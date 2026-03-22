Analyse Epolo déjà décisif, Nkada n'a pas gagné de points : les notes des Rouches contre Westerlo

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
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Epolo déjà décisif, Nkada n'a pas gagné de points : les notes des Rouches contre Westerlo
Photo: © photonews

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Prestation très terne, surtout offensivement, des joueurs de Vincent Euvrard. Voici les notes des Rouches après le partage nul et vierge contre Westerlo.

Matthieu Epolo (7)

Une belle déviation pour empêcher la reprise de Ferri de rentrer (39e). A demandé l'intervention des soigneurs, pour finalement continuer (68e), avant d'arrêter le penalty de Haspolat en partant du bon côté. Bebeto est de retour !

Henry Lawrence (5)

Manque la plus grosse occasion de la première période, sur laquelle il devait assurément mieux faire (43e). Un match à son image, dans la sobriété.

Ibe Hautekiet (6)

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Discret, ce qui n'est pas un mauvais signe pour un défenseur qui réalise une clean sheet. Un bon travail de couverture et des interventions propres sans pour autant réaliser une prestation cinq étoiles.

David Bates (6)

Un superbe retour sans lequel Alcocer ouvrait peut-être le score (25e). Un bon travail dans les duels pour empêcher l'attaque de Westerlo d'exister, mais un manque de finesse clair avec le ballon.

Josué Homawoo (6)

De bons duels défensifs gagnés face à Ferri. N'a pas laissé beaucoup d'opportunités aux Campinois. Remplacé avant l'heure de jeu par Euvrard pour apporter plus de poids offensivement.

Gustav Mortensen (7)

De l'activité sur son couloir et de bonnes choses pour contrer Saito. Il aurait pu revendiquer une passe décisive si ses coéquipiers offensifs s'étaient montrés plus précis à certains moments.

Ibrahim Karamoko (NC)

Sorti après 23 minutes seulement en raison d'une blessure à l'adducteur. Réalisait un début de partie en demi-teinte.

Casper Nielsen (4)

Souvent un temps en retard dans ses interventions. Chasse beaucoup le ballon, mais manque de créativité et d'ingéniosité en possession, et perd trop de ballons. Le Danois est à côté de la plaque en termes de rythme, comme c'était déjà le cas la semaine dernière.

Teddy Teuma (5)

Apporte du dynamisme et des connexions dans un entrejeu qui en manque cruellement. Pas encore le meilleur Teuma, mais un élément qui fait du bien. Remplacé peu avant l'heure de jeu pour suivre son protocole de retour de blessure.

Rafiki Saïd (4)

Bien muselé par la défense de Westerlo et très imprécis dans le dernier geste. Replacé sur le côté gauche après le triple changement d'Euvrard, sans apporter davantage de danger. Nkada n'a pas concrétisé son presque seul long ballon. Saute comme Superman dans le rectangle pour offrir un penalty à Westerlo, sauvé par Epolo.

Timothé Nkada (3)

Titularisé à la place d'Ayensa, il ne doit pas avoir gagné de points aux yeux de Vincent Euvrard. Peu souvent trouvé, peu de combinaisons réussies, plusieurs hors-jeu. Un match bien trop discret.

Nayel Mehssatou (4)

N'est pas un récupérateur de ballons qui peut jouer devant la défense. Ou alors un qui n'a pas le niveau du Standard. Le constat est rude, mais clair, et pas vraiment nouveau.

Adnane Abid (5)

A essayé de se rendre disponible pour combiner dans les petits espaces ou prendre la profondeur. Avec trop de discrétion, du déchet et peu d'impact de manière générale.

Bernard Nguene (6)

Touche le poteau sur un ballon d'Ayensa cinq minutes après son entrée, bien que signalé en position de hors-jeu. Son profil est intéressant, mais il a besoin de davantage de soutien et d'être globalement mieux servi pour faire la différence, mais le talent est là.

Dennis Ayensa (5)

Sa prestation n'a certainement rien à envier à celle de Nkada. De bons ballons dans le dos pour Nguene et Abid et de l'envie de faire la différence. En vain, malheureusement pour le néo-international iranien.

Non notés : Tobias Mohr.

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