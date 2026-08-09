Charleroi Charleroi
3-1
OH Louvain OH Louvain
chaCharleroi
ohlOH Louvain
Parfait Guiagon (Pen) 24'
1-0
1-1
39' Óscar Gil Regaño (Wouter George)
Kevin Van Den Kerkhof 59'
2-1
Freddy Mbemba 79'
3-1
Date: 09/08/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 1
Stade: Stade du Pays de Charleroi
En supériorité numérique, Charleroi lance parfaitement sa saison face à OH Louvain
Fabien Chaliaud
| Commentaire
En supériorité numérique, Charleroi lance parfaitement sa saison face à OH Louvain

Aidé par l'exclusion d'un joueur louvaniste en première période, Charleroi s'est surtout montré convaincant en deuxième mi-temps. Guiagon, Van den Kerkhof et Mbemba sont les buteurs de l'après-midi.

Charleroi n’a pas manqué sa première de la saison en Jupiler Pro League. Les "Zèbres" se sont imposés avec autorité face à l’OH Louvain (3-1), au terme d’une rencontre qu’ils ont largement dominée après la pause. Bien aidés par l’exclusion de Traoré en première période, les Carolos ont surtout livré une deuxième mi-temps très convaincante, au point que l’écart aurait pu être bien plus important.

Mario Kohnen, confirmé comme T1 après son interim de fin de saison, pourra donc tirer de nombreux enseignements positifs de cette première sortie à domicile. Ses choix se sont notamment révélés payants, puisque plusieurs joueurs ont marqué des points, à l’image de Bojang, Cissé et Mbemba, de retour d’un prêt à Guingamp.

Charleroi prend les devants, puis se fait surprendre

Les "Zèbres" ont rapidement pris l’initiative. Bien servi dans la surface, Pflücke a été le premier à inquiéter Van den Heuvel, qui s’est interposé sur sa frappe croisée. Après quelques incursions louvanistes, Charleroi a ensuite bénéficié d’un penalty après intervention de la VAR. Pletinckx avait accroché Ousou dans la surface, une faute qui n’avait pas été signalée dans un premier temps. Guiagon ne s’est pas fait prier pour transformer la sentence en prenant Van den Heuvel à contre-pied (1-0,24e).

La rencontre a ensuite basculé à la demi-heure. Ousou protégeait un ballon lorsqu’un duel avec Traoré dégénérait. Provoqué par le capitaine carolo, l’attaquant louvaniste a répondu par une claque et a été directement exclu. Une réaction aussi inutile que lourde de conséquences pour OH Louvain.

Paradoxalement, Charleroi n’a pas immédiatement profité de sa supériorité numérique. Au contraire, les Louvanistes ont égalisé à la 39e minute. George a réalisé un excellent travail sur le flanc gauche avant de déposer un centre au second poteau, où le défenseur espagnol Oscar Gil a surgi pour remettre les deux équipes à égalité (1-1,39e).

La fin de première période a confirmé que rien n’était encore joué. Scheidler a trouvé la barre sur une reprise après un centre de Bernier, tandis que Gil, encore lui, a manqué le cadre sur un nouveau service de George. À la pause, les deux équipes rentraient dos à dos aux vestiaires.

Une deuxième période à sens unique

Charleroi est revenu des vestiaires avec de bien meilleures intentions. Keita a d’abord pensé redonner l’avantage aux siens sur un centre de Pflücke, mais son but a logiquement été annulé pour hors-jeu.

Ce n’était que partie remise. À la 59e minute, Van den Kerkhof a profité d’un corner parfaitement tiré par Pflücke pour placer une frappe croisée imparable au second poteau et faire 2-1.

Dès lors, les "Zèbres" ont complètement pris le contrôle des opérations. Guiagon a trouvé le poteau, un nouveau ballon de Pflücke a été sauvé sur la ligne et Khalifi a lui aussi heurté le montant. Van den Heuvel a également dû s’employer pour empêcher Bojang, l'une des recrues de l'été, de faire le break.

Charleroi a finalement été récompensé de sa domination à la 79e minute. Entrés en cours de jeu, Cissé et Mbemba ont combiné pour faire la différence : parfaitement lancé sur la gauche, Mbemba a repiqué dans l’axe avant de mystifier Van den Heuvel et d’inscrire le troisième but carolo (3-1,79e).

Au-delà du résultat, c’est surtout la maîtrise affichée après la pause qui est encourageante pour le Sporting de Charleroi. Avec des recrues déjà décisives et un banc capable de faire la différence, les "Zèbres" ont envoyé un premier signal positif pour cette nouvelle saison. Qu'il faudra confirmer la semaine prochaine lors d'un long déplacement chez le promu de Lommel.

Les compositions

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Charleroi Charleroi
Scheidler Aurélien 74' 6.4 -
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Kone Mohamed 90' 6.6 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/16 (43.8%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 41/51 (80.4%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 46/47 (97.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ousou Aiham   90' 6.9 -
  • Précision des passes: 47/53 (88.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 90' 7.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 28/36 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Khalifi Yassine 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 68/74 (91.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Boukamir Amine 45' 7.1 -
  • Précision des passes: 28/29 (96.6%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 74' 7.4 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 30/37 (81.1%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 68' 6.8 -
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Bernier Antoine 83' 6.7 -
  • Précision des passes: 26/31 (83.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Banc
Delavallee Martin 0'  
Romsaas Jakob Napoleon 16' 6.5 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Bojang Adama 22' 6.7 -
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Mbemba Freddy 16' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Colassin Antoine 7' 6.8  
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Solheid Noah 0'  
Sow Massamba 0'  
 

OH Louvain OH Louvain
van den Heuvel Dani 90' 6.8 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Nyakossi Roggerio 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 32/37 (86.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Dussenne Noë 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 33/40 (82.5%)
  • Interceptions: 6
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Pletinckx Ewoud 90' 5.7 -
  • Précision des passes: 31/38 (81.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Teklab Henok 64' 6.0 -
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Schrijvers Siebe 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 37/47 (78.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
George Wouter A 70' 6.4 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 22/33 (66.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Gil Regaño Óscar 64' 7.3 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Karim Traoré Abdoul     30' 5.2 -
  • Cartes rouges: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Balikwisha William 76' 6.7 -
  • Précision des passes: 23/33 (69.7%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Ikwuemesi Chukwubuikem   76' 6.5 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
Plus de stats
Banc
Leysen Tobe 0'  
Verstraete Birger 0'  
Lawrence Jamie 0'  
Vaesen Kyan 14' 6.4 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Lakomy Lukasz 20' 5.8 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
Plus de stats
Ogiwara Takuya 26' 5.9 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Kayo Bryang 0'  
Opoku Davis 26' 5.9 -
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Revivre Charleroi - OH Louvain

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 2-0 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 3-1 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren
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