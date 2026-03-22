Lamego de retour, du changement en vue pour Nicky Hayen : les compos probables de La Louvière - Genk

La RAAL affrontera Genk ce soir. Une rencontre décisive pour les deux équipes, qui ont encore tout à jouer en cette fin de phase classique.

Tant du côté de la RAAL que du Racing, la donne est simple : gagner et espérer un faux pas du concurrent direct. La Louvière regardera avec attention le résultat de Louvain contre l'Antwerp pour se hisser hors des Playdowns, Genk fera de même avec le match de Gand à Dender pour intégrer le top 6 in extremis.

Fait rare à ce stade de la saison : les deux coachs disposent d'un noyau au complet, sans suspendu ni blessé (si ce n'est Mouhamed Belkheir du côté des Loups). On aura donc droit à l'équipe type des deux côtés.

Dans le camp du Racing, il faudra toutefois surveiller la réaction de Nicky Hayen et de son staff après la défaite 5-1 à Fribourg en Europa League. Les Limbourgeois ont un noyau suffisamment large pour opérer quelques changements, ils avaient d'ailleurs laissé l'un ou l'autre cadre au repos en vue du match le plus important de la saison. Mujaid Sadick et Robin Mirisola pourraient ainsi retrouver leur place. Côté RAAL, on surveillera le potentiel retour de Djibril Lamego, monté au jeu contre le Cercle.

Les compositions probables :

RAAL : Peano - Faye, Okou, Lamego - Liongola, Lahssaini, Ito, Ashimeru, Gillot - Fall, Afriyie



Genk : Lawal - El Ouahdi, Smets, Sadick, Kayembe - Heynen, Heymans - Karetsas, Sor, Ito - Mirisola