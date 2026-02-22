La rouge d'Ashimeru a donné le ton : la RAAL prend l'eau, Malines fait une bonne opération en or

La RAAL s'est inclinée 0-2 contre Malines. L'exclusion de Majeed Ashimeru après moins de 20 minutes a conditionné l'issue du match.

Une semaine après avoir tenu bon dans un Lotto Park enneigé, la RAAL défiait à nouveau les éléments et une équipe du top 6 à l'occasion de la réception de Malines. Un seul changement à noter dans le onze de Frédéric Taquin, mais il est de taille, avec la première titularisation de Majeed Ashimeru.

Sur le banc, on retrouvait donc Thierry Lutonda, mais aussi Bryan Soumaré, inclus dans la sélection pour la première fois. Côté malinois, Fred Vanderbiest a musclé son onze après la défaite contre Genk, relançant notamment Mory Konaté.

Musclé, le début de match l'a été. Avant même la première occasion digne de ce nom, Majeed Ashimeru a vu rouge après moins de 20 minutes. L'arbitre lui avait d'abord brandi une carte jaune, mais son pied sur la cheville d'un Malinois à terre (aussi inintentionnel soit-il) n'a pas échappé au VAR.

La RAAL avait pourtant tenu jusqu'au changement

En infériorité numérique pour plus de 70 minutes, la RAAL a logiquement subi. Entre une tête trop décroisée de Bouke Boersma et un but annulé du grand Néerlandais, Malines a pris d'assaut le rectangle de Marcos Peano. Frédéric Taquin a alors réagi en sacrifiant Pape Fall pour faire entrer Owen Maës au milieu. Deux minutes plus tard, Malines ouvrait le score.

Le débordement de Thérence Koudou (loin d'être son premier de la rencontre) a fait la différence, isolant Kerim Mrabti, dont l'infiltration a pris la défense à défaut (37e, 0-1). Dans l'autre rectangle, la production offensive de la RAAL en première mi-temps s'est limitée à quelques phases arrêtées intéressantes mais peu dangereuses et à une frappe non-cadrée de Joël Ito, à la réception d'un centre mal dégagé, 0-1 au repos.





La situation des Loups ne s'est pas améliorée à la reprise, que du contraire. Sur sa première action du deuxième acte, Malines a fait le break grâce à Keano Vanrafelghem, au bon endroit sur une déviation de Boersma dans le rectangle (48e, 0-2).

Le match était déjà plié : avec deux buts d'avance et un homme de plus, les visiteurs ont pu se contenter de faire tourner le ballon sans prendre le moindre risque en deuxième mi-temps. Trois quart d'heure à 75% de possession de balle pour les visiteurs plus tard, les 22 acteurs pouvaient rentrer se sécher au vestiaire.

La RAAL s'incline donc au terme d'un match particulièrement morose et manque ainsi l'occasion de mettre Dender à onze points. De son côté, Malines profite des faux pas de La Gantoise et de Genk pour conforter sa place dans le top 6. Le KV a désormais quatre points d'avance sur la septième place, à quatre matchs de la fin.