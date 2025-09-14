Réduit à 10 après une demi-heure, Anderlecht prend un bon point... grâce à Luis Vazquez !

Le premier match de l'ère "post-Vandenhaute" du RSC Anderlecht s'est achevé sur un partage ce dimanche : un Sporting réduit à 10 dès la demi-heure a... ouvert le score, avant de craquer en fin de rencontre mais de conserver un bon point vu les circonstances.

Le petit événement au coup d'envoi était le retour de Killian Sardella au poste de back droit, tandis que le reste du onze était ce que Besnik Hasi semble considérer comme son équipe-type maintenant que Dolberg est parti, face au onze-type du KRC Genk. Mais on ne peut pas dire qu'on a eu la sensation de voir le 3e et le 4e du dernier championnat s'affronter.

Anderlecht entame cependant bien son match, le duo Hey-Kana mettant Oh sous l'éteignoir et Genk peinant à installer son jeu. César Huerta s'offre le premier tir dangereux des Mauve & Blanc après 14 minutes, Hazard mord les mollets d'un Karetsas emprunté et sonne la charge. Le rythme anderlechtois va cependant très vite s'éteindre.

Genk s'installe dans le camp adverse et finit par asseoir sa domination technique : Kayembe multiplie les actions et les centres depuis le flanc d'un Sardella en difficulté, trouve la tête de Sadick qui heurte le poteau (25e). C'est une première grosse alerte, mais le tournant du match arrive à la demi-heure : sur une passe approximative de Karetsas, Heynen et Tristan Degreef vont au duel. Le Mauve arrive en retard : il est exclu (30e).

Conséquence immédiate : "Chino" Huerta, qui avait pris un jaune assez tôt dans le match, est sorti par Hasi pour Moussa N'diaye. Ca ne plaît pas au public, et on entend les premiers "Hasi buiten" de la saison - forcément, le fusible Vandenhaute ayant déjà sauté. Mais le RSCA tiendra bon jusqu'à la pause sans encaisser, et s'offrira même une énorme occasion : Luis Vazquez perd son face-à-face avec Lawal juste avant la mi-temps (45e+4).

La délivrance pour Vazquez

Le scénario est clair : Genk s'installe dans le camp du RSCA, mais manque terriblement de précision et d'inspiration. Anderlecht lance des contres : un premier doit être rageusement interrompu par El Ouahdi. Un deuxième lance Killian Sardella à droite : son centre est magistral pour la tête de Luis Vazquez qui, enfin, inscrit son premier but de la saison (57e, 1-0).

El Ouahdi espère obtenir un penalty peu de temps après, mais se contente de se mettre encore un peu plus le Lotto Park à dos (59e). Il faut une erreur de Coosemans pour que Genk s'offre une demi-occasion (64e) : en-dehors de ça, c'est le néant, et la prestation de Oh fait se demander quelle mouche a bien pu piquer le Bayer Leverkusen pour offrir 28 millions.

Sans surprise tout de même, la supériorité numérique des Limbourgeois finit par peser physiquement. Vazquez semble souffrir de crampes lors d'une phase offensive de Genk ; le jeu ne s'arrête pas pour autant, et le Racing en profite pour égaliser sur un centre fort de Ito qui trouve Jusef Erabi (1-1, 79e). Le buteur suédois se fera une petite frayeur quand une semelle haute dans le rectangle adverse lui vaut un carton rouge... finalement révisé en jaune par le VAR (90e).

Les 8 minutes de temps additionnel ne désigneront pas de vainqueur : Anderlecht prend un bon point au vu des circonstances de la rencontre, tandis que ce KRC Genk va avoir très sérieusement besoin de hausser le rythme et le niveau face au top, qui ne lui réussit pas cette saison.