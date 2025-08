La RAAL n'avait pas de plan B, et le plan A a échoué de peu : les Loups craquent à La Gantoise

On a très vite compris à quel scénario s'attendre ce soir à la Planet Group Arena : la RAAL était venue en espérant tenir bon. Elle y est presque parvenue...

La Louvière souhaitait éviter de revivre le scénario de la première journée, à savoir totalement louper son entame de match, face à une équipe sur papier encore supérieure au Standard de Liège car ayant disputé le top 6 la saison passée. Sur ce plan, Frédéric Taquin aura été satisfait : très vite, sa défense marque son territoire, avec de très beaux tacles glissés de Lamego (2e) et Faye (8e).

Si la RAAL met vaguement le nez à la fenêtre grâce à la technique au-dessus de la moyenne de Maxime Pau (11e), le premier vrai arrêt du match est bien pour Max Peano, devant Wilfried Kanga (17e). Le gardien louviérois doit veiller au grain : les centres de Samoise se multiplient. Sans l'imprécision de Varela, qui envoie au-dessus à la 34e mais surtout à la 45e+1 presque à bout portant, La Louvière serait menée à la pause.

La RAAL cette fois sauvée par la VAR

On prend les mêmes et on recommence (sauf Samuel Gueulette, sorti à la demi-heure, blessé) en seconde période : La Gantoise monopolise le ballon mais est imprécise. Surdez se loupe (50e), Guindo alerte à moitié Roef (53e), seule vraie occasion pour le 9 louviérois dans un match de sacrifié.

On pense que la digue lâche à l'heure de jeu : Surdez centre pour Wilfried Kanga, qui place hors de portée de Peano... mais la VAR, fatale à la RAAL contre le Standard, signale cette fois un hors-jeu de Samoise au début de la phase (61e).

Dans la foulée, La Gantoise manque d'effacer cette déception quand Mathias Delorge envoie un boulet de canon des 30 mètres, mais Peano s'interpose de justesse (64e). Le gardien argentin est l'homme du match : dix minutes plus tard, il s'offre un arrêt fulgurant devant Surdez. La RAAL en a plein les pattes et c'est un Oucasse Mendy presque surpris qui loupe une énorme occasion après un bon ballon de Maxime Pau (77e).

Il n'y a en réalité que deux scénarios possibles dans ce genre de match : soit le petit poucet tient bon et arrache un 0-0 peu glamour, soit il craque et n'a dès lors pas vraiment de plan B. On commence toutefois à se dire que La Louvière va prendre son premier point quand, après une passe tranchante en direction de Vanzeir, Atsuki Ito profite d'une situation confuse et plante le 1-0 (88e).

Dès lors, la messe est dite. Frédéric Taquin l'avait dit : le courage ne suffirait pas en D1A. Il n'est pas encore grand temps de montrer autre chose, mais en voilà une preuve de plus.