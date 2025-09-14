Date: 14/09/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Festival de buts entre Charleroi et le Cercle : les Carolos s'imposent au terme d'un match fou
Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Festival de buts entre Charleroi et le Cercle : les Carolos s'imposent au terme d'un match fou

Charleroi s'impose 3-2 au Jan Breydel face au Cercle de Bruges. Portés par Pflucke, Titraoui et Scheidler, les Carolos décrochent leur deuxième victoire de la saison en Pro League.

Le match a commencé très vite au Jan Breydel. À peine trois minutes de jeu et un but ! La nouvelle recrue de Charleroi, Patrick Pflucke, a ouvert le score d’un tir du pied gauche. Un seul tir cadré et but. Le Cercle a mis du temps à entrer dans la rencontre.

Charleroi a continué d’attaquer. Parfait Guiagon s’est montré très remuant, mais parfois maladroit dans le dernier geste. À la 22e minute, il a manqué une grosse occasion après un bon service de Scheidler. Le Cercle a cru égaliser grâce Steve Ngoura, mais la VAR a annulé le but pour hors-jeu.

Une première période à l’avantage des Carolos

Charleroi a frappé fort juste avant la pause. Yassine Titraoui a profité d’un mauvais contrôle d'Aurélien Scheidler pour marquer le but du break. Une douche froide pour les Brugeois, menés 0-2 à la mi-temps.

Dès le retour des vestiaires, le Cercle a retrouvé de l’énergie. Aiham Ousou a commis une faute dans la surface, offrant un penalty aux verts et noirs. Ngoura a transformé avec sang-froid et relancé le suspense. La joie a été de courte durée : Scheidler, oublié dans la surface, a redonné de la tête deux buts d’avance à Charleroi 1-3.

Une fin de match sous tension

On pensait que le match était plié, mais le Cercle a eu un nouveau penalty en fin de rencontre. Cette fois, c’est Pieter Gerkens qui a réduit l’écart à 2-3. Le stade s’est enflammé. Mais malgré leurs efforts, les hommes d’Onur Cinel n’ont pas réussi à arracher l’égalisation.

Charleroi repart avec une victoire, la deuxième de sa saison. Rik De Mil pourra souffler un peu, même si son équipe a montré des faiblesses défensives.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
  Joueur J Evaluer
21 Delanghe Maxime 90' -
4 Gomis Dalangunypole 70' -
66 Ravych Christiaan 90' -
15 Magnée Gary 84' -
20 Nazinho Flavio   90' -
37 Diop Edan 90' -
28 Van der Bruggen Hannes 90' -
18 Gerkens Pieter 90' -
6 Agyekum Lawrence 45' -
9 Ngoura Steve 84' -
11 Minda Alan 45' -
  Banc J Evaluer
1 Warleson -  
10 Diakite Oumar 45' -
12 Konate Valy -  
14 Mpanzu Beni Christophe -  
17 Adewumi Oluwaseun 45' -
19 Diaby Ibrahima 20' -
22 Bayo Alama 6'  
27 De Wilde Nils 6'  
86 Ben Sadik Ilias -  

Charleroi Charleroi
  Joueur J Evaluer
55 Delavallee Martin 90' -
3 Van Den Kerkhof Kevin A 75' -
95 Keita Cheick 90' -
4 Ousou Aiham   90' -
24 Nzita Mardochee 90' -
5 Camara Etienne   90' -
22 Titraoui Yacine 90' -
14 Pflücke Patrick 60' -
8 Romsaas Jakob Napoleon A 88' -
10 Guiagon Parfait 88' -
21 Scheidler AurélienA 75' -
  Banc J Evaluer
9 Szymczak Filip 15' -
17 Bernier Antoine 30' -
23 Gaudin Jules 2'  
25 Colassin Antoine -  
27 Blum Lewin 15' -
28 Asante Raymond -  
30 Kone Mohamed -  
32 Boukamir Mehdi 2'  
56 Boukamir Amine -  
Revivre Cercle de Bruges - Charleroi

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-2 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved