wbeSK Beveren
andAnderlecht
(Ferre Slegers) Yoni Gomis 14'
1-0
|Date:
|16/08/2026 13:30
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 2
|Stade:
|Freethiel
SK Beveren - Anderlecht (Jupiler Pro League 2026/2027)
Rencontre du Journée 2 en Jupiler Pro League 2026/2027 entre SK Beveren et Anderlecht.
|Date:
|16/08/2026 13:30
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 2
|Stade:
|Freethiel
Les compositions
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Live
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Florent Malice
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Fin
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90+5
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Dernier corner après une occasion pour Bertaccini
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90+3
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Frappe de Kana, captée par Schenk
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90
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Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
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88
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Frappe de seconde ligne de Thompson après un centre de Jans, à côté
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87
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Nathan-Dylan Saliba
Marco Kana
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87
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Tristan Degreef
Adriano Bertaccini
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87
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Lennart Mertens
Elohim Kaboré
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87
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Ferre Slegers
Guillaume De Schryver
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87
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Christian Brüls
Dante Rigo
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85
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Carte jaune pour Danylo Sikan
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83
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SCHENK DEUX FOIS ! Devant Cvetkovic puis Sikan ! Un hors-jeu est sifflé ensuite !
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82
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Ambros lance bien Maamar, qui va trouver Cvetkovic, mais la défense se dégage
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79
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Oliver Antman
Joshua Nga Kana
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78
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Les minutes filent et c'est Beveren qui vient de se procurer une occasion via Slegers dont la frappe est contrée
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71
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Ludwig Augustinsson
Moussa N'Diaye
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71
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Très belle sortie, risquée mais réussie, de Schenk devant Cvetkovic sur un bon ballon de Saliba
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70
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Enric Llansana
Mihajlo Cvetkovic
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68
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Cette fois c'est capté et Beveren peut se relancer
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67
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Et frappe lointaine maintenant d'Enric Llansana, Schenk doit encore se coucher, nouveau corner...
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67
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Sikan enroule très bien son coup-franc, Schenk se détend, corner !
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66
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Giulian Biancone obtient un très bon coup-franc avec intelligence aux 25 mètres
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65
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Christophe Janssens
Dominic Thompson
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65
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Bonne sortie de Schenk devant Antman cherché dans le dos de la défense
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61
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Antman ! Trouvé par un centre de Maamar, il reprend, gêné par un défenseur, et Schenk intervient de justesse
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60
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Kurt Abrahams
Cheick Conde
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59
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BRÜLS !! Trouvé sur un centre de Slegers, il est gêné en dernière minute ! Beau contre waeslandien !
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58
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Beveren est dans un temps faible et a du mal à se dégager
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57
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Beau jeu en pivot de Lennart Mertens pour lancer Slegers, puis frappe de Lokesa dans les gants de Coosemans
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56
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Ambros bien trouvé côté droit, il crochète, sa frappe est contrée !
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54
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Corner joué à deux, Degreef se retourne et centre sur la tête de Biancone... Schenk s'interpose
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54
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Corner obtenu par Anderlecht sur un centre d'Augustinsson
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53
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Joli geste de Lukas Ambros dans le sens du jeu, après que Sikan ait un peu trop tergiversé
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52
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Moment de flottement avec Coosemans qui a dû se faire soigner, ça reprend
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47
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Oooh grosse frayeur pour Anderlecht ! Un centre de Slegers est repoussé par Coosemans dans les pieds d'un Waeslandien, le ballon finit au fond mais il y avait faute avant cela sur le gardien d'Anderlecht
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47
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Bon coup-franc aux 35 mètres pour Beveren
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46
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C'est reparti au Freethiel
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Mi-temps
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45+2
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Faute de Maamar sur Janssens, mais enfin, un Mauve montre un peu de hargne
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45
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Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
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45
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Passe ratée de Sikan, bien trop forte, à destination de Maamar...
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42
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Corner concédé sur un centre d'Augustinsson
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41
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Corner qui ne donne rien pour le RSCA, Schenk sort bien
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39
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Quelle superbe passe de Jans vers Lokesa ! Biancone doit intervenir de justesse
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38
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Phase anderlechtoise ... et Brüls met en retrait de la tête vers son gardien, intelligemment
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33
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SCHENK ! Le voilà, son premier arrêt ! Sur un contre après que Abrahams ait gâché une très belle occasion créée par Christian Brüls ! Ambros avait très bien enroulé sa frappe !
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32
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Quelle jolie combinaison entre Abrahams et Jans, dont le centre est mal calibré et repoussé par Maamar en urgence !
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31
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Johannes Schenk n'a jusqu'à présent pas dû sortir un seul véritable arrêt
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29
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Corner très bêtement concédé par Beveren, Janssens doit mettre en retrait en urgence après une mauvaise passe de Brüls
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28
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Phase offensive anderlechtoise avortée par un contrôle manqué de Saliba ! Pétrot couvre bien défensivement devant Slegers
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25
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Centre d'Oliver Antman sur la tête de Sikan, c'est un peu trop croisé !
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24
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Centre en un temps d'Antman... repoussé, Brüls part en contre mais rate sa passe
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23
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Bon pressing de Tristan Degreef mais la défense de Beveren réussit à se dégager
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22
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Corner joué en retrait...Degreef tente d'aller chercher Sikan, trop long
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21
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Corner concédé par Beveren sur un long ballon vers Sikan, qui semblait hors-jeu mais ne l'était pas
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19
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Bonne phase de Beveren qui se termine par un centre trop long
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15
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Le corner avait été repoussé mais Beveren récupère, Slegers envoie un centre trois étoiles sur la tête de Yoni Gomis qui surgit entre les deux défenseurs !
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14
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Eeeet le goaaaaaaal du SK Beveren !!!
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14
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But de Yoni Gomis (Ferre Slegers)
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14
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Corner waeslandien maintenant, obtenu par Chris Lokesa
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13
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Énorme occasion pour Anderlecht ! Biancone va chercher Ambros dans le rectangle, son centre est dévié par un défenseur sur Schenk ! Centre de Maamar ensuite et retournée de Degreef, à côté
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11
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Splendide enchaînement d'Ambros avec un contrôle orienté puis un très bon ballon vers Antman, qui loupe son contrôle et ne peut pas conclure
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10
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Belle ouverture d'Ambros vers Maamar, qui ne parvient pas à le retrouver... ça part de l'autre côté et un centre arrive dans les gants de Schenk
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8
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Premier dribble de Brüls sur le flanc, il obtient une faute
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5
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Colin Coosemans est entré en collision malencontreuse avec Lennart Mertens sur l'occasion, et semblait souffrir
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3
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Première occasion pour Beveren ! Kurt Abrahams se fraie un chemin jusqu'au rectangle et tire sur Coosemans !
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1
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Première phase offensive anderlechtoise emmenée par Saliba, Beveren part en contre
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1
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C'est parti !
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1
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SK Beveren - Anderlecht: 0-0
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13:28
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Bienvenue au Freethiel, qui fait son grand retour en Jupiler Pro League avec un match de gala face à Anderlecht !
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Banc: Dominic Thompson - Dante Rigo - Elohim Kaboré - Guillaume De Schryver - Leandre Kuavita - Jearl Margaritha - Noah Mawete Kinsiona - Cheick Conde - Josua Lusamba Tshiolola
Banc: Zoumana Keita - Moussa N'Diaye - Mihajlo Cvetkovic - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Noa Ojea - Marco Kana - Joshua Nga Kana - Basile Vroninks - Noah Kalonji - Adriano Bertaccini