L'Union Saint-Gilloise a conforté sa place en tête du classement en venant à bout de La Gantoise (3-1). Les hommes de David Hubert ont désormais quatre points d'avance sur le Club de Bruges.

Trois jours après son partage contre le Lech Poznan, l'Union Saint-Gilloise retrouvait son Parc Duden pour la réception de La Gantoise. Pour ces retrouvailles avec Christian Burgess (présent en tribune), David Hubert a relancé Nohim Chibani et Relebohile Mofokeng au détriment de Denzel De Roeve et Raul Florucz. En face, Matisse Samoise revenait pour la première fois dans le onze en championnat, un onze que quittait Josué Vergara au profit du jeune Ibraimha Cissé.

Face à une équipe contre laquelle elle a concédé trois partages sur les trois derniers matchs, l'Union a pris les choses en main, avec pas mal de mouvements et de combinaisons impliquant Besfort Zeneli, Adem Zorgane et Relebohile Mofokeng.

L'Union efficace

Mais Gand était bien en place et n'a pas concédé grand-chose, se permettant même d'amener le danger en contre, sur des centres de Tiago Araujo ou des rushs de Momodou Sonko et Ibrahima Cissé.

La première véritable occasion tombe à la demi-heure...et se transforme directement en but. C'est un centre aussi surprenant que puissant de Zorgane, permettant à Mofokeng de recevoir le ballon en étant étrangement seul au petit rectangle. Une reprise du petit Sud-Africian plus tard et l'Union prenait les commandes (31e, 1-0).

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Sur leur lancée, les troupes de David Hubert ont cru pouvoir bénéficier d'un penalty à l'occasion d'un contact litigieux sur Besfort Zeneli dans le rectangle, mais ni l'arbitre ni le VAR n'étaient de cet avis. La Gantois a eu l'occasion de ressortir la tête de l'eau sur un coup franc dangereux, mais Abdelkahar Kadri n'est pas parvenu à cadrer ; 1-0 au repos.





Un changement à la reprise, la montée de Rob Schoofs à la place d'Adem Zorgane. Un changement payant : dix minutes après son entrée, l'ancien Malinois a illuminé le Parc Duden a une fusée dans la lucarne de Davy Roef pour faire le break (54e, 2-0).

Gand s'accroche, sans véritablement faire peur à l'Union

Mais tout n'était pas fini pour autant : lui aussi tout juste monté au jeu, Josué Vergara s'est fait une joie de le rappeler en s'imposant au physique face à Massiré Sylla avant de lober Hervé Koffi (66e, 2-1).

Alors que la victoire du Standard contre le Club de Bruges était accueillie par les applaudissements nourris du Parc Duden, les Bruxellois sont repartis à l'attaque sur une frappe dangereuse mais contrée de Raul Florucz. Pour s'éviter toute frayeur inutile, Denzel De Roeve est venu tuer le match en profitant d'un long ballon dans le dos de la défense pour lober Davy Roef (84e, 3-1).

Seule équipe du top 4 victorieuse malgré un dernier raté de Raul Florucz, l'Union fait la toute bonne opération du week-end en mettant son adversaire du soir à sept points, mais surtout en prenant quatre unités sur le Club de Bruges en tête du classement.