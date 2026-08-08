Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

Grâce à un doublé de Dennis Ayensa, le Standard pensait décrocher son premier succès de la saison face au Cercle de Bruges, ce samedi. C'était sans compter sur l'égalisation de Christiaan Ravych, venu glacer Sclessin dans les dernières minutes d'une frappe lointaine.

C'est reparti en Jupiler Pro League ! Après la victoire aisée du Club de Bruges face à Courtrai ce vendredi soir, le Standard ouvre ce samedi de première journée avec la réception du Cercle de Bruges (18h15). Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard choisit la défense attendue, mais préfère Alexis Trouillet à Rayan Touzghar au milieu de terrain. Bernard Nguene à gauche, Adnane Abid à droite, Dennis Ayensa en pointe.

Sur la feuille de match, pas de trace de Dimitri Lavalée, Laurens Goemaere ou encore Timothé Nkada, trois joueurs qui ne sont pas encore à 100 %. Au Cercle, le Soumagnard Gary Magnée est titulaire, au même titre que Lukas Mondele, qui évoluait aux Francs Borains la saison dernière. Le duo d'attaque composé de Steve Ngoura et Dante Vanzeir est à surveiller, tandis que l'ancien Rouche Lazare Amani prend place sur le banc.

Le Standard intéressant, mais glacé par Mondele juste avant le repos

Envieux de faire mieux que la saison dernière à domicile, notamment contre le Cercle où les Rouches de Mircea Rednic avaient été battus 0-3, le Standard commence la rencontre avec les bonnes intentions. Deux minutes suffisent à lancer deux fois Bernard Nguene dans la profondeur. Gaëtan Coucke n'est pas pris à froid et anticipe.

Dominant dans le jeu, le Standard maîtrise le ballon et le fait voyager. Alexis Trouillet relaye au milieu, Casper Nielsen cherche les espaces. Les hommes de Vincent Euvrard se rapprochent et pensent même obtenir un coup franc très dangereux, puis un penalty au quart d'heure lorsque Mortensen est accroché par Ravych dans la surface. Appelée, la VAR ne voit aucune faute, estimant que c'est le Danois qui initie le contact (17e).





Refroidi dans ses ardeurs, le Standard laisse un peu plus d'espace au Cercle, qui ne se montre néanmoins pas dangereux malgré les bons débordements de Magnée, qui fait mal à Mortensen. Un Mortensen pris, mais cette fois pas par Magnée, sur l'ouverture du score des Brugeois.

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C'est Casper Nielsen qui est, malgré lui, à la base de l'action avec une mauvaise remise de la tête. Le Cercle remonte le ballon, Martens glisse à Vanzeir sur sa droite, Mortensen est trop loin, Mondele arrive de la deuxième ligne pour croiser le centre et n'est suivi par personne. Epolo est battu, et Sclessin prend un gros coup de froid avant la pause malgré un début de match pourtant prometteur (0-1, 42e).

Un coup de froid de courte durée, cependant, puisque le Standard repart rapidement à l'offensive. Il y a d'abord la barre transversale trouvée par Bernard Nguene sur une frappe du pied gauche (45+3e), puis l'égalisation des Rouches inscrite de la tête par Dennis Ayensa, admirablement servi par Adnane Abid (1-1, 45+5e). Un but tombé à point nommé pour les locaux.

Dennis Ayensa, deux fois !

Le Standard commence la deuxième mi-temps comme la première, avec de bonnes intentions. Il y a d'abord une bonne situation, mais une passe manquée par Abid, avant le nouveau service dans la profondeur de Nielsen pour Ayensa. L'attaquant des Rouches se joue de Coucke grâce à un petit lob et place les siens aux commandes dès le retour des vestiaires (2-1, 49e).

Vincent Euvrard aimerait alors voir son équipe se mettre à l'abri, mais elle n'y parvient pas. Frappe de Nielsen repoussée par Coucke, double reprise de Mortensen écartée sur la ligne par Ravych et Kondo, puis gros manqué de Nguene, pourtant idéalement isolé au point de penalty par Abid (69e). Le Camerounais sort dans la foulée, comme Ayensa et Trouillet. Drammeh, Nsimba et Touzghar montent au jeu.

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En oubliant de faire le break, le Standard concède le partage en fin de match

Dans un stade de Sclessin bien en voix, mais aussi stressé à l'idée de ne pas voir son équipe réussir à faire le break, le Standard joue avec son bonheur et oublie de tuer le suspense malgré de nouvelles situations dangereuses. Les entrants montrent de bonnes choses, mais Bruny Nsimba trouve Gaëtan Coucke ou pousse son ballon trop loin et le perd.

Mais à force de jouer avec le feu, le Standard se brûle et concède l'égalisation dans les dernières minutes, sur une frappe de loin de Christiaan Ravych que ne voit pas venir Matthieu Epolo, masqué par une forêt de jambes devant lui (2-2, 87e). Première perte de points évitable et premier résultat frustrant pour le Standard, qui a manqué trop d'occasions de tuer le suspense dans la rencontre.