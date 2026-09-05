Séduisant, le Standard bat l'Antwerp sur un penalty d'Ayensa et enregistre sa troisième victoire consécutive

Largement dominateur dans le jeu, le Standard a dû s'en remettre à un penalty de Dennis Ayensa dans le dernier quart d'heure pour enregistrer sa troisième victoire consécutive, ce samedi soir. Méritants, très séduisants par moments mais encore souvent imprécis dans le dernier geste, les Rouches seront dans le bon wagon au crépuscule de la cinquième journée de championnat.

Huit sur douze pour le Standard. Sept pour l'Antwerp. Duel d'équipes ambitieuses ce samedi soir à Sclessin. Vincent Euvrard aligne le même onze que la semaine dernière à Louvain, à l'exception de Salieu Drammeh, remplacé numériquement par Dennis Ayensa. Bernard Nguene reprend donc place sur le côté droit. À l'Antwerp, Arthur Vermeeren est titulaire et cinq changements sont réalisés après la défaite contre Saint-Trond (1-4).

Malgré la fermeture de l'étage du milieu de la Tribune 3, qui regroupe habituellement les Ultras Inferno et le Hell Side, l'ambiance n'est pas moins chaude qu'à l'accoutumée dans les travées de Sclessin. Les "punis" ont pu prendre place dans le tournant entre la Tribune 3 et la Tribune 1, où ils chantent, sautent et agitent les drapeaux comme toujours, dans une portion du stade d'usure plus calme.

Le Standard étouffe l'Antwerp, mais oublie la finition

Sur le terrain, le Standard entame sa rencontre avec des intentions très offensives. Avec un pressing haut, des courses et des envies de profondeur, les Rouches ne tardent pas à apporter le danger : Nguene est d'abord contré par Renders (4e), tandis que les envois de Nielsen (5e) et Abid (6e) sont captés par Nozawa.

C'est ensuite à Matthieu Epolo de jouer sa première action chaude. Le portier congolais intervient en face à face devant Somers, bien isolé par Frey après un relais entre Salah et Vermeeren (11e). La seule occasion du début de match pour l'Antwerp, qui subit les vagues du Standard et qui ne gagne pas la bataille du milieu de terrain malgré les quelques exploits de son ancien chouchou et Diable Rouge, prêté par le RB Leipzig.





Avec une ligne défensive pratiquement sur la ligne médiane, le Standard joue dans le camp de son adversaire, mais manque parfois de justesse pour ouvrir le score. Nielsen est dévié (18e), Karamoko manque le cadre (21e), tandis que Taishi Nozawa détourne les tentatives d'Ayensa (20e), Hautekiet (26e) et Nguene (32e). Malgré plus de 60 % de possession et dix tirs, le Standard ne fait pas la différence avant le repos.

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Un penalty d'Ayensa offre la victoire au Standard face à l'Antwerp

Auteur de l'une de ses meilleures mi-temps depuis longtemps, le Standard sait ce qui lui reste à faire en seconde : marquer. Il s'en rapproche via Bernard Nguene, qui reprend un corner de Nielsen sur la latte de Nozawa (51e). Les Rouches se créent quelques autres possibilités dans la foulée, mais n'y arrivent toujours pas.

Il fallait un Salieu Drammeh, déjà "game changer" il y a deux semaines contre la RAAL, pour faire la différence. Monté au jeu, le Gambien trouve un relais avec Abid, accroché par Tsunashima dans la surface. Pas convaincu de la faute dans un premier temps, Lawrence Visser est appelé par le VAR et change sa décision. Penalty, transformé par Ayensa pour, enfin, mettre le Standard aux commandes (1-0, 78e).

Drammeh passe près du break quelques instants plus tard, puis le Standard se montre plus défensif dans les dernières minutes, forcé par l'Antwerp qui tente de revenir. Les Rouches parviennent cependant à conserver leur avantage, notamment grâce à Fossey qui repousse un tir de Somers devant la ligne, pour décrocher trois points importants, qui les maintiennent dans le bon wagon après cinq journées. Les joueurs de Vincent Euvrard n'ont pas encore perdu cette saison, l'Antwerp subit sa deuxième défaite de rang.