Suis RAAL La Louvière - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
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Date: 16/08/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Easi Arena
Qui pour remplacer Joël Ito ? Les compositions probables de La Louvière - Gand
Qui pour remplacer Joël Ito ? Les compositions probables de La Louvière - Gand
Photo: © photonews

La RAAL se prépare à sa première de la saison à domicile. Edward Still refera-t-il confiance à ceux qui ont mené la vie dure à Anderlecht ? Il devra en tout cas se passer de Joël Ito, suspendu après sa carte rouge reçue au Lotto Park.

Anderlecht avait beau être footballistiquement supérieur, la RAAL aura vendu chèrement sa peau au Lotto Park, ne craquant finalement que sur un but d'Adriano Bertaccini dans le temps additionnel, après plus d'une demi-heure passée à dix contre onze.

Il pourrait donc faire confiance aux hommes ayant donné satisfaction, à commencer par le trio arrière Faye, Okou, Nkoa. Devant, le duo Filet - Isah a démontré sa complémentarité, la rencontre de cette après-midi devrait arriver trop tôt pour Leandro Rousseau ainsi que les autres nouveaux Loups arrivés ces dernières heures.

La première d'Anas Tajaouart ?

Une interrogation subsiste cependant : qui sera amené à suppléer Joël Ito, maître à jouer de Frédéric Taquin et à nouveau dépositaire du jeu louviérois sous Edward Still. Anas Tajaouart, empêché de joué contre Anderlecht pourrait partir en pole, même si Bryan Soumaré pourrait tout aussi bien en profiter.

Dans le camp d'en face, La Gantoise a repris confiance et surfe sur la confiance de sa qualification pour les barrages de la Conférence League. Rik De Mil pourrait toutefois, comme lors de la première journée de championnat, laisser souffler plusieurs cadres. On pense notamment à un Christian Burgess qui était déjà incertain contre Göteborg.

Les compositions probables :

La Louvière : Peano - Faye, Okou, Nkoa - Delos, Coulibaly, Wade, Tajaouart, Lutonda - Filet, Isah

La Gantoise : Roef - Ngom, Van der Heyden, Paskotsi - Volckaert, De Vlieger, Lopes, Araujo - Kadri, Sonko, Dean

Prono RAAL La Louvière - La Gantoise

RAAL La Louvière gagne
Partage
La Gantoise gagne
RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne Partage La Gantoise La Gantoise gagne
10.61% 29.55% 59.85%
Les plus populaires
1-2
(64x)		 1-1
(51x)		 0-2
(42x)

Comparatif RAAL La Louvière - La Gantoise

Classement

13
8

Points

0
3

Gagner

0
1

Perdre

1
0

Buts inscrits

1
2

Buts reçus

2
0

Cartes jaunes

2
0

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

2
4
9
30/01 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
02/08 20:45 La Gantoise La Gantoise 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
12/07 13:00 La Gantoise La Gantoise 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
23/01 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 La Gantoise La Gantoise
21/01 20:00 La Gantoise La Gantoise 3-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
15/08 19:30 La Gantoise La Gantoise 5-0 FF RAAL La Louvière RAAL La Louvière
12/08 20:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
09/05 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-0 La Gantoise La Gantoise
07/05 20:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
06/12 19:30 La Gantoise La Gantoise 0-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
03/12 20:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 La Gantoise La Gantoise
25/04 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 La Gantoise La Gantoise
29/11 20:00 La Gantoise La Gantoise 3-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
19/04 20:00 La Gantoise La Gantoise 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
08/11 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 La Gantoise La Gantoise

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 18:30 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 19:15 Charleroi Charleroi
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