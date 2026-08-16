Date: 16/08/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Easi Arena
Encore trop verts : la RAAL balade Gand pendant 20 minutes avant de rendre les armes
Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
Encore trop verts : la RAAL balade Gand pendant 20 minutes avant de rendre les armes
Photo: © photonews

La Louvière a encore montré de bonnes choses mais a fini par rendre les armes contre La Gantoise (défaite 1-2). Les Loups ont livré 20 premières minutes de haute volée, avant de rentrer dans le rang. Marcos Peano est ensuite parti à la faute pour mettre Gand aux commandes.

Cette après-midi, c'était au tour de La Louvière de lancer sa saison à l'Easi Arena contre La Gantoise. Par rapport au match perdu de justesse à Anderlecht, Edward Still a aligné pratiquement le même onze, remplaçant seulement Jöel Ito (suspendu) par Anas Tajaouart.

Côté gantois, Rik De Mil a préservé quelques cadres entre deux matchs européens mais a tout de même aligné une équipe plus que compétitive, à commencer par le trio Ngo - Burgess - Van der Heyden derrière.

Pour ses retrouvailles avec le public louviérois, la RAAL a commencé tambour battant. Envie, anticipations, duels remportés, projections : tout y était dans le premier quart d'heure. La première frappe de Lutonda a donné le ton après deux minutes, plusieurs centres dangereux, avant l'ouverture du score à la dixième minute.

Mustapha Isah délivre sa carte de visite 

Très en jambe dans l'intervalle derrière les attaquants, Mame Wade dévie pour lancer Mustapha Isah, qui ajuste Roef en plein déséquilibre (10e, 1-0). Pas rassasiée pour autant, La RAAL a continué sur sa lancée, avec une frappe cadrée d'Elias Filet, quelques corners pour garder la pression sur son adversaire et une frappe d'Isah (finalement signalé hors-jeu) qui avait forcé Roef à la claquette.

Mais il a fallu d'un décalage pour que Gand revienne à hauteur. L'erreur de marquage sur Momodou Sonko devant le rectangle est la première de la rencontre, mais elle est énorme, laissant au Suédois tout le temps pour tromper Peano, dont la main a souvent été plus ferme (20e, 1-1).

La Gantoise punit les erreurs de concentration louviéroises 

Refroidie par cette égalisation, les Loups ont ensuite baissé le rythme, laissant leur adversaire s'installer. Mais ce dernier ne se montrait pas beaucoup plus à l'aise pour autant, de quoi nous offrir une deuxième partie de mi-temps moins débridée. 

Marcos Peano n'a tremblé que juste avant la mi-temps,  sur un coup franc dévié juste au-dessus du but par Shaquil Delos, puis sur le corner direct d'Abdelkahar Kadri sur la latte qui a suivi. Malgré ces deux derniers frissons, score de parité au repos.

Alors que les supporters louviérois reprenaient leur place en tribune pour la deuxième mi-temps, ils assistaient médusés au 1-2 marqué par Ibrahima Cissé dans le but vide. Marcos Peano ? Parti à la chasse aux papillons dans un duel aérien avec Siebe Van der Heyden, un véritable cadeau aux visiteurs (46e, 1-2).

Les Buffalos n'en demandaient pas tant et en ont profité pour faire tranquillement tourner le cuir. La réponse d'Edward Still est survenue avec l'entrée des deux nouveaux Hongrois, Matyas Kovacs et Zsomor Gruber, le dernier cité n'étant arrivé qu'hier.

© photonews

Roef a ainsi retrouvé un peu de travail avec une intervention peu orthodoxe sur un tir d'Ismaila Coulibaly. Lui aussi monté au jeu, Nolan Gillot a ensuite repris un corner dégagé en première intention mais n'est pas parvenu à cadrer.

Malgré les (timides) derniers assauts hennuyers, La Gantoise a conservé son avantage d'un but jusqu'au bout. Constat donc diamétralement opposé pour les deux équipes : La RAAL a mené contre Anderlecht et encore aujourd'hui mais signe un 0 sur 6, Gand est encore en rodage mais signe un sans faute.

Les compositions

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RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 5.8 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
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Faye Wagane 78' 6.5 -
  • Précision des passes: 49/57 (86%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
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Okou Yllan 72' 6.4 -
  • Précision des passes: 43/48 (89.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Nkoa Patrick 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 56/61 (91.8%)
Plus de stats
Delos Shaquil 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 32/43 (74.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Wade Mame A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 23/25 (92%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Coulibaly Ismaila 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 49/52 (94.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Tajaouart Anas 58' 5.7 -
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
Plus de stats
Lutonda Thierry 71' 6.0 -
  • Précision des passes: 17/24 (70.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 1/9 (11.1%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Isah Mustapha 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Plus de stats
Filet Elias 58' 6.6 -
  • Précision des passes: 7/15 (46.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Gruber Zsombor 32' 6.5 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Rousseau Léandro 12' 6.3 -
Plus de stats
Gillot Nolan 19' 6.1 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Kovacs Matyas 32' 6.7 -
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril   18' 6.2 -
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Soumaré Bryan 0'  
Benaets Quentin 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Radelet Theo 0'  
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 7.1 9
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 4/13 (30.8%)
Plus de stats
Ngom Mouhamed 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 56/68 (82.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 6/13 (46.2%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 92/99 (92.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 97/105 (92.4%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Volckaert Matties 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 18/24 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Kadri Abdelkahar 77' 6.6 -
  • Précision des passes: 31/35 (88.6%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 77' 6.1 -
  • Précision des passes: 26/35 (74.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Araujo Tiago 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 36/43 (83.7%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Omgba Aimé 59' 7.2 -
  • Précision des passes: 56/57 (98.2%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Cisse Ibrahima 58' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Sonko Momodou 88' 7.3 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Banc
Paskotsi Maksim 0'  
Bénes László 13' 6.3 -
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Wilson Kyrell 2' 6.9  
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Delorge Mathias 13' 7.0 -
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Vlieger Tibe 31' 6.6 -
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Peersman Kjell 0'  
Vergara Josué 32' -
Aliou Diallo Mamadou 0'  
Seck El Hadji 0'  
Revivre RAAL La Louvière - La Gantoise

présentation (du match)

Qui pour remplacer Joël Ito ? Les compositions probables de La Louvière - Gand

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11:00

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Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 2-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-0 Charleroi Charleroi
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