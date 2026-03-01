Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

Réduit à 10 dès la première période, Westerlo a pourtant été largement au-dessus de l'Union Saint-Gilloise, qui peut remercier son gardien de but.

L'Union Saint-Gilloise n'a plus qu'une idée en tête désormais : prendre le plus de points d'avance possible sur la concurrence avant les Playoffs. Pour ce faire, il fallait s'imposer à Westerlo, et cela n'aura pas été aussi simple qu'attendu malgré un scénario assez positif pour les champions de Belgique.

C'est ainsi Chambaere qui s'offre la première intervention du match en sortant au-devant de Ferri sur une mauvaise passe en retrait de Sykes (6e). Mais l'Union, en contre, est dangereuse : Khalaili force Jungdal à un arrêt (14e), avant de trouver Mohammed Fuseini qui trouve le chemin des filets... mais est hors-jeu (16e).

Westerlo réagira via Sakamoto à la suite d'un beau une-deux entre Reynolds et Sayyadmanesh (23e), avant que Chambaere doive sortir le grand jeu devant l'Iranien bien trouvé sur un splendide travail de Arthur Piedfort (26e)... mais le match va basculer sur un geste idiot : celui de Clinton Nsiala, qui frappe Giger après un léger tacle et est logiquement exclu (29e).

Même à 11 contre 10, l'Union n'y arrive pas

En supériorité numérique, l'Union Saint-Gilloise va pourtant rester assez terne : Piedfort alerte Chambaere (37e), et un deuxième but sera annulé pour une position de hors-jeu évidente de Kevin Mac Allister (44e).

L'Argentin n'est pas plus inspiré en seconde période quand il se voit dépassé à plusieurs reprises, ce qui offre une gigantesque opportunité à Josimar Alcocer - Vic Chambaere, encore, sort un grand arrêt (63e). De manière générale, l'USG offrira une prestation particulièrement faible, seul un centre de Khalaili amenant un semi-danger (79e) sans que Giger parvienne à le reprendre.





Les nombreuses absences en pointe dans le groupe de David Hubert auront donc clairement des conséquences, car en l'état, cette Union paraît avoir du mal à amener du danger. Le fait que Ross Sykes finisse encore la rencontre en pointe le prouve clairement. À 11 contre 10, l'USG perd 2 points précieux... et le KVC Westerlo peut même estimer en avoir également perdu, au vu des occasions obtenues.