Standard Standard
1-0
Antwerp Antwerp
staStandard
antAntwerp
Dennis-Yerai Eckert Ayensa (Pen) 77'
1-0
Date: 05/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 5
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

Séduisant, le Standard bat l'Antwerp sur un penalty d'Ayensa et enregistre sa troisième victoire consécutive

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Séduisant, le Standard bat l'Antwerp sur un penalty d'Ayensa et enregistre sa troisième victoire consécutive
Photo: © photonews

Largement dominateur dans le jeu, le Standard a dû s'en remettre à un penalty de Dennis Ayensa dans le dernier quart d'heure pour enregistrer sa troisième victoire consécutive, ce samedi soir. Méritants, très séduisants par moments mais encore souvent imprécis dans le dernier geste, les Rouches seront dans le bon wagon au crépuscule de la cinquième journée de championnat.

Huit sur douze pour le Standard. Sept pour l'Antwerp. Duel d'équipes ambitieuses ce samedi soir à Sclessin. Vincent Euvrard aligne le même onze que la semaine dernière à Louvain, à l'exception de Salieu Drammeh, remplacé numériquement par Dennis Ayensa. Bernard Nguene reprend donc place sur le côté droit. À l'Antwerp, Arthur Vermeeren est titulaire et cinq changements sont réalisés après la défaite contre Saint-Trond (1-4).

Malgré la fermeture de l'étage du milieu de la Tribune 3, qui regroupe habituellement les Ultras Inferno et le Hell Side, l'ambiance n'est pas moins chaude qu'à l'accoutumée dans les travées de Sclessin. Les "punis" ont pu prendre place dans le tournant entre la Tribune 3 et la Tribune 1, où ils chantent, sautent et agitent les drapeaux comme toujours, dans une portion du stade d'usure plus calme.

Le Standard étouffe l'Antwerp, mais oublie la finition

Sur le terrain, le Standard entame sa rencontre avec des intentions très offensives. Avec un pressing haut, des courses et des envies de profondeur, les Rouches ne tardent pas à apporter le danger : Nguene est d'abord contré par Renders (4e), tandis que les envois de Nielsen (5e) et Abid (6e) sont captés par Nozawa.

C'est ensuite à Matthieu Epolo de jouer sa première action chaude. Le portier congolais intervient en face à face devant Somers, bien isolé par Frey après un relais entre Salah et Vermeeren (11e). La seule occasion du début de match pour l'Antwerp, qui subit les vagues du Standard et qui ne gagne pas la bataille du milieu de terrain malgré les quelques exploits de son ancien chouchou et Diable Rouge, prêté par le RB Leipzig.

Avec une ligne défensive pratiquement sur la ligne médiane, le Standard joue dans le camp de son adversaire, mais manque parfois de justesse pour ouvrir le score. Nielsen est dévié (18e), Karamoko manque le cadre (21e), tandis que Taishi Nozawa détourne les tentatives d'Ayensa (20e), Hautekiet (26e) et Nguene (32e). Malgré plus de 60 % de possession et dix tirs, le Standard ne fait pas la différence avant le repos.

Nguene Bernard - Nozawa Taishi Brandon
© photonews

Un penalty d'Ayensa offre la victoire au Standard face à l'Antwerp

Auteur de l'une de ses meilleures mi-temps depuis longtemps, le Standard sait ce qui lui reste à faire en seconde : marquer. Il s'en rapproche via Bernard Nguene, qui reprend un corner de Nielsen sur la latte de Nozawa (51e). Les Rouches se créent quelques autres possibilités dans la foulée, mais n'y arrivent toujours pas.

Il fallait un Salieu Drammeh, déjà "game changer" il y a deux semaines contre la RAAL, pour faire la différence. Monté au jeu, le Gambien trouve un relais avec Abid, accroché par Tsunashima dans la surface. Pas convaincu de la faute dans un premier temps, Lawrence Visser est appelé par le VAR et change sa décision. Penalty, transformé par Ayensa pour, enfin, mettre le Standard aux commandes (1-0, 78e).

Drammeh passe près du break quelques instants plus tard, puis le Standard se montre plus défensif dans les dernières minutes, forcé par l'Antwerp qui tente de revenir. Les Rouches parviennent cependant à conserver leur avantage, notamment grâce à Fossey qui repousse un tir de Somers devant la ligne, pour décrocher trois points importants, qui les maintiennent dans le bon wagon après cinq journées. Les joueurs de Vincent Euvrard n'ont pas encore perdu cette saison, l'Antwerp subit sa deuxième défaite de rang.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters !

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.88 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 8/19 (42.1%)
Plus de stats
Fossey Marlon 90' 6.21 -
  • Précision des passes: 38/51 (74.5%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim   90' 6.81 -
  • Précision des passes: 34/38 (89.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.68 -
  • Précision des passes: 41/50 (82%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 64' 6.81 -
  • Précision des passes: 33/38 (86.8%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Nielsen Casper 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 27/43 (62.8%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 5/17 (29.4%)
  • Ballons perdus: 34
Plus de stats
Trouillet Alexis 82' 6.7 -
  • Précision des passes: 58/66 (87.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Touzghar Rayan 90' 6.25 -
  • Précision des passes: 48/58 (82.8%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Nguene Bernard 64' 6.11 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Abid Adnane 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 41/49 (83.7%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 5/9 (55.6%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 82' 7.17 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Banc
Goemaere Laurens 0'  
Mohr Tobias 26' 6.52 -
Plus de stats
Drammeh Salieu 26' 6.4 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lawrence Henry 0'  
Jasper Sylvester 0'  
Pirard Lucas 0'  
Dierckx Daan 0'  
Nsimba Bruny 8' 6.49  
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Fosso Ryan 8' 6.95  
Plus de stats
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 7.82 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Somers Thibo 90' 6.05 -
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Tsunashima Yuto   90' 6.75 -
  • Précision des passes: 41/46 (89.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Cortes Alvaro 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 43/55 (78.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Renders Semm 78' 6.43 -
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Vermeeren Arthur 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 42/51 (82.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Dierckx Xander 84' 6.12 -
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Scott Christopher 78' 6.15 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Busi Maxime   61' 5.13 -
  • Précision des passes: 19/31 (61.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Salah Ibrahim 61' 6.21 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Frey Michael 90' 6.27 -
  • Précision des passes: 13/23 (56.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Deuff Bahmed 0'  
Benítez Mauricio 12' 6.55 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Van Helden Rein 0'  
Fofana Modibo 29' 6.94 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
Plus de stats
Tuypens Eran 12' 6.49 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Schelfhout Luca 0'  
Porozo Snayder 29' 6.3 -
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Devalckeneer Niels 0'  
Narh Luis 6' 5.83  
Plus de stats
Revivre Standard - Antwerp

présentation (du match)

Le Standard à la recherche d'un cinquième match sans défaite et d'un troisième succès de rang à Sclessin

Le Standard à la recherche d'un cinquième match sans défaite et d'un troisième succès de rang à Sclessin

18:33

Belle affiche ce samedi soir à Sclessin entre le Standard et le Royal Antwerp. Les Rouches veulent signer un cinquième match sans défaite et une troisième victoire de rang,...

Jupiler Pro League

 Journée 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/09 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved