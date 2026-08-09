En supériorité numérique, Charleroi lance parfaitement sa saison face à OH Louvain

Aidé par l'exclusion d'un joueur louvaniste en première période, Charleroi s'est surtout montré convaincant en deuxième mi-temps. Guiagon, Van den Kerkhof et Mbemba sont les buteurs de l'après-midi.

Charleroi n’a pas manqué sa première de la saison en Jupiler Pro League. Les "Zèbres" se sont imposés avec autorité face à l’OH Louvain (3-1), au terme d’une rencontre qu’ils ont largement dominée après la pause. Bien aidés par l’exclusion de Traoré en première période, les Carolos ont surtout livré une deuxième mi-temps très convaincante, au point que l’écart aurait pu être bien plus important.

Mario Kohnen, confirmé comme T1 après son interim de fin de saison, pourra donc tirer de nombreux enseignements positifs de cette première sortie à domicile. Ses choix se sont notamment révélés payants, puisque plusieurs joueurs ont marqué des points, à l’image de Bojang, Cissé et Mbemba, de retour d’un prêt à Guingamp.

Charleroi prend les devants, puis se fait surprendre

Les "Zèbres" ont rapidement pris l’initiative. Bien servi dans la surface, Pflücke a été le premier à inquiéter Van den Heuvel, qui s’est interposé sur sa frappe croisée. Après quelques incursions louvanistes, Charleroi a ensuite bénéficié d’un penalty après intervention de la VAR. Pletinckx avait accroché Ousou dans la surface, une faute qui n’avait pas été signalée dans un premier temps. Guiagon ne s’est pas fait prier pour transformer la sentence en prenant Van den Heuvel à contre-pied (1-0,24e).

La rencontre a ensuite basculé à la demi-heure. Ousou protégeait un ballon lorsqu’un duel avec Traoré dégénérait. Provoqué par le capitaine carolo, l’attaquant louvaniste a répondu par une claque et a été directement exclu. Une réaction aussi inutile que lourde de conséquences pour OH Louvain.

Paradoxalement, Charleroi n’a pas immédiatement profité de sa supériorité numérique. Au contraire, les Louvanistes ont égalisé à la 39e minute. George a réalisé un excellent travail sur le flanc gauche avant de déposer un centre au second poteau, où le défenseur espagnol Oscar Gil a surgi pour remettre les deux équipes à égalité (1-1,39e).





La fin de première période a confirmé que rien n’était encore joué. Scheidler a trouvé la barre sur une reprise après un centre de Bernier, tandis que Gil, encore lui, a manqué le cadre sur un nouveau service de George. À la pause, les deux équipes rentraient dos à dos aux vestiaires.

Une deuxième période à sens unique

Charleroi est revenu des vestiaires avec de bien meilleures intentions. Keita a d’abord pensé redonner l’avantage aux siens sur un centre de Pflücke, mais son but a logiquement été annulé pour hors-jeu.

Ce n’était que partie remise. À la 59e minute, Van den Kerkhof a profité d’un corner parfaitement tiré par Pflücke pour placer une frappe croisée imparable au second poteau et faire 2-1.

Dès lors, les "Zèbres" ont complètement pris le contrôle des opérations. Guiagon a trouvé le poteau, un nouveau ballon de Pflücke a été sauvé sur la ligne et Khalifi a lui aussi heurté le montant. Van den Heuvel a également dû s’employer pour empêcher Bojang, l'une des recrues de l'été, de faire le break.

Charleroi a finalement été récompensé de sa domination à la 79e minute. Entrés en cours de jeu, Cissé et Mbemba ont combiné pour faire la différence : parfaitement lancé sur la gauche, Mbemba a repiqué dans l’axe avant de mystifier Van den Heuvel et d’inscrire le troisième but carolo (3-1,79e).

Au-delà du résultat, c’est surtout la maîtrise affichée après la pause qui est encourageante pour le Sporting de Charleroi. Avec des recrues déjà décisives et un banc capable de faire la différence, les "Zèbres" ont envoyé un premier signal positif pour cette nouvelle saison. Qu'il faudra confirmer la semaine prochaine lors d'un long déplacement chez le promu de Lommel.