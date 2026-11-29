Sauvé, à juste titre, par le VAR dans la première demi-heure, le Standard a frappé à trois reprises pour assommer un Club de Bruges qui ne s'est jamais vraiment relevé. Victoire de référence pour les Rouches de Vincent Euvrard, qui signent incontestablement leur plus beau succès de la saison et qui tenteront d'aller chercher une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique à la RAAL avec une confiance à son paroxysme.

Autre choc de ce Super Sunday de la 13e journée de Jupiler Pro League entre le Standard et le Club de Bruges. Vincent Euvrard enregistre les retours d'Andi Zeqiri et de Casper Nielsen sur le banc et ne touche pas à son onze de base. Ivan Leko non plus. Le Croate est de retour à Sclessin pour la première fois depuis son départ en juin 2025. L'ambiance, en avant-match, est digne de l'événement.

Les retours de Zeqiri et Nielsen confirmés #RSCL #STACLU https://t.co/o1lZ5EUYSv — Loic Woos (@LoicWoos2) November 29, 2026

Le VAR nargue Bruges, Drammeh en profite

Comme attendu, le Club de Bruges fait parler sa supériorité individuelle dans les premières minutes et tente de ne pas laisser le douzième homme jouer un trop grand rôle. Lemaréchal (7e) et Mechele (8e, 9e) tentent chacun à leur tour de casser l'ambiance, mais Epolo veille. Attentif, le portier du Standard maintient les siens dans le match, aussi lorsque Fosso se troue dans sa relance et sert Tresoldi (16e).

Il ne peut, par contre, rien lorsque Forbs le crucifie en face-à-face après un mauvais dégagement de Hautekiet et un duel perdu par Karamoko. Mais le VAR repère la déviation du bras de Tresoldi sur l'action et annule le but (29e). Bis repetita dix petites minutes plus tard, quand Tresoldi reprend un centre de Potts sur la latte et que Vetlesen pousse au fond. Pour un hors-jeu, cette fois, le VAR laisse les deux équipes à égalité (38e).

Une situation dont profite le Standard, qui surprend le Club de Bruges dans la foulée. Une remontée de balle de Touzghar permet à Abid de s'infiltrer entre quatre Brugeois et de servir Drammeh dans le rectangle. Sa frappe, du droit, trompe Sommer et donne l'avance aux hommes de Vincent Euvrard, qui s'en sortent bien en rentrant aux vestiaires avec un but d'avance (1-0, 41e).





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Sclessin, capitale de l'irrationnel

Surpris, le Club de Bruges l'est encore plus au retour des vestiaires. Il ne faut qu'une quarantaine de secondes à Abid pour se lancer, dans l'axe, à l'assaut du but de Sommer. Sa frappe est repoussée par le gardien suisse, mais Drammeh, plus prompt, met son pied au bon endroit pour inscrire son deuxième but de la soirée (2-0, 46e).

Survolté, le Standard continue de se créer des occasions face à des Blauw & Zwart qui n'ont pas quitté les vestiaires pour remonter sur la pelouse. Les Rouches combinent. Le centre de Mortensen trouve Ayensa, qui convertit sa première occasion de la soirée (3-0, 51e). Le Standard met Bruges au tapis en quatre minutes. Sclessin tombe dans la folie.

La fin de match voit assez logiquement les locaux reculer et le Club de Bruges tenter de refaire son retard. Le Standard espère vivre une fin de match tranquille, mais la réduction du score de Potts, sur un centre-tir de Tresoldi, lui montre que ça ne sera pas le cas (3-1, 73e). Les Liégeois résistent cependant pour s'offrir leur plus beau succès de la saison et faire le plein de confiance avant le déplacement à la RAAL en Coupe de Belgique.