Sclessin glacé par Homawoo, puis par Mrabti : quatrième match sans victoire pour le Standard

Malgré l'ouverture du score de Marco Ilaimaharitra, le Standard a partagé l'enjeu contre Malines ce vendredi soir, au terme d'une rencontre marquée par la sortie sur civière de Josué Homawoo, touché dès les premières secondes de jeu.

Le Standard et Malines ouvrent la septième journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir. Côté liégeois, Josué Homawoo est finalement bien présent en défense centrale, Tobias Mohr est aligné au poste d’arrière droit et Mohamed El Hankouri connaît sa première titularisation.

Du côté malinois, Fred Vanderbiest opte pour un choix tactique en titularisant Nacho Miras plutôt qu’Ortwin De Wolf dans les cages. Lauberbach débute en pointe, tandis que Raman prend place sur le banc.

Josué Homawoo sorti sur civière, un temps fort de chaque côté avant la pause

Après à peine 30 secondes, un énorme duel entre Bilal Bafdili et Josué Homawoo laisse les deux hommes au sol. Si le joueur de Malines se relève rapidement, le défenseur central du Standard, déjà incertain avant le coup d’envoi, reste au tapis.

Les soigneurs s’affairent, tout le monde l’entoure, et Homawoo est finalement évacué sur civière dix minutes plus tard, conscient après quelques convulsions sur la pelouse. Il est remplacé par Karamoko. Un silence glaçant s’abat sur Sclessin, avant qu’un « Tous ensemble » très symbolique ne retentisse. Un début de match chaotique.

C’est donc à partir de la 10e minute que la rencontre débute réellement. Le Standard affiche de bonnes intentions : les Rouches veulent faire le jeu, mais le centre de Saïd est trop puissant pour Nielsen (10e). Ensuite, Fossey reprend de la tête, mais Bafdili dévie sur la transversale (22e). Quelques instants plus tard, Henry est trouvé aux abords de la surface, mais manque son contrôle de peu (28e).

Malines réagit à son tour via Halhal, dont la reprise est repoussée sur la ligne par Fossey, puis par Konaté, de la tête, également repoussée par Epolo (39e). Les hommes de Vincent Euvrard ont bien entamé la première période, ceux de Fred Vanderbiest ont répondu, mais le score reste de 0-0 à la pause.

🚑 | Josué Homawoo a été évacué par les ambulanciers après un choc lors d’un duel aérien. Prompt rétablissement, Josué ! ❤️ #STAKVM pic.twitter.com/NAjPnZ1cnV — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 12, 2025

Un penalty libère le Standard, Mrabti jette un froid sur Sclessin

Le Standard revient sur la pelouse avec de bonnes intentions et met rapidement la pression sur la défense malinoise. Henry est trop court pour reprendre un centre de Saïd (53e), lequel provoque ensuite un penalty après avoir vu son dribble dévié de la main par Konaté. Marco Ilaimaharitra se charge de la transformation : malgré l’intuition de Nacho Miras, parti du bon côté, le ballon finit au fond et le Standard prend les commandes (1-0, 59e).

Les Rouches pensent avoir fait le plus dur, mais déchantent rapidement. Si Nicolas Laforge n'accorde pas de penalty à Malines malgré la VAR, Kerim Mrabti se charge de remettre les deux équipes à égalité sur une frappe de l'entrée de la surface, après un service de Raman. Trop laxiste, la défense du Standard était trop loin du porteur du ballon au moment de la frappe (1-1, 73e).

Malgré quelques dernières tentatives dans les dernières minutes, comme une reprise de la tête de Dierckx repoussée par Miras et une autre d'Ayensa sur la latte, le score n'évolue pas. Quatrième match sans victoire pour le Standard, qui réalise un 8/21 en championnat. Malines ne prend pas un mauvais point et en compte 12/21.