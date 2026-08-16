Qui pour remplacer Joël Ito ? Les compositions probables de La Louvière - Gand

La RAAL se prépare à sa première de la saison à domicile. Edward Still refera-t-il confiance à ceux qui ont mené la vie dure à Anderlecht ? Il devra en tout cas se passer de Joël Ito, suspendu après sa carte rouge reçue au Lotto Park.

Anderlecht avait beau être footballistiquement supérieur, la RAAL aura vendu chèrement sa peau au Lotto Park, ne craquant finalement que sur un but d'Adriano Bertaccini dans le temps additionnel, après plus d'une demi-heure passée à dix contre onze.

Il pourrait donc faire confiance aux hommes ayant donné satisfaction, à commencer par le trio arrière Faye, Okou, Nkoa. Devant, le duo Filet - Isah a démontré sa complémentarité, la rencontre de cette après-midi devrait arriver trop tôt pour Leandro Rousseau ainsi que les autres nouveaux Loups arrivés ces dernières heures.

La première d'Anas Tajaouart ?

Une interrogation subsiste cependant : qui sera amené à suppléer Joël Ito, maître à jouer de Frédéric Taquin et à nouveau dépositaire du jeu louviérois sous Edward Still. Anas Tajaouart, empêché de joué contre Anderlecht pourrait partir en pole, même si Bryan Soumaré pourrait tout aussi bien en profiter.

Dans le camp d'en face, La Gantoise a repris confiance et surfe sur la confiance de sa qualification pour les barrages de la Conférence League. Rik De Mil pourrait toutefois, comme lors de la première journée de championnat, laisser souffler plusieurs cadres. On pense notamment à un Christian Burgess qui était déjà incertain contre Göteborg.

Les compositions probables :

La Louvière : Peano - Faye, Okou, Nkoa - Delos, Coulibaly, Wade, Tajaouart, Lutonda - Filet, Isah





La Gantoise : Roef - Ngom, Van der Heyden, Paskotsi - Volckaert, De Vlieger, Lopes, Araujo - Kadri, Sonko, Dean