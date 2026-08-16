Encore trop verts : la RAAL balade Gand pendant 20 minutes avant de rendre les armes

La Louvière a encore montré de bonnes choses mais a fini par rendre les armes contre La Gantoise (défaite 1-2). Les Loups ont livré 20 premières minutes de haute volée, avant de rentrer dans le rang. Marcos Peano est ensuite parti à la faute pour mettre Gand aux commandes.

Cette après-midi, c'était au tour de La Louvière de lancer sa saison à l'Easi Arena contre La Gantoise. Par rapport au match perdu de justesse à Anderlecht, Edward Still a aligné pratiquement le même onze, remplaçant seulement Jöel Ito (suspendu) par Anas Tajaouart.

Côté gantois, Rik De Mil a préservé quelques cadres entre deux matchs européens mais a tout de même aligné une équipe plus que compétitive, à commencer par le trio Ngo - Burgess - Van der Heyden derrière.

Pour ses retrouvailles avec le public louviérois, la RAAL a commencé tambour battant. Envie, anticipations, duels remportés, projections : tout y était dans le premier quart d'heure. La première frappe de Lutonda a donné le ton après deux minutes, plusieurs centres dangereux, avant l'ouverture du score à la dixième minute.

Mustapha Isah délivre sa carte de visite

Très en jambe dans l'intervalle derrière les attaquants, Mame Wade dévie pour lancer Mustapha Isah, qui ajuste Roef en plein déséquilibre (10e, 1-0). Pas rassasiée pour autant, La RAAL a continué sur sa lancée, avec une frappe cadrée d'Elias Filet, quelques corners pour garder la pression sur son adversaire et une frappe d'Isah (finalement signalé hors-jeu) qui avait forcé Roef à la claquette.

Mais il a fallu d'un décalage pour que Gand revienne à hauteur. L'erreur de marquage sur Momodou Sonko devant le rectangle est la première de la rencontre, mais elle est énorme, laissant au Suédois tout le temps pour tromper Peano, dont la main a souvent été plus ferme (20e, 1-1).





La Gantoise punit les erreurs de concentration louviéroises

Refroidie par cette égalisation, les Loups ont ensuite baissé le rythme, laissant leur adversaire s'installer. Mais ce dernier ne se montrait pas beaucoup plus à l'aise pour autant, de quoi nous offrir une deuxième partie de mi-temps moins débridée.

Marcos Peano n'a tremblé que juste avant la mi-temps, sur un coup franc dévié juste au-dessus du but par Shaquil Delos, puis sur le corner direct d'Abdelkahar Kadri sur la latte qui a suivi. Malgré ces deux derniers frissons, score de parité au repos.

Alors que les supporters louviérois reprenaient leur place en tribune pour la deuxième mi-temps, ils assistaient médusés au 1-2 marqué par Ibrahima Cissé dans le but vide. Marcos Peano ? Parti à la chasse aux papillons dans un duel aérien avec Siebe Van der Heyden, un véritable cadeau aux visiteurs (46e, 1-2).

Les Buffalos n'en demandaient pas tant et en ont profité pour faire tranquillement tourner le cuir. La réponse d'Edward Still est survenue avec l'entrée des deux nouveaux Hongrois, Matyas Kovacs et Zsomor Gruber, le dernier cité n'étant arrivé qu'hier.

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Roef a ainsi retrouvé un peu de travail avec une intervention peu orthodoxe sur un tir d'Ismaila Coulibaly. Lui aussi monté au jeu, Nolan Gillot a ensuite repris un corner dégagé en première intention mais n'est pas parvenu à cadrer.

Malgré les (timides) derniers assauts hennuyers, La Gantoise a conservé son avantage d'un but jusqu'au bout. Constat donc diamétralement opposé pour les deux équipes : La RAAL a mené contre Anderlecht et encore aujourd'hui mais signe un 0 sur 6, Gand est encore en rodage mais signe un sans faute.