SK Beveren SK Beveren
1-0
Anderlecht Anderlecht
wbeSK Beveren
andAnderlecht
(Ferre Slegers) Yoni Gomis 14'
1-0
Date: 16/08/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Freethiel

SK Beveren - Anderlecht (Jupiler Pro League 2026/2027)

Rencontre du Journée 2 en Jupiler Pro League 2026/2027 entre SK Beveren et Anderlecht.

Date: 16/08/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Freethiel

Les compositions

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SK Beveren SK Beveren
Schenk Johannes 90' 9.4 10
  • Arrêts: 8
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 9/22 (40.9%)
Plus de stats
Janssens Christophe 65' 6.6 -
  • Précision des passes: 24/37 (64.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/12 (8.3%)
Plus de stats
Godeau Bruno 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 43/49 (87.8%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Gomis Yoni 90' 8.6 9
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 30/35 (85.7%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Jans Laurent 90' 7.0 7
  • Précision des passes: 22/32 (68.8%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Slegers Ferre A 87' 7.7 7
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 26/37 (70.3%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Dewaele Sieben 90' 6.3 7
  • Précision des passes: 21/29 (72.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Abrahams Kurt 60' 6.9 7
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Brüls Christian 87' 6.6 9
  • Précision des passes: 34/42 (81%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Lokesa Chris 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Mertens Lennart 87' 6.5 1
  • Précision des passes: 9/17 (52.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Banc
Thompson Dominic 25' 7.1 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Rigo Dante 3' 6.8  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Kaboré Elohim 3' 6.5  
Plus de stats
De Schryver Guillaume 3' 6.8  
Plus de stats
Kuavita Leandre 0'  
Margaritha Jearl 0'  
Mawete Kinsiona Noah 0'  
Conde Cheick 30' 7.0 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Lusamba Tshiolola Josua 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.6 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Maamar Ali 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 27/34 (79.4%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Biancone Giulian 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 66/76 (86.8%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 72/81 (88.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 71' 6.2 -
  • Précision des passes: 41/48 (85.4%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 87' 6.6 -
  • Précision des passes: 47/54 (87%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ambros Lukas 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 47/58 (81%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Llansana Enric 70' 6.8 -
  • Précision des passes: 49/56 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Degreef Tristan 87' 6.4 -
  • Précision des passes: 30/37 (81.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/4 (0%)
Plus de stats
Sikan Danylo   90' 6.0 -
  • Précision des passes: 16/24 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
Plus de stats
Antman Oliver 79' 6.5 -
  • Précision des passes: 26/30 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
Banc
Keita Zoumana 0'  
N'Diaye Moussa 19' 6.3 -
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 20' 6.7 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0'  
Kana Marco 3' 6.5  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Nga Kana Joshua 11' 6.3 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Vroninks Basile 0'  
Kalonji Noah 0'  
Bertaccini Adriano 3' 6.1  
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats

Live

Florent Malice


Arbitre 		Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
90+5
 Dernier corner après une occasion pour Bertaccini
90+3
 Frappe de Kana, captée par Schenk
90
 Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
88
 Frappe de seconde ligne de Thompson après un centre de Jans, à côté
87
 remplacé Nathan-Dylan Saliba
remplaçant Marco Kana
87
 remplacé Tristan Degreef
remplaçant Adriano Bertaccini
87
 remplacé Lennart Mertens
remplaçant Elohim Kaboré
87
 remplacé Ferre Slegers
remplaçant Guillaume De Schryver
87
 remplacé Christian Brüls
remplaçant Dante Rigo
85
  Carte jaune pour Danylo Sikan
83
 SCHENK DEUX FOIS ! Devant Cvetkovic puis Sikan ! Un hors-jeu est sifflé ensuite !
82
 Ambros lance bien Maamar, qui va trouver Cvetkovic, mais la défense se dégage
79
 remplacé Oliver Antman
remplaçant Joshua Nga Kana
78
 Les minutes filent et c'est Beveren qui vient de se procurer une occasion via Slegers dont la frappe est contrée
71
 remplacé Ludwig Augustinsson
remplaçant Moussa N'Diaye
71
 Très belle sortie, risquée mais réussie, de Schenk devant Cvetkovic sur un bon ballon de Saliba
70
 remplacé Enric Llansana
remplaçant Mihajlo Cvetkovic
68
 Cette fois c'est capté et Beveren peut se relancer
67
 Et frappe lointaine maintenant d'Enric Llansana, Schenk doit encore se coucher, nouveau corner...
67
 Sikan enroule très bien son coup-franc, Schenk se détend, corner !
66
 Giulian Biancone obtient un très bon coup-franc avec intelligence aux 25 mètres
65
 remplacé Christophe Janssens
remplaçant Dominic Thompson
65
 Bonne sortie de Schenk devant Antman cherché dans le dos de la défense
61
 Antman ! Trouvé par un centre de Maamar, il reprend, gêné par un défenseur, et Schenk intervient de justesse
60
 remplacé Kurt Abrahams
remplaçant Cheick Conde
59
 BRÜLS !! Trouvé sur un centre de Slegers, il est gêné en dernière minute ! Beau contre waeslandien !
58
 Beveren est dans un temps faible et a du mal à se dégager
57
 Beau jeu en pivot de Lennart Mertens pour lancer Slegers, puis frappe de Lokesa dans les gants de Coosemans
56
 Ambros bien trouvé côté droit, il crochète, sa frappe est contrée !
54
 Corner joué à deux, Degreef se retourne et centre sur la tête de Biancone... Schenk s'interpose
54
 Corner obtenu par Anderlecht sur un centre d'Augustinsson
53
 Joli geste de Lukas Ambros dans le sens du jeu, après que Sikan ait un peu trop tergiversé
52
 Moment de flottement avec Coosemans qui a dû se faire soigner, ça reprend
47
 Oooh grosse frayeur pour Anderlecht ! Un centre de Slegers est repoussé par Coosemans dans les pieds d'un Waeslandien, le ballon finit au fond mais il y avait faute avant cela sur le gardien d'Anderlecht
47
 Bon coup-franc aux 35 mètres pour Beveren
46
 C'est reparti au Freethiel


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+2
 Faute de Maamar sur Janssens, mais enfin, un Mauve montre un peu de hargne
45
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
45
 Passe ratée de Sikan, bien trop forte, à destination de Maamar...
42
 Corner concédé sur un centre d'Augustinsson
41
 Corner qui ne donne rien pour le RSCA, Schenk sort bien
39
 Quelle superbe passe de Jans vers Lokesa ! Biancone doit intervenir de justesse
38
 Phase anderlechtoise ... et Brüls met en retrait de la tête vers son gardien, intelligemment
33
 SCHENK ! Le voilà, son premier arrêt ! Sur un contre après que Abrahams ait gâché une très belle occasion créée par Christian Brüls ! Ambros avait très bien enroulé sa frappe !
32
 Quelle jolie combinaison entre Abrahams et Jans, dont le centre est mal calibré et repoussé par Maamar en urgence !
31
 Johannes Schenk n'a jusqu'à présent pas dû sortir un seul véritable arrêt
29
 Corner très bêtement concédé par Beveren, Janssens doit mettre en retrait en urgence après une mauvaise passe de Brüls
28
 Phase offensive anderlechtoise avortée par un contrôle manqué de Saliba ! Pétrot couvre bien défensivement devant Slegers
25
 Centre d'Oliver Antman sur la tête de Sikan, c'est un peu trop croisé !
24
 Centre en un temps d'Antman... repoussé, Brüls part en contre mais rate sa passe
23
 Bon pressing de Tristan Degreef mais la défense de Beveren réussit à se dégager
22
 Corner joué en retrait...Degreef tente d'aller chercher Sikan, trop long
21
 Corner concédé par Beveren sur un long ballon vers Sikan, qui semblait hors-jeu mais ne l'était pas
19
 Bonne phase de Beveren qui se termine par un centre trop long
15
 Le corner avait été repoussé mais Beveren récupère, Slegers envoie un centre trois étoiles sur la tête de Yoni Gomis qui surgit entre les deux défenseurs !
14
 Eeeet le goaaaaaaal du SK Beveren !!!
14

But 		But de Yoni Gomis (Ferre Slegers)
14
 Corner waeslandien maintenant, obtenu par Chris Lokesa
13
 Énorme occasion pour Anderlecht ! Biancone va chercher Ambros dans le rectangle, son centre est dévié par un défenseur sur Schenk ! Centre de Maamar ensuite et retournée de Degreef, à côté
11
 Splendide enchaînement d'Ambros avec un contrôle orienté puis un très bon ballon vers Antman, qui loupe son contrôle et ne peut pas conclure
10
 Belle ouverture d'Ambros vers Maamar, qui ne parvient pas à le retrouver... ça part de l'autre côté et un centre arrive dans les gants de Schenk
8
 Premier dribble de Brüls sur le flanc, il obtient une faute
5
 Colin Coosemans est entré en collision malencontreuse avec Lennart Mertens sur l'occasion, et semblait souffrir
3
 Première occasion pour Beveren ! Kurt Abrahams se fraie un chemin jusqu'au rectangle et tire sur Coosemans !
1
 Première phase offensive anderlechtoise emmenée par Saliba, Beveren part en contre
1
 C'est parti !
1
 SK Beveren - Anderlecht: 0-0
13:28
 Bienvenue au Freethiel, qui fait son grand retour en Jupiler Pro League avec un match de gala face à Anderlecht !
SK Beveren (SK Beveren - Anderlecht)
SK Beveren: Johannes Schenk - Christophe Janssens - Bruno Godeau - Yoni Gomis - Laurent Jans - Ferre Slegers - Sieben Dewaele - Kurt Abrahams - Christian Brüls - Chris Lokesa - Lennart Mertens
Banc: Dominic Thompson - Dante Rigo - Elohim Kaboré - Guillaume De Schryver - Leandre Kuavita - Jearl Margaritha - Noah Mawete Kinsiona - Cheick Conde - Josua Lusamba Tshiolola

Anderlecht (SK Beveren - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Lukas Ambros - Enric Llansana - Tristan Degreef - Danylo Sikan - Oliver Antman
Banc: Zoumana Keita - Moussa N'Diaye - Mihajlo Cvetkovic - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Noa Ojea - Marco Kana - Joshua Nga Kana - Basile Vroninks - Noah Kalonji - Adriano Bertaccini

présentation (du match)

Première titularisation pour une recrue : le onze d'Anderlecht face à Beveren

Première titularisation pour une recrue : le onze d'Anderlecht face à Beveren

12:40

Le onze choisi par Vitor Bruno pour le match du RSC Anderlecht à Beveren a été dévoilé. Le Portugais a décidé d'aligner Oliver Antman d'entrée de jeu, pour la première fois.

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 18:30 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 19:15 Charleroi Charleroi
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