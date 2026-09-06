Frustrant ou encourageant ? Anderlecht patine contre le Racing Genk et doit se contenter du match nul

Le Sporting d'Anderlecht aura globalement dominé les échanges, mais n'est pas parvenu à tromper la vigilance de Lucca Brughmans. Les Mauves perdent leurs premiers points à domicile cette saison, et Vitor Bruno a encore du pain sur la planche pour trouver la formule miracle.

La stabilité était le maître mot de Vitor Bruno depuis le début de saison, mais le Portugais s'était rendu compte en même temps que beaucoup d'observateurs que pour la réception du Racing Genk, il fallait changer des choses. Et il ne fera pas dans la demi-mesure avec les entrées dans le onze d'Ilias Koutsoupias, Noa Ojea, Oliver Antman et Tawfik Bentayeb.

C'est donc en 4-4-2, sans Llansana et avec un duo Sikan-Bentayeb, qu'Anderlecht abordait ce gros test face à Genk. L'entame de match est timorée, même si Koutsoupias, au four et au moulin, récolte déjà des salves d'applaudissements. La première occasion est limbourgeoise : Junya Ito profite d'un bon travail de Durosinmi et sa frappe passe de peu à côté (11e).

Brughmans sauve Genk devant Bentayeb

Les Mauves ont du mal à rentrer dans leur match : Antman et même le petit prodige Ojea ratent trop de gestes. Mais la mire se règle : Noa Ojea envoie un centre trois étoiles que la défense genkoise repousse de justesse (28e). Le Liégeois (il n'a rejoint Anderlecht qu'en 2023) combine bien avec Koutsoupias et Bentayeb, dont la frappe frôle le poteau (30e).

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Sur un contre, Oliver Antman croise ensuite trop sa frappe (32e), avant la plus grosse occasion de la première période. Maamar trouve Tawfik Bentayeb d'un joli centre, le Marocain lance une tête plongeante qui force Lucca Brughmans à sortir le grand jeu (36e). Genk n'aura pas une seule occasion de ce calibre, Biancone et Pétrot fermant la porte à double tour ; seul Bangoura, trouvé par Kayembe, alerte vaguement Coosemans d'une tête molle (45e+1).

Le poteau de Durosinmi, et encore Brughmans

Si Brughmans a rappelé pourquoi Liverpool avait misé 35 millions sur lui avec sa belle parade en première période, le prodige de Genk se fait peur en début de seconde : sur une frappe anodine d'Antman, il relâche un ballon apparemment facile, sans conséquences (52e). Anderlecht pousse mais se fait peur en contre, Durosinmi ratant son geste de manière difficilement compréhensible sur un beau service d'Ito (56e). Le temps fort genkois est presque récompensé, mais Rafiu Durosinmi touche le poteau sur une longue touche (61e).





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Monté au jeu avant l'heure de jeu pour un bon Koutsoupias, Enric Llansana s'attire les foudres de son public sur ses premiers gestes, maladroits. Mais il se rattrape presque quand sa tête passe juste au-dessus après un centre d'Augustinsson qu'on croyait loupé (64e). Le danger se précise pour le RSCA, mais Ambros lit mal un très bon ballon d'Antman (68e), avant que Brughmans soit encore décisif devant Maamar (72e).

Les entrants, notamment Winkler, ne parviendront pas à amener l'impulsion nécessaire pour mettre Genk en danger, et les Limbourgeois se contentent visiblement de ce point pris au Lotto Park. Une énième frappe molle d'Antman n'inquiète pas Brughmans cette fois (83e). Mais encore un peu et un cadeau de Coosemans offrait les trois points à Genk à la fin du temps réglementaire, Heymans et Bibout étant trop surpris pour en profite (90e). Le score restera de 0-0, au terme d'un match plutôt terne.