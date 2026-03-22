Suis RAAL La Louvière - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
-
Date: 22/03/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 30
Lamego de retour, du changement en vue pour Nicky Hayen : les compos probables de La Louvière - Genk
Lamego de retour, du changement en vue pour Nicky Hayen : les compos probables de La Louvière - Genk
Photo: © photonews

La RAAL affrontera Genk ce soir. Une rencontre décisive pour les deux équipes, qui ont encore tout à jouer en cette fin de phase classique.

Tant du côté de la RAAL que du Racing, la donne est simple : gagner et espérer un faux pas du concurrent direct. La Louvière regardera avec attention le résultat de Louvain contre l'Antwerp pour se hisser hors des Playdowns, Genk fera de même avec le match de Gand à Dender pour intégrer le top 6 in extremis.

Fait rare à ce stade de la saison : les deux coachs disposent d'un noyau au complet, sans suspendu ni blessé (si ce n'est Mouhamed Belkheir du côté des Loups). On aura donc droit à l'équipe type des deux côtés.

Dans le camp du Racing, il faudra toutefois surveiller la réaction de Nicky Hayen et de son staff après la défaite 5-1 à Fribourg en Europa League. Les Limbourgeois ont un noyau suffisamment large pour opérer quelques changements, ils avaient d'ailleurs laissé l'un ou l'autre cadre au repos en vue du match le plus important de la saison. Mujaid Sadick et Robin Mirisola pourraient ainsi retrouver leur place. Côté RAAL, on surveillera le potentiel retour de Djibril Lamego, monté au jeu contre le Cercle.

Les compositions probables :

RAAL : Peano - Faye, Okou, Lamego - Liongola, Lahssaini, Ito, Ashimeru, Gillot - Fall, Afriyie


Genk : Lawal - El Ouahdi, Smets, Sadick, Kayembe - Heynen, Heymans - Karetsas, Sor, Ito - Mirisola

Prono RAAL La Louvière - KRC Genk

RAAL La Louvière gagne
Partage
KRC Genk gagne
RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne Partage KRC Genk KRC Genk gagne
10.23% 13.64% 76.14%
Les plus populaires
1-2
(84x)		 1-3
(39x)		 0-2
(36x)

Comparatif RAAL La Louvière - KRC Genk

Classement

13
7

Points

30
41

Gagner

6
11

Perdre

11
10

Buts inscrits

25
41

Buts reçus

32
42

Cartes jaunes

56
42

Cartes rouges

2
1

face-à-face remportés

2
5
6
26/10 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
27/02 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 KRC Genk KRC Genk
25/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
21/09 20:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-3 KRC Genk KRC Genk
02/09 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
05/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
04/02 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 KRC Genk KRC Genk
28/08 15:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
27/08 20:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-0 KRC Genk KRC Genk
20/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
25/10 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-2 KRC Genk KRC Genk
28/02 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 KRC Genk KRC Genk
28/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Pas de supporters visiteurs à la RAAL malgré l'importance du match pour le Racing Genk

Pas de supporters visiteurs à la RAAL malgré l'importance du match pour le Racing Genk

18/03

Le KRC Genk devra se passer de ses supporters dimanche. Le déplacement à La Louvière est boycotté en raison de la taille réduite du bloc visiteurs, comme cela a été le cas ...

Lamego de retour, du changement en vue pour Nicky Hayen : les compos probables de La Louvière - Genk

Lamego de retour, du changement en vue pour Nicky Hayen : les compos probables de La Louvière - Genk

09:20

La RAAL affrontera Genk ce soir. Une rencontre décisive pour les deux équipes, qui ont encore tout à jouer en cette fin de phase classique.

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 18:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:30 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
Standard Standard 18:30 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 18:30 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 18:30 KV Malines KV Malines
STVV STVV 18:30 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved