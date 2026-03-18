Pas de supporters visiteurs à la RAAL malgré l'importance du match pour le Racing Genk

Le KRC Genk devra se passer de ses supporters dimanche. Le déplacement à La Louvière est boycotté en raison de la taille réduite du bloc visiteurs, comme cela a été le cas à de nombreuses reprises cette saison.

Pas de supporters de Genk à La Louvière

C'est une décision potentiellement lourde de conséquences qu'ont pris les supporters du KRC Genk : alors qu'une victoire de leur équipe est nécessaire pour espérer aller en PO1, les visiteurs ne seront pas présents à l'Easi Arena.

En cause : le nombre de tickets limités disponibles pour le public visiteur, et les conditions d'accueil jugées insatisfaisantes. Plusieurs clubs cette saison, dont le Standard et Anderlecht, avaient déjà pris cette décision.

Dans le cas de Genk, ce n'est pas une première : à Westerlo aussi, les supporters avaient refusé de faire le déplacement en raison d'un nombre de places trop limité. Via un communiqué, les ultras genkois précisent toutefois que la décision de boycotter ce déplacement à La Louvière date de bien avant qu'ils sachent que ce match serait crucial.

Le Racing Genk fait un geste

“Nous comprenons l’importance de ce match, mais parfois, il faut envoyer un signal”, peut-on y lire. Afin de compenser ce manquement, le KRC Genk a cependant décidé de faire un geste en faveur de ses supporterq.



Un grand écran sera installé devant la Tribune Sud de la Cegeka Arena à Genk. Les supporters pourront suivre la rencontre au prix de 2,5 euros, une somme intégralement reversée à la KRC Foundation.