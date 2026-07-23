SK Beveren - Anderlecht (Jupiler Pro League 2026/2027)

Florent Malice



90+5

Dernier corner après une occasion pour Bertaccini



90+3

Frappe de Kana, captée par Schenk



90

Il y aura 5 minutes de temps additionnel.



88

Frappe de seconde ligne de Thompson après un centre de Jans, à côté



87

Nathan-Dylan Saliba

Marco Kana





87

Tristan Degreef

Adriano Bertaccini





87

Lennart Mertens

Elohim Kaboré





87

Ferre Slegers

Guillaume De Schryver





87

Christian Brüls

Dante Rigo





85

Carte jaune pour Danylo Sikan





83

SCHENK DEUX FOIS ! Devant Cvetkovic puis Sikan ! Un hors-jeu est sifflé ensuite !



82

Ambros lance bien Maamar, qui va trouver Cvetkovic, mais la défense se dégage



79

Oliver Antman

Joshua Nga Kana





78

Les minutes filent et c'est Beveren qui vient de se procurer une occasion via Slegers dont la frappe est contrée



71

Ludwig Augustinsson

Moussa N'Diaye





71

Très belle sortie, risquée mais réussie, de Schenk devant Cvetkovic sur un bon ballon de Saliba



70

Enric Llansana

Mihajlo Cvetkovic





68

Cette fois c'est capté et Beveren peut se relancer



67

Et frappe lointaine maintenant d'Enric Llansana, Schenk doit encore se coucher, nouveau corner...



67

Sikan enroule très bien son coup-franc, Schenk se détend, corner !



66

Giulian Biancone obtient un très bon coup-franc avec intelligence aux 25 mètres



65

Christophe Janssens

Dominic Thompson





65

Bonne sortie de Schenk devant Antman cherché dans le dos de la défense



61

Antman ! Trouvé par un centre de Maamar, il reprend, gêné par un défenseur, et Schenk intervient de justesse



60

Kurt Abrahams

Cheick Conde





59

BRÜLS !! Trouvé sur un centre de Slegers, il est gêné en dernière minute ! Beau contre waeslandien !



58

Beveren est dans un temps faible et a du mal à se dégager



57

Beau jeu en pivot de Lennart Mertens pour lancer Slegers, puis frappe de Lokesa dans les gants de Coosemans



56

Ambros bien trouvé côté droit, il crochète, sa frappe est contrée !



54

Corner joué à deux, Degreef se retourne et centre sur la tête de Biancone... Schenk s'interpose



54

Corner obtenu par Anderlecht sur un centre d'Augustinsson



53

Joli geste de Lukas Ambros dans le sens du jeu, après que Sikan ait un peu trop tergiversé



52

Moment de flottement avec Coosemans qui a dû se faire soigner, ça reprend



47

Oooh grosse frayeur pour Anderlecht ! Un centre de Slegers est repoussé par Coosemans dans les pieds d'un Waeslandien, le ballon finit au fond mais il y avait faute avant cela sur le gardien d'Anderlecht



47

Bon coup-franc aux 35 mètres pour Beveren



46

C'est reparti au Freethiel



45+2

Faute de Maamar sur Janssens, mais enfin, un Mauve montre un peu de hargne



45

Il y aura 2 minutes de temps additionnel.



45

Passe ratée de Sikan, bien trop forte, à destination de Maamar...



42

Corner concédé sur un centre d'Augustinsson



41

Corner qui ne donne rien pour le RSCA, Schenk sort bien



39

Quelle superbe passe de Jans vers Lokesa ! Biancone doit intervenir de justesse



38

Phase anderlechtoise ... et Brüls met en retrait de la tête vers son gardien, intelligemment



33

SCHENK ! Le voilà, son premier arrêt ! Sur un contre après que Abrahams ait gâché une très belle occasion créée par Christian Brüls ! Ambros avait très bien enroulé sa frappe !



32

Quelle jolie combinaison entre Abrahams et Jans, dont le centre est mal calibré et repoussé par Maamar en urgence !



31

Johannes Schenk n'a jusqu'à présent pas dû sortir un seul véritable arrêt



29

Corner très bêtement concédé par Beveren, Janssens doit mettre en retrait en urgence après une mauvaise passe de Brüls



28

Phase offensive anderlechtoise avortée par un contrôle manqué de Saliba ! Pétrot couvre bien défensivement devant Slegers



25

Centre d'Oliver Antman sur la tête de Sikan, c'est un peu trop croisé !



24

Centre en un temps d'Antman... repoussé, Brüls part en contre mais rate sa passe



23

Bon pressing de Tristan Degreef mais la défense de Beveren réussit à se dégager



22

Corner joué en retrait...Degreef tente d'aller chercher Sikan, trop long



21

Corner concédé par Beveren sur un long ballon vers Sikan, qui semblait hors-jeu mais ne l'était pas



19

Bonne phase de Beveren qui se termine par un centre trop long



15

Le corner avait été repoussé mais Beveren récupère, Slegers envoie un centre trois étoiles sur la tête de Yoni Gomis qui surgit entre les deux défenseurs !



14

Eeeet le goaaaaaaal du SK Beveren !!!



14



But de Yoni Gomis (Ferre Slegers)





14

Corner waeslandien maintenant, obtenu par Chris Lokesa



13

Énorme occasion pour Anderlecht ! Biancone va chercher Ambros dans le rectangle, son centre est dévié par un défenseur sur Schenk ! Centre de Maamar ensuite et retournée de Degreef, à côté



11

Splendide enchaînement d'Ambros avec un contrôle orienté puis un très bon ballon vers Antman, qui loupe son contrôle et ne peut pas conclure



10

Belle ouverture d'Ambros vers Maamar, qui ne parvient pas à le retrouver... ça part de l'autre côté et un centre arrive dans les gants de Schenk



8

Premier dribble de Brüls sur le flanc, il obtient une faute



5

Colin Coosemans est entré en collision malencontreuse avec Lennart Mertens sur l'occasion, et semblait souffrir



3

Première occasion pour Beveren ! Kurt Abrahams se fraie un chemin jusqu'au rectangle et tire sur Coosemans !



1

Première phase offensive anderlechtoise emmenée par Saliba, Beveren part en contre



1

C'est parti !



1

SK Beveren - Anderlecht: 0-0





13:28

Bienvenue au Freethiel, qui fait son grand retour en Jupiler Pro League avec un match de gala face à Anderlecht !

