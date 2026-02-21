Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-1 contre l'Antwerp. C'est Ross Sykes qui a fait la différence dans le moneytime.

Deux stades, deux ambiances autour du Parc Duden : pendant que certains se ruaient sur Forest National pour voir Mika, un autre type de public affluait au Stade Joseph Marien pour la rencontre face à l'Antwerp. Pendant que la tribune debout se la jouait 'Underwater' sous la pluie, David Hubert tentait de composer en mode 'relax, take it easy' avec les blessures (Kjell Scherpen, Fedde Leysen, Ousseynou Niang, Raul Florucz et Kevin Rodriguez étaient indisponibles).

Le onze n'en était pas tant bousculé pour autant, Guilherme retrouvant sa place au détriment de Louis Patris. Devant, le duo Promise David - Mohammed Fuseini était reconduit. En face, Joseph Oosting était privé de plus d'éléments encore (Hairemans, Benitez, Van Helden, Adekami, Somers, Al-Sahafi), il a malgré tout aligné un onze un peu plus expérimenté, emmené par le duo Vincent Janssen - Gyrano Kerk devant.

L'Antwerp dans son match...jusqu'à la 44e

Le premier fait saillant tombe au quart d'heure et il est à mettre à l'actif des visiteurs. Sur un long ballon mal jugé par la défense unioniste, Gyrano Kerk s'est présenté face à Vic Chambaere. Il l'a facilement dribblé...avant que la pelouse détrempée n'emmène le ballon en sortie de but.

Comme souvent, c'est grâce aux phases arrêtées que l'Union est entrée dans son match, avec plusieurs ballons chauds dans le rectangle, dont une reprise de Kevin Mac Allister détournée par Nozawa. Mais c'est justement suite à un corner saint-gillois que l'Antwerp est reparti à l'assaut, toujours via un contre mené par Kerk. Il a fallu une intervention assez limite de Kamiel Van de Perre dans le rectangle pour l'empêcher d'aller au bout de son idée.

Alors que l'on s'orientait vers un 0-0 assez logique au repos, la seule erreur défensive de l'Antwerp du premier acte a fait basculer la rencontre. Le ballon dévié par Van den Bosch est arrivé pile dans la course de Promise David, qui a fait mouche via le poteau dans un angle fermé, 1-0 à la mi-temps.





Aucun changements dans les équipes alignées à la reprise, mais bien au marquoir : l'Antwerp n'a eu besoin que de dix minutes pour refaire son retard. Vincent Janssen a monopolisé deux défenseurs unionistes dans le rectangle, son ballon aux six mètres est ainsi arrivé dans les meilleures conditions à Anthony Valencia, qui est passé devant Ross Sykes pour égaliser (55e, 1-1).

Le match est ensuite resté assez ouvert, avec une frappe dangereuse de Christopher Scott, une reprise juste au-dessus de Ross Sykes, mais surtout un poteau de Promise David. Lancé en profondeur, le Canadien a devancé Nozawa et l'a lobé, son ballon a alors heurté l'extérieur du montant.

Mais c'est aussi David qui a fait redescendre l'ambiance de plusieurs crans en devant quitter la pelouse sur civière après un solide duel avec Daam Foulon. Quelques minutes d'évacuation plus tard, l'Antwerp croyait même faire 1-2, mais le but de Scott a rapidement été annulé.

Dans l'adversité, l'Union a tout de même trouvé les ressources pour se recréer des occasions, une énorme pour Fuseini face au gardien adverse (conclue par un tir en tribune) et une nouvelle reprise de Sykes. Dur au mal, l'Anglais a persévéré et a fini par faire la différence sur la dernière occasion du match, d'une tête à reculons (90e, 2-1).

L'Union s'impose donc dans la douleur pour reprendre la tête du classement et renouer avec la victoire après le partage au Standard. Mais le staff tremble désormais avant de connaître le verdict pour Promise David.