Date: 22/02/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 26
Stade: Easi Arena
La rouge d'Ashimeru a donné le ton : la RAAL prend l'eau, Malines fait une bonne opération en or
Scott Crabbé depuis La Louvière
Commentaire
Photo: © photonews

La RAAL s'est inclinée 0-2 contre Malines. L'exclusion de Majeed Ashimeru après moins de 20 minutes a conditionné l'issue du match.

Une semaine après avoir tenu bon dans un Lotto Park enneigé, la RAAL défiait à nouveau les éléments et une équipe du top 6 à l'occasion de la réception de Malines. Un seul changement à noter dans le onze de Frédéric Taquin, mais il est de taille, avec la première titularisation de Majeed Ashimeru

Sur le banc, on retrouvait donc Thierry Lutonda, mais aussi Bryan Soumaré, inclus dans la sélection pour la première fois. Côté malinois, Fred Vanderbiest a musclé son onze après la défaite contre Genk, relançant notamment Mory Konaté.

Musclé, le début de match l'a été. Avant même la première occasion digne de ce nom, Majeed Ashimeru a vu rouge après moins de 20 minutes. L'arbitre lui avait d'abord brandi une carte jaune, mais son pied sur la cheville d'un Malinois à terre (aussi inintentionnel soit-il) n'a pas échappé au VAR.

La RAAL avait pourtant tenu jusqu'au changement

En infériorité numérique pour plus de 70 minutes, la RAAL a logiquement subi. Entre une tête trop décroisée de Bouke Boersma et un but annulé du grand Néerlandais, Malines a pris d'assaut le rectangle de Marcos Peano. Frédéric Taquin a alors réagi en sacrifiant Pape Fall pour faire entrer Owen Maës au milieu. Deux minutes plus tard, Malines ouvrait le score.

Le débordement de Thérence Koudou (loin d'être son premier de la rencontre) a fait la différence, isolant Kerim Mrabti, dont l'infiltration a pris la défense à défaut (37e, 0-1). Dans l'autre rectangle, la production offensive de la RAAL en première mi-temps s'est limitée à quelques phases arrêtées intéressantes mais peu dangereuses et à une frappe non-cadrée de Joël Ito, à la réception d'un centre mal dégagé, 0-1 au repos.

La situation des Loups ne s'est pas améliorée à la reprise, que du contraire. Sur sa première action du deuxième acte, Malines a fait le break grâce à Keano Vanrafelghem, au bon endroit sur une déviation de Boersma dans le rectangle (48e, 0-2).

Le match était déjà plié : avec deux buts d'avance et un homme de plus, les visiteurs ont pu se contenter de faire tourner le ballon sans prendre le moindre risque en deuxième mi-temps. Trois quart d'heure à 75% de possession de balle pour les visiteurs plus tard, les 22 acteurs pouvaient rentrer se sécher au vestiaire.

La RAAL s'incline donc au terme d'un match particulièrement morose et manque ainsi l'occasion de mettre Dender à onze points. De son côté, Malines profite des faux pas de La Gantoise et de Genk pour conforter sa place dans le top 6. Le KV a désormais quatre points d'avance sur la septième place, à quatre matchs de la fin.

Les compositions

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 5.7 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 6/23 (26.1%)
Plus de stats
Faye Wagane 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 33/39 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Okou Yllan 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 21/29 (72.4%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 7/17 (41.2%)
Plus de stats
Maisonneuve Maxence 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Liongola Jordi 75' 5.8 -
  • Précision des passes: 6/14 (42.9%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ashimeru Majeed   18' 5.2 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Lahssaini Sami 75' 5.4 -
  • Précision des passes: 13/21 (61.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Ito Joël 63' 6.1 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Gillot Nolan 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 9/16 (56.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 2/9 (22.2%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Afriyie Jerry   63' 6.6 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Moussa Fall Pape 34' 6.5 -
Plus de stats
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Lutonda Thierry 27' 6.3 -
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Gueulette Samuel 15' 6.4 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Benavides Dario 15' 6.5 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Nsingi Nachon 0'  
Soumaré Bryan 0'  
Makaté Cristian 27' 6.2 -
Plus de stats
Maës Owen 56' 6.2 -
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
 

KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' 7.3 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
St. Jago Tommy 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 100/105 (95.2%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Konaté Mory 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 90/91 (98.9%)
Plus de stats
Halhal Redouane 90' 7.7 -
  • Précision des passes: 101/108 (93.5%)
Plus de stats
Koudou Therence A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 48/56 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Mrabti Kerim 88' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 58/67 (86.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Hammar Fredrik 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 29/37 (78.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Servais Mathis 77' 6.9 -
  • Précision des passes: 47/51 (92.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
van Brederode Myron 82' 6.7 -
  • Précision des passes: 39/48 (81.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Boersma Bouke 87' -
Vanrafelghem Keano 77' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 26/28 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/6 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Marsa Jose 13' 7.0 -
Plus de stats
Kireev Maxim 8' 6.8  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 2' 6.5  
Plus de stats
Van Ingelgom Tijn 0'  
Ozdemir Halil 0'  
Zekri Moncef 0'  
Salifou Dikeni 2' 6.8  
Plus de stats
Antonio Bill 13' 6.5 -
Plus de stats
Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 0-0 Charleroi Charleroi
