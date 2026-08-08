Date: 08/08/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 1
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle
Photo: © photonews

Grâce à un doublé de Dennis Ayensa, le Standard pensait décrocher son premier succès de la saison face au Cercle de Bruges, ce samedi. C'était sans compter sur l'égalisation de Christiaan Ravych, venu glacer Sclessin dans les dernières minutes d'une frappe lointaine.

C'est reparti en Jupiler Pro League ! Après la victoire aisée du Club de Bruges face à Courtrai ce vendredi soir, le Standard ouvre ce samedi de première journée avec la réception du Cercle de Bruges (18h15). Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard choisit la défense attendue, mais préfère Alexis Trouillet à Rayan Touzghar au milieu de terrain. Bernard Nguene à gauche, Adnane Abid à droite, Dennis Ayensa en pointe.

Sur la feuille de match, pas de trace de Dimitri Lavalée, Laurens Goemaere ou encore Timothé Nkada, trois joueurs qui ne sont pas encore à 100 %. Au Cercle, le Soumagnard Gary Magnée est titulaire, au même titre que Lukas Mondele, qui évoluait aux Francs Borains la saison dernière. Le duo d'attaque composé de Steve Ngoura et Dante Vanzeir est à surveiller, tandis que l'ancien Rouche Lazare Amani prend place sur le banc.

Le Standard intéressant, mais glacé par Mondele juste avant le repos

Envieux de faire mieux que la saison dernière à domicile, notamment contre le Cercle où les Rouches de Mircea Rednic avaient été battus 0-3, le Standard commence la rencontre avec les bonnes intentions. Deux minutes suffisent à lancer deux fois Bernard Nguene dans la profondeur. Gaëtan Coucke n'est pas pris à froid et anticipe.

Dominant dans le jeu, le Standard maîtrise le ballon et le fait voyager. Alexis Trouillet relaye au milieu, Casper Nielsen cherche les espaces. Les hommes de Vincent Euvrard se rapprochent et pensent même obtenir un coup franc très dangereux, puis un penalty au quart d'heure lorsque Mortensen est accroché par Ravych dans la surface. Appelée, la VAR ne voit aucune faute, estimant que c'est le Danois qui initie le contact (17e).

Refroidi dans ses ardeurs, le Standard laisse un peu plus d'espace au Cercle, qui ne se montre néanmoins pas dangereux malgré les bons débordements de Magnée, qui fait mal à Mortensen. Un Mortensen pris, mais cette fois pas par Magnée, sur l'ouverture du score des Brugeois.

Mortensen Gustav
© photonews

C'est Casper Nielsen qui est, malgré lui, à la base de l'action avec une mauvaise remise de la tête. Le Cercle remonte le ballon, Martens glisse à Vanzeir sur sa droite, Mortensen est trop loin, Mondele arrive de la deuxième ligne pour croiser le centre et n'est suivi par personne. Epolo est battu, et Sclessin prend un gros coup de froid avant la pause malgré un début de match pourtant prometteur (0-1, 42e).

Un coup de froid de courte durée, cependant, puisque le Standard repart rapidement à l'offensive. Il y a d'abord la barre transversale trouvée par Bernard Nguene sur une frappe du pied gauche (45+3e), puis l'égalisation des Rouches inscrite de la tête par Dennis Ayensa, admirablement servi par Adnane Abid (1-1, 45+5e). Un but tombé à point nommé pour les locaux.

Dennis Ayensa, deux fois !

Le Standard commence la deuxième mi-temps comme la première, avec de bonnes intentions. Il y a d'abord une bonne situation, mais une passe manquée par Abid, avant le nouveau service dans la profondeur de Nielsen pour Ayensa. L'attaquant des Rouches se joue de Coucke grâce à un petit lob et place les siens aux commandes dès le retour des vestiaires (2-1, 49e).

Vincent Euvrard aimerait alors voir son équipe se mettre à l'abri, mais elle n'y parvient pas. Frappe de Nielsen repoussée par Coucke, double reprise de Mortensen écartée sur la ligne par Ravych et Kondo, puis gros manqué de Nguene, pourtant idéalement isolé au point de penalty par Abid (69e). Le Camerounais sort dans la foulée, comme Ayensa et Trouillet. Drammeh, Nsimba et Touzghar montent au jeu. 

Eckert Ayensa Dennis-Yerai
© photonews

En oubliant de faire le break, le Standard concède le partage en fin de match

Dans un stade de Sclessin bien en voix, mais aussi stressé à l'idée de ne pas voir son équipe réussir à faire le break, le Standard joue avec son bonheur et oublie de tuer le suspense malgré de nouvelles situations dangereuses. Les entrants montrent de bonnes choses, mais Bruny Nsimba trouve Gaëtan Coucke ou pousse son ballon trop loin et le perd.

Mais à force de jouer avec le feu, le Standard se brûle et concède l'égalisation dans les dernières minutes, sur une frappe de loin de Christiaan Ravych que ne voit pas venir Matthieu Epolo, masqué par une forêt de jambes devant lui (2-2, 87e). Première perte de points évitable et premier résultat frustrant pour le Standard, qui a manqué trop d'occasions de tuer le suspense dans la rencontre.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters !

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 5.9 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Fossey Marlon 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 45/52 (86.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 54/63 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 56/66 (84.8%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Nielsen Casper A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 23/40 (57.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 3/9 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
  • Ballons perdus: 27
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 44/56 (78.6%)
  • Interceptions: 5
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Trouillet Alexis 71' 6.5 -
  • Précision des passes: 46/53 (86.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Abid Adnane A   90' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 27/40 (67.5%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 4/8 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Eckert Ayensa Dennis-Yerai ⚽ ⚽ 71' 9.2 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Nguene Bernard 71' 6.4 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias 0'  
Drammeh Salieu 19' 6.1 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Lawrence Henry 0'  
Jasper Sylvester 0' 5.8  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Pirard Lucas 0'  
El Hankouri Mohamed 0'  
Dierckx Daan 0'  
Nsimba Bruny 19' 6.7 -
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Touzghar Rayan 19' 6.0 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
 

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Coucke Gaëtan 90' 6.3 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Magnée Gary 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 24/34 (70.6%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/7 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
  • Ballons perdus: 29
Plus de stats
Kondo Geoffrey 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 50/60 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ravych Christiaan 90' 7.6 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 36/41 (87.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Kakou Emmanuel 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 36/45 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Mondele Lukas 83' 7.3 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 23/29 (79.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Diaby Ibrahima 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 28/34 (82.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Konate Valy   78' 6.7 -
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
Plus de stats
Martens Viggo 66' -
Vanzeir Dante A 66' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Ngoura Steve 78' 6.5 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Diakite Ibrahim 12' 6.3 -
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Erick 7' 6.0  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Lazare Amani Jean Thierry 24' 6.2 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ndala Joel 24' 6.1 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Jurado Heriberto 0'  
Caicedo Royer 0'  
Kouassi Krys 12' 6.6 -
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Gheerardyns Sebbe 0'  
Langenbick Bas 0'  
Revivre Standard - Cercle de Bruges

présentation (du match)

Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

08/08

C'est la rentrée des classes ce week-end en Jupiler Pro League, et ce samedi débute par une rencontre entre le Standard et le Cercle de Bruges, dont le coup d'envoi est pro...

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 13:30 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 16:00 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 19:15 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved