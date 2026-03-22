Suis Standard - Westerlo en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
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Date: 22/03/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 30

Un préambule des Europe Play-Offs à Sclessin : suivez Standard - Westerlo en direct commenté (18h30)

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Un préambule des Europe Play-Offs à Sclessin : suivez Standard - Westerlo en direct commenté (18h30)
Photo: © photonews

Le Standard et Westerlo s'affronteront pour un préambule des Europe Play-Offs, ce dimanche à Sclessin. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Mathématiquement, ce match entre deux équipes à égalité et certaines de disputer les Europe Play-Offs ne vaudra que 1,5 point, comme l'a rappelé Vincent Euvrard lors de sa conférence de presse ce vendredi.

Dans les têtes, cette réception de Westerlo sera cependant bien plus importante pour les Rouches. Après la déception de ne pas avoir pu accrocher le Top 6, l'objectif est désormais de s'adjuger le dernier ticket européen via les Europe Play-Offs et le barrage.

Et on le sait, ces dernières saisons, le Standard a pris l'habitude de s'écrouler une fois son objectif principal définitivement hors de portée. Vincent Euvrard tâchera à ce que ça ne soit pas le cas, et cette rencontre face aux Campinois doit déjà servir à envoyer un message. Celui que le Standard, cette fois, se battra jusqu'au bout et qu'il sera un sérieux concurrent à Genk (ou Gand), l'Antwerp, Charleroi et les autres.

Le Standard et Westerlo veulent envoyer un premier message aux Europe Play-Offs

De son côté, Westerlo ambitionnait aussi le Top 6 en début de saison, mais a rapidement dû se rendre à l'évidence : comme le veut la logique de notre championnat, les hommes d'Issame Charaï disputeront eux aussi les Europe Play-Offs, et ils pourront également nourrir certaines ambitions au regard de certaines performances qu'ils ont réalisées cette saison, contre l'Antwerp (2-0), Bruges (5-5), Anderlecht (4-0) et l'Union (0-0).


Ce sont donc deux équipes qui ont perdu leur première ambition, mais qui veulent encore se battre dans cette fin de saison qui s'affronteront pour un préambule des Europe Play-Offs ce dimanche à Sclessin (18h30). Une rencontre, bien évidemment, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Standard - Westerlo

Standard gagne
Partage
Westerlo gagne
Standard Standard gagne Partage Westerlo Westerlo gagne
60% 27.92% 12.08%
Les plus populaires
2-1
(76x)		 1-1
(51x)		 2-0
(39x)

Comparatif Standard - Westerlo

Classement

8
9

Points

39
38

Gagner

11
10

Perdre

12
11

Buts inscrits

27
36

Buts reçus

35
40

Cartes jaunes

59
48

Cartes rouges

7
3

face-à-face remportés

25
10
10
21/09 16:00 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
24/05 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
19/04 20:45 Standard Standard 1-1 Westerlo Westerlo
09/02 18:30 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
28/09 18:15 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
20/04 18:15 Westerlo Westerlo 3-3 Standard Standard
16/02 20:45 Westerlo Westerlo 2-1 Standard Standard
22/09 20:45 Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
20/05 18:15 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
13/05 20:45 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
04/03 20:45 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
13/08 16:00 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
11/12 20:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
31/07 14:30 Westerlo Westerlo 2-2 Standard Standard
14/02 18:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
17/10 18:00 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
18/01 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
22/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
10/09 20:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
21/05 20:30 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
29/01 20:00 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/09 20:00 Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard
06/04 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
14/02 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
17/10 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
16/10 19:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
01/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
24/09 20:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
06/05 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
02/12 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
10/04 19:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
08/04 18:00 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
06/11 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
04/11 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
21/03 19:00 Standard Standard 1-3 Westerlo Westerlo
19/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
18/10 19:30 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
16/10 20:00 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
18/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-4 Standard Standard
22/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
25/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-3 Standard Standard
23/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
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Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 18:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:30 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
Standard Standard 18:30 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 18:30 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 18:30 KV Malines KV Malines
STVV STVV 18:30 Union SG Union SG
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