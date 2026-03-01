Westerlo Westerlo
0-0
Union SG Union SG
wesWesterlo
Union SG
Date: 01/03/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 27

Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

Photo: © photonews

Réduit à 10 dès la première période, Westerlo a pourtant été largement au-dessus de l'Union Saint-Gilloise, qui peut remercier son gardien de but.

L'Union Saint-Gilloise n'a plus qu'une idée en tête désormais : prendre le plus de points d'avance possible sur la concurrence avant les Playoffs. Pour ce faire, il fallait s'imposer à Westerlo, et cela n'aura pas été aussi simple qu'attendu malgré un scénario assez positif pour les champions de Belgique.

C'est ainsi Chambaere qui s'offre la première intervention du match en sortant au-devant de Ferri sur une mauvaise passe en retrait de Sykes (6e). Mais l'Union, en contre, est dangereuse : Khalaili force Jungdal à un arrêt (14e), avant de trouver Mohammed Fuseini qui trouve le chemin des filets... mais est hors-jeu (16e).

Westerlo réagira via Sakamoto à la suite d'un beau une-deux entre Reynolds et Sayyadmanesh (23e), avant que Chambaere doive sortir le grand jeu devant l'Iranien bien trouvé sur un splendide travail de Arthur Piedfort (26e)... mais le match va basculer sur un geste idiot : celui de Clinton Nsiala, qui frappe Giger après un léger tacle et est logiquement exclu (29e).

Même à 11 contre 10, l'Union n'y arrive pas 

En supériorité numérique, l'Union Saint-Gilloise va pourtant rester assez terne : Piedfort alerte Chambaere (37e), et un deuxième but sera annulé pour une position de hors-jeu évidente de Kevin Mac Allister (44e).

L'Argentin n'est pas plus inspiré en seconde période quand il se voit dépassé à plusieurs reprises, ce qui offre une gigantesque opportunité à Josimar Alcocer - Vic Chambaere, encore, sort un grand arrêt (63e). De manière générale, l'USG offrira une prestation particulièrement faible, seul un centre de Khalaili amenant un semi-danger (79e) sans que Giger parvienne à le reprendre.

Les nombreuses absences en pointe dans le groupe de David Hubert auront donc clairement des conséquences, car en l'état, cette Union paraît avoir du mal à amener du danger. Le fait que Ross Sykes finisse encore la rencontre en pointe le prouve clairement. À 11 contre 10, l'USG perd 2 points précieux... et le KVC Westerlo peut même estimer en avoir également perdu, au vu des occasions obtenues. 

Les compositions

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.4 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 17/53 (32.1%)
  • Ballons perdus: 21
Nsiala-Makengo Clinton   29' 5.1 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
Neustädter Roman 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 37/38 (97.4%)
  • Précision des longs ballons: 8/8 (100%)
Bayram Emin 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 29/38 (76.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Reynolds Bryan 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 25/34 (73.5%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Piedfort Arthur 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
Haspolat Dogucan 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 23/31 (74.2%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Alcocer Josimar 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 15/22 (68.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 3/8 (37.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Sakamoto Isa 45' 6.3 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Sayyadmanesh Allahyar 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 19/31 (61.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Nacho Ferri   90' 6.0 -
  • Précision des passes: 10/22 (45.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Ballons perdus: 23
Banc
Lapage Amando 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Smekens Raf 0'  
Ourega Dylan 26' 6.6 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Goure Fernand 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Saito Shunsuke 0'  
Van Den Keybus Thomas 19' 6.5 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Union SG Union SG
Chambaere Vic 90' 7.8 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Sykes Ross 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 52/55 (94.5%)
Burgess Christian   90' 7.0 -
  • Précision des passes: 80/90 (88.9%)
Mac Allister Kevin   90' 6.9 -
  • Précision des passes: 57/66 (86.4%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Patris Louis 66' 6.2 -
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Van de Perre Kamiel 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 42/47 (89.4%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Zorgane Adem 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 60/76 (78.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Khalaili Anan 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 30/42 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
  • Ballons perdus: 27
Schoofs Rob   66' 6.5 -
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Fuseini Mohammed 88' 6.6 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Giger Marc 83' 6.3 -
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Banc
Sylla Massiré 0'  
Ait El Hadj Anouar 0'  
Smith Guilherme 24' 6.4 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Pavlic Ivan 0'  
François Guillaume 0'  
Teunckens Jens 0'  
Zeneli Besfort 24' 6.0 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
Leysen Fedde 2' 6.4  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Revivre Westerlo - Union SG

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 0-0 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
