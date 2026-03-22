Un préambule des Europe Play-Offs à Sclessin : suivez Standard - Westerlo en direct commenté (18h30)

Le Standard et Westerlo s'affronteront pour un préambule des Europe Play-Offs, ce dimanche à Sclessin. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Mathématiquement, ce match entre deux équipes à égalité et certaines de disputer les Europe Play-Offs ne vaudra que 1,5 point, comme l'a rappelé Vincent Euvrard lors de sa conférence de presse ce vendredi.

Dans les têtes, cette réception de Westerlo sera cependant bien plus importante pour les Rouches. Après la déception de ne pas avoir pu accrocher le Top 6, l'objectif est désormais de s'adjuger le dernier ticket européen via les Europe Play-Offs et le barrage.

Et on le sait, ces dernières saisons, le Standard a pris l'habitude de s'écrouler une fois son objectif principal définitivement hors de portée. Vincent Euvrard tâchera à ce que ça ne soit pas le cas, et cette rencontre face aux Campinois doit déjà servir à envoyer un message. Celui que le Standard, cette fois, se battra jusqu'au bout et qu'il sera un sérieux concurrent à Genk (ou Gand), l'Antwerp, Charleroi et les autres.

Le Standard et Westerlo veulent envoyer un premier message aux Europe Play-Offs

De son côté, Westerlo ambitionnait aussi le Top 6 en début de saison, mais a rapidement dû se rendre à l'évidence : comme le veut la logique de notre championnat, les hommes d'Issame Charaï disputeront eux aussi les Europe Play-Offs, et ils pourront également nourrir certaines ambitions au regard de certaines performances qu'ils ont réalisées cette saison, contre l'Antwerp (2-0), Bruges (5-5), Anderlecht (4-0) et l'Union (0-0).



Ce sont donc deux équipes qui ont perdu leur première ambition, mais qui veulent encore se battre dans cette fin de saison qui s'affronteront pour un préambule des Europe Play-Offs ce dimanche à Sclessin (18h30). Une rencontre, bien évidemment, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.