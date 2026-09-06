Anderlecht Anderlecht
0-0
KRC Genk KRC Genk
andAnderlecht
gnkKRC Genk
Date: 06/09/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 5
Stade: Lotto Park

Frustrant ou encourageant ? Anderlecht patine contre le Racing Genk et doit se contenter du match nul

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Frustrant ou encourageant ? Anderlecht patine contre le Racing Genk et doit se contenter du match nul
Photo: © photonews

Le Sporting d'Anderlecht aura globalement dominé les échanges, mais n'est pas parvenu à tromper la vigilance de Lucca Brughmans. Les Mauves perdent leurs premiers points à domicile cette saison, et Vitor Bruno a encore du pain sur la planche pour trouver la formule miracle.

La stabilité était le maître mot de Vitor Bruno depuis le début de saison, mais le Portugais s'était rendu compte en même temps que beaucoup d'observateurs que pour la réception du Racing Genk, il fallait changer des choses. Et il ne fera pas dans la demi-mesure avec les entrées dans le onze d'Ilias Koutsoupias, Noa Ojea, Oliver Antman et Tawfik Bentayeb.

C'est donc en 4-4-2, sans Llansana et avec un duo Sikan-Bentayeb, qu'Anderlecht abordait ce gros test face à Genk. L'entame de match est timorée, même si Koutsoupias, au four et au moulin, récolte déjà des salves d'applaudissements. La première occasion est limbourgeoise : Junya Ito profite d'un bon travail de Durosinmi et sa frappe passe de peu à côté (11e).

Brughmans sauve Genk devant Bentayeb 

Les Mauves ont du mal à rentrer dans leur match : Antman et même le petit prodige Ojea ratent trop de gestes. Mais la mire se règle : Noa Ojea envoie un centre trois étoiles que la défense genkoise repousse de justesse (28e). Le Liégeois (il n'a rejoint Anderlecht qu'en 2023) combine bien avec Koutsoupias et Bentayeb, dont la frappe frôle le poteau (30e).

Bentayeb Tawfik
© photonews

Sur un contre, Oliver Antman croise ensuite trop sa frappe (32e), avant la plus grosse occasion de la première période. Maamar trouve Tawfik Bentayeb d'un joli centre, le Marocain lance une tête plongeante qui force Lucca Brughmans à sortir le grand jeu (36e). Genk n'aura pas une seule occasion de ce calibre, Biancone et Pétrot fermant la porte à double tour ; seul Bangoura, trouvé par Kayembe, alerte vaguement Coosemans d'une tête molle (45e+1).

Le poteau de Durosinmi, et encore Brughmans 

Si Brughmans a rappelé pourquoi Liverpool avait misé 35 millions sur lui avec sa belle parade en première période, le prodige de Genk se fait peur en début de seconde : sur une frappe anodine d'Antman, il relâche un ballon apparemment facile, sans conséquences (52e). Anderlecht pousse mais se fait peur en contre, Durosinmi ratant son geste de manière difficilement compréhensible sur un beau service d'Ito (56e). Le temps fort genkois est presque récompensé, mais Rafiu Durosinmi touche le poteau sur une longue touche (61e).

Kiaba Brughmans Lucca
© photonews

Monté au jeu avant l'heure de jeu pour un bon Koutsoupias, Enric Llansana s'attire les foudres de son public sur ses premiers gestes, maladroits. Mais il se rattrape presque quand sa tête passe juste au-dessus après un centre d'Augustinsson qu'on croyait loupé (64e). Le danger se précise pour le RSCA, mais Ambros lit mal un très bon ballon d'Antman (68e), avant que Brughmans soit encore décisif devant Maamar (72e).

Les entrants, notamment Winkler, ne parviendront pas à amener l'impulsion nécessaire pour mettre Genk en danger, et les Limbourgeois se contentent visiblement de ce point pris au Lotto Park. Une énième frappe molle d'Antman n'inquiète pas Brughmans cette fois (83e). Mais encore un peu et un cadeau de Coosemans offrait les trois points à Genk à la fin du temps réglementaire, Heymans et Bibout étant trop surpris pour en profite (90e). Le score restera de 0-0, au terme d'un match plutôt terne. 

Les compositions

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.49 4
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Maamar Ali 90' 6.65 4
  • Précision des passes: 28/34 (82.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Biancone Giulian 90' 7.54 5
  • Précision des passes: 73/82 (89%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 6.98 -
  • Précision des passes: 83/86 (96.5%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 7.25 -
  • Précision des passes: 47/49 (95.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Kana Marco   90' 6.77 -
  • Précision des passes: 67/72 (93.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Koutsoupias Ilias 54' 6.57 -
  • Précision des passes: 31/38 (81.6%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ojea Noa 65' 6.22 -
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Sikan Danylo 65' 6.28 -
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Antman Oliver   84' 6.4 -
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Bentayeb Tawfik 65' 6.42 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Cvetkovic Mihajlo 25' 6.55 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Winkler Marten 25' 6.11 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Omobamidele Andrew 0'  
Ambros Lukas 25' 6.5 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Llansana Enric 36' 6.84 -
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
Kalonji Noah 0'  
Degreef Tristan 6' 6.88  
Plus de stats
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 7.14 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/22 (22.7%)
Plus de stats
Amaro Kevin 90' 6.87 -
  • Précision des passes: 35/38 (92.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Smets Matte 90' 7.14 -
  • Précision des passes: 56/64 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Ndenge Kongolo Josue 90' 6.79 -
  • Précision des passes: 82/86 (95.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Kayembe Joris 81' 6.53 -
  • Précision des passes: 46/49 (93.9%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Bangoura Ibrahima Sory 79' 7.03 -
  • Précision des passes: 22/23 (95.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Heynen Bryan 90' 6.86 -
  • Précision des passes: 43/48 (89.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Ito Junya 90' 6.37 -
  • Précision des passes: 21/29 (72.4%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Erenbjerg Jeppe 70' 6.27 -
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Yokoyama Ayumu 45' 6.09 -
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Durosinmi Rafiu 70' 6.16 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Leysen Tobe 0'  
Tahirovic Benjamin 11' 6.06 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
Plus de stats
Ravych Christiaan 0'  
Medina Yaimar   9' 6.27  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bibout Aaron 20' 6.47 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Roganovic Milan 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 45' 6.65 -
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Afriyie Jerry 0'  
Heymans Daan 20' 6.64 -
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
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Jupiler Pro League

 Journée 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 3-0 OH Louvain OH Louvain
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