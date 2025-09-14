Festival de buts entre Charleroi et le Cercle : les Carolos s'imposent au terme d'un match fou

Charleroi s'impose 3-2 au Jan Breydel face au Cercle de Bruges. Portés par Pflucke, Titraoui et Scheidler, les Carolos décrochent leur deuxième victoire de la saison en Pro League.

Le match a commencé très vite au Jan Breydel. À peine trois minutes de jeu et un but ! La nouvelle recrue de Charleroi, Patrick Pflucke, a ouvert le score d’un tir du pied gauche. Un seul tir cadré et but. Le Cercle a mis du temps à entrer dans la rencontre.

Charleroi a continué d’attaquer. Parfait Guiagon s’est montré très remuant, mais parfois maladroit dans le dernier geste. À la 22e minute, il a manqué une grosse occasion après un bon service de Scheidler. Le Cercle a cru égaliser grâce Steve Ngoura, mais la VAR a annulé le but pour hors-jeu.

Une première période à l’avantage des Carolos

Charleroi a frappé fort juste avant la pause. Yassine Titraoui a profité d’un mauvais contrôle d'Aurélien Scheidler pour marquer le but du break. Une douche froide pour les Brugeois, menés 0-2 à la mi-temps.

Dès le retour des vestiaires, le Cercle a retrouvé de l’énergie. Aiham Ousou a commis une faute dans la surface, offrant un penalty aux verts et noirs. Ngoura a transformé avec sang-froid et relancé le suspense. La joie a été de courte durée : Scheidler, oublié dans la surface, a redonné de la tête deux buts d’avance à Charleroi 1-3.

Une fin de match sous tension

On pensait que le match était plié, mais le Cercle a eu un nouveau penalty en fin de rencontre. Cette fois, c’est Pieter Gerkens qui a réduit l’écart à 2-3. Le stade s’est enflammé. Mais malgré leurs efforts, les hommes d’Onur Cinel n’ont pas réussi à arracher l’égalisation.

Charleroi repart avec une victoire, la deuxième de sa saison. Rik De Mil pourra souffler un peu, même si son équipe a montré des faiblesses défensives.