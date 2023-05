Le miracle du Bosuil : l'Union arrache le nul et gâche la fête du titre de l'Antwerp

Poussée dans ses derniers retranchements sur le terrain de l'Antwerp, l'Union Saint-Gilloise a accroché un match nul (1-1) qui sonne comme une victoire. Le titre se jouera lors de la dernière journée des Play-offs !

L'équation était très simple ce dimanche après-midi au Bosuil : en cas de victoire de l'Antwerp, les Anversois étaient sacrés champions devant leur public ; en cas de victoire de l'Union, les Bruxellois prenaient la tête du championnat et s'ouvraient une voie royale vers le titre ; en cas de nul, tout restait ouvert avant la dernière journée - avec un léger avantage pour l'Antwerp.

C'est avec la volonté de créer l'exploit que l'Union se déplaçait donc à Anvers, dans un Bosuil survolté et prêt à exploser. Deux très mauvaises nouvelles venaient leur compliquer la tâche, déjà ardue : Victor Boniface et Teddy Teuma n'étaient pas présents au coup d'envoi. Le Nigérian, en grande forme ces dernières semaines, se serait blessé avant le match. Teuma n'était quant à lui pas rétabli et ne figurait pas sur la feuille de match.

Autant dire que si l'Union réalisait l'exploit, cela en serait encore plus beau. C'est dans ce contexte peu favorable que les hommes de Karel Geraerts débutaient la rencontre, mais avec une mentalité exemplaire. Nieuwkoop donnait déjà quelques sueurs froides sur un dégagement (1e). Alderweireld intervenait in extremis devant Adingra (2e). Le ton était donné !

L'Antwerp prenait la possession et se montrait active, notamment sur le flanc droit avec Arbnor Muja. L'Union répondait à l'intensité mise, mais ne se montrait pas du tout inspirée offensivement à l'image d'une frappe manquée de Nilsson. Adingra avait une belle opportunité, mais loupait son plat du pied (8e).

Plusieurs évenements allaient ensuite s'enchaîner très rapidement. Balikwisha se retrouvait devant Moris mais loupait son face à face. Mr Lambrechts sifflait un hors-jeu. Sur l'action suivante, Lynen était au second ballon d'un centre et s'écroulait à l'entrée du rectangle. L'Antwerp remontait vite le ballon. Ekkelenkamp décalait Stengs, qui mettait sur orbite Vincent Janssen. La reprise en un temps du Néerlandais ne laissait aucune chance à Moris ! Après une rapide vérification du VAR sur la phase avec Lynen, le but était bel et bien validé ! (1-0,14e).

© photonews

Quelle allait être la réaction de l'Union après ce gros coup sur la tête ? Eh bien...quasi inexistante. Les Unionistes ne parvenaient pas à réagir. L'Antwerp cadenassait le milieu de terrain et bloquait toutes les transmissions intéressantes. Devant, Nilsson était bien trop seul.

Après plus de 25 minutes marquées par des arrêts de jeu à répétition, le match s'animait à nouveau. S'étant déjà loupé plusieurs fois cette saison lors de matchs importants - contre les Rangers puis face à Leverkusen -, Moris manquait totalement sa relance au pied. Muja décalait Janssen, qui remettait en retrait à Stengs. Le Néerlandais avait le 2-0 au bout du pied...mais envoyait sa frappe dans les travèes du Bosuil (43e) !

L'Union, inexistante dans cette première mi-temps, bénéficiait d'un sursis et se devait de montrer un tout autre visage si elle ne voulait pas perdre le titre sur une si piteuse prestation.

La première réaction de Geraerts était de faire monter Vertessen à la place de Kandouss. Les Unionistes alignaient ainsi un élément offensif supplémentaire pour tenter de bouger cette équipe de l'Antwerp. Mais la chance allait une nouvelle fois tourner en défaveur de l'Union. Quelques minutes après le coup d'envoi de la seconde période, Van Der Heyden se retrouvait à terre après un contact. Il devait céder sa place à Sykes.

Complètement larguée, l'Union se faisait ensuite hara-kiri. Réalisant sans doute l'un de ses plus mauvais matchs, Lynen se jetait de manière totalement iraisonnée sur Ekkelenkamp. Un tacle par derrière très dangereux, qui ne pouvait pas valoir autre chose qu'une carte rouge (57e). Si on parlait d'exploit au départ, là, on rentre carrément dans l'ordre du miracle pour voir l'Union revenir dans le match...

L'Antwerp se contentait de gérér son match. Janssen, après un tacle lui aussi dangereux sur Sykes, devait quitter la pelouse - jauni, mais blessé (63e). Geraerts faisait de son mieux et faisait monter Puertas à la place d'Adingra.

L'Union avait sa première frappe dangereuse à la 74e, avec Vertessen qui tirait sur Butez. Blessé, l'attaquant laissait sa place à...Boniface, sur lequel reposaient de très grands espoirs bruxellois (74e).

L'Antwerp, à 11 contre 10, faisait très mal en contre. Sur une mauvaise passe de Puertas, Stengs partait à toute allure. Sykes intervenait in extremis, Keita envoyait dans les nuages. Nieuwkoop n'avait ensuite pas d'autre choix que de faire une faute - nécessaire - sur Ekkelenkamp, qui partait au but. Balikwisha se retrouvait devant Moris, mais El Azzouzi avait un retour salvateur.

Alors que tout semblait joué, que plus rien n'allait pour l'Union, l'incroyable se produisait. Puertas réceptionnait un centre dans le rectangle. Sa première frappe était contrée, puis sa seconde déviée par Vermeeren dans ses propres buts !!! On parlait de miracle tantôt, le voici. Et des oeuvres d'un remplaçant (1-1, 80e).

Après un tel revirement de situation, l'Antwerp tentait de reprendre les devants coûte que coûte, décidé à ne pas laisser filer le titre. Balikwisha était à un orteil de pousser un centre au fond des filets. Dans les ultimes secondes, alors que le Bosuil était au bord de l'explosion, Avila reprenait de volée après un corner...mais Moris sortait un arrêt magnifique !

L'Union arrache donc un nul totalement inespéré, dans des circonstances invraisemblables. Le titre se jouera lors de la dernière journée !