 0'  
NKada Timothée 24' 6.5 5
  • Précision des passes: 1/7 (14.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Revivre KRC Genk - Standard
Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk

Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk

16:20

Auteur de l'une de ses meilleures prestations de la saison, le Standard s'est imposé sur la pelouse du Racing Genk, ce dimanche. Voici les notes attribuées aux Rouches pour...

présentation (du match)

La dernière carte des Rouches dans la course au top 6 : suivez Genk - Standard en direct commenté

La dernière carte des Rouches dans la course au top 6 : suivez Genk - Standard en direct commenté

07:40

Dos au mur dans la course aux Champions Play-Offs, le Standard n'a d'autre choix que de s'imposer ce dimanche à Genk. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved